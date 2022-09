Jordbruket får økt strømstøtte, varsler regjeringen

For å sikre norsk matproduksjon, styrkes strømstøtten for landbruket. Dagens øvre grense på 20.000 kWt per måned økes til 60.000 kWt, melder regjeringen i en pressemelding.

Ordningen gjelder ut året - fra og med oktober og ut desember. Bøndene får en månedlig utbetaling. For veksthusnæringen videreføres den eksisterende ordningen uten makstak.

Utvidelsen av strømsikringsordningen innebærer at primærprodusenter i jordbruket får en kompensasjon som dekker 80 prosent av utgiftene inntil et forbruk på 60 000 kWt per måned per foretak. Utvidelsen gjelder for oktober, november og desember.

– Det er avgjørende for oss å sikre norsk matproduksjon. Det gjør vi med de grepene regjeringen nå foreslår, og som kommer i tillegg til de løsningene vi allerede har iverksatt for næringen. Primærprodusentene får med de siste forbedringene dekket en langt større andel av sine utgifter. Bedrifter som ikke omfattes av denne ordningen, vil kunne falle inn under de generelle ordningene for næringslivet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).