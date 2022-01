Det var en tydelig offensiv dansk 41-åring som i formiddag ble presentert som trener for nyopprykkede HamKam: Klubben skal ikke bli noen kasteball i eliteserien.

Samtidig er Jakob Michelsen klar over at det vil bli tøft. God organisering og sterk kollektiv innsats er resepten:

– Vi skal være motbydelige å spille mot! Vi skal gjøre det vanskelig for motstanderne, spesielt her på Briskeby foran hjemmefansen, sier Michelsen.

Ingen revolusjon

Alt så rosenrødt ut for HamKam tidlig i desember 2021. Klubben var klare for eliteserien for første gang siden 2008. Trener Kjetil Rekdal var blitt Hamars nye helt.

Men noen dager før jul ble glede og optimisme snudd til fortvilelse i mjøsbyen. Tilbudet fra Rosenborg ble for fristende. Dermed forsvant både Kjetil Rekdal og assistenttrener Geir Frigård fra Innlandet til Trøndelag.

Rekdal gikk til Rosenborg for å vinne gull:

Pekte seg tidlig ut

Dermed måtte planene for opprykkssesongen endres radikalt. Jakten på en ny trener startet. For klubben var det viktig å bruke tid, sier sportssjef Espen Olsen.

– Jakob blinket seg tidlig ut som et veldig godt alternativ, sier Olsen.

Etter å ha hatt flere samtaler på telefon og teams ble Michelsen og hans kone invitert til Hamar.

Det besøket må ha vært vellykket, for i dag ble dansken presentert som ny trener.

Michelsen beskriver det som tre veldig fine dager. Han likte det han så, både byen, området rundt og spesielt klubben.

GOD TONE: HamKams nye trener, Jakob Michelsen (t.h.) sier den gode tonen han fikk med sportssjef Espen Olsen (til venstre) og daglig leder Bent Svele var en av grunnene til at han takket ja til klubben. Foto: Mats Sparby / NRK

– Den kjemien jeg fikk med ledelsen og de jeg skal jobbe sammen med, gjorde utslaget. Derfor sa jeg ja til HamKam, sier Michelsen.

Han mener han og klubben deler de samme verdiene.

– HamKams DNA bygger på lagånd og hardt arbeid. Det passer godt til meg som menneske, sier Michelsen.

Suksess i Danmark

Michelsen slo for alvor gjennom som trener for Sønderjyske. Med Michelsen på sidelinjen tok klubben et sensasjonelt sølv i den danske superligaen i 2015. Samme år ble han kåret til årets trener i Danmark.

Espen Olsen mener Michelsen er en type som vil passe godt inn i HamKam og måten klubben ønsker å spille fotball. Han trekker også fram jobben han gjorde i Sønderjyske.

– Han tok et antatt bunnlag til toppen av superligaen. Han har bevist før at han er god når han slår nedenfra, sier Olsen.

RETT MANN: Espen Olsen, sportssjef i HamKam, tror den nye treneren Jakob Michelsen vil passe klubben godt. Foto: Mats Sparby / NRK

Michelsens karriere Ekspandér faktaboks Fra SønderjyskE gikk veien videre til svenske Hammarby. I 2017 ledet han klubben til en niendeplass, den beste plasseringen Hammarby hadde hatt på ni sesonger. Likevel fikk han sparken på grunn av uenigheter som veien videre. Etter det var Michelsen hovedtrener for OB (Odense Boldklub) i tre sesonger. Der ble han sparket fra jobben i mai 2021, og har siden den gang blant annet vært ekspertkommentator for dansk TV.

Pragmatisk

Men hva slags fotball kan HamKams publikum vente og se med Jakob Michelsen som trener? Selv mener han at hans lag ikke spiller en spesiell type fotball. I klubbene han har trent har han både spilt offensivt og defensivt. Noen lag har spilt direkte, andre med mye ballinnehav. Selv mener han pragmatisk er et dekkende ord:

– Men det handler om å skape et sterkt kollektiv.

Han gleder seg til å møte spillerne, og tror ikke han på noen måte vil revolusjonere klubben han kommer til. Oppskriften som ga suksess i fjor skal til en viss grad følges. Samtidig tror Michelsen han kan bidra til at både enkeltspillere og laget utvikler seg videre. Men det viktigste blir å holde plassen.

Roses av Solbakken

Landslagssjef Ståle Solbakken kjenner godt til Michelsen. Dansken var trener for både Sønderjyske og OB i den siste perioden Solbakken trente FC København.

– Han er en fin type. Jeg tror han kan passe godt i miljøet her, sier Solbakken.

Solbakken har sjøl trent HamKam den siste uka, og kaller det en vinn-vinn for han og klubben.

Solbakken mener Michelsen har egenskaper som gjør at han vil være en bra frontfigur for HamKam i opprykkssesongen.

ANBEFALING: Norges landslagssjef Ståle Solbakken pekte ut danske Jakob Michelsen som en mulig ny trener for HamKam. Han tror Michelsen vil passe godt inn i klubben. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

– Han er taktisk sterk, og så er han en pragmatisk trener som opprykkslag gjerne trenger.

Den norske landslagssjefen spiller ned sin egen rolle når det gjelder ansettelsen av Michelsen. Men Solbakken innrømmer at de har pratet sammen.

– Jeg snakket litt om HamKam og litt om Hamar. Og så har jeg snakket litt om HamKam om hvordan jeg ser typen. Men det er helt andre personer enn meg som har drevet denne prosessen.

Michelsen sier det ville vært unaturlig dersom han ikke hadde pratet med Solbakken om jobben. Men det var ikke på grunn av praten med Solbakken at han valgte HamKam.

Espen Olsen sier at Solbakken ble brukt som rådgiver, og at det ville være dumt dersom ikke klubben hørte med sin tidligere trener.

– Han hadde mye pent å si om Michelsen, men han har som sagt bare vært en rådgiver for oss, sier Olsen.