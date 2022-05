– Det er en veldig stor lettelse. Det har vært en del tøffe år med mye usikkerhet, sier 38-åringen til NRK.

I kjellerstua hjemme på Stange på Hedmarken ligger sakspapirene spredt ut over bordet. Hun har gått gjennom to rettssaker for å vinne frem.

Nå har Eidsivating lagmannsrett enstemmig fastslått at hun har krav på yrkesskadeerstatningen etter et uhell på arbeidsplassen i januar 2012.

Irene Engelstad var sjåfør hos selskapet Nettbuss og skulle den aktuelle dagen klargjøre flere busser for kjøring på Sand i Nord-Odal. Ute var det vinter og glatt.

– Jeg skled på en issvull og landet oppå benet mitt. Nesten som en frosk. Jeg var flau og tenkte først at det kom til å bli bedre. Men det ble ikke bedre, forteller hun.

Flere operasjoner

En uke etter hendelsen oppsøkte Irene fastlegen og ble sykmeldt. Det ble starten på en omfattende historikk av legebesøk, behandlinger og sykmeldinger som pågikk i årene 2012–2019.

Etter hvert falt hun ut helt av arbeidslivet.

– Jeg hadde så mye problemer med høyrebeinet mitt. Jeg prøvde jo så godt jeg kunne, men jeg klarte jo ikke å jobbe fulltid, sier hun.

I 2019 sa Engelstad til slutt opp jobben som bussjåfør.

Underveis har hun vært gjennom fem operasjoner. Hun hadde en løs kneskål etter fallet. I tillegg fant legene at Irene har en medfødt feilstilling i beinet.

FLERE OPERASJONER: Irene Engelstad har gjennomgått fem kne- og beinoperasjoner etter ulykken på jobben i 2012. Foto: Privat

Gjennomgikk papirer

Det var litt tilfeldig at hun ble klar over at hun kunne søke om yrkesskadeerstatning.

Sammen med en sosionom gjennomgikk hun i 2018 en del papirer for å få en oversikt over sin situasjon.

– Jeg var ikke klar over at jeg kunne få en slik erstatning. Jeg savner vel egentlig at noen på et tidligere tidspunkt fortalte meg om dette, sier hun.

Det er Norsk Jernbaneforbund som er Irenes fagforening. Forbundssekretær Tor Egil Pålerud tror det er mange som ikke kjenner rettighetene sine godt nok og kan ha godt glipp av erstatninger.

SKADEMELDING: Forbundssekretær Tor Egil Pålerud i Norsk Jernbaneforbund sier det er viktig at det skrives skademelding dersom man opplever å bli skadet på jobb. Foto: Privat

– Arbeidsgivere i Norge plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Jeg får en del henvendelser som gjelder skader på jobben. Flere av disse sakene er dessverre foreldet. Andre ganger kan det være vanskelig å dokumentere skaden fordi det har gått lang tid, sier han.

Dersom man blir skadet på jobben, så er det viktig at det skrives en skademelding, sier Pålerud.

I Irene Engelstads tilfelle ble det skrevet en slik skademelding sammen med arbeidsgiveren Nettbuss, og en kopi ble sendt til NAV slik reglene også tilsier. NAV godkjente dette som en yrkesskade 22. mars 2012.

Men verken Irene eller arbeidsgiveren meldte skaden til forsikringsselskapet. Det gjorde Irene først i februar 2019.

Likevel opplevde hun at forsikringsselskapet ga avslag.

Avgjort i retten

Protector Forsikring ASA hevdet at Irenes langvarige skade og smerter i høyre kne ikke alene kunne tilskrives ulykken på jobben.

I 2019 gikk Engelstad til sivilt søksmål med bistand og støtte fra Norsk Jernbaneforbund.

Da saken var til behandling i Glåmdal tingrett vant forsikringsselskapet. Irene Engelstad anket til Eidsivating lagmannsrett. Der fikk hun medhold.

ANKER IKKE: Skadeoppgjørsdirektør Fredrik Messel i Protector Forsikring opplyser at de tar dommen fra Eidsivating lagmannsrett til etterretning. Foto: Knut Neerland - Magent AS / Knut Neerland / Magent AS

Protector Forsikring ble dømt til å utbetale 1.5 millioner kroner i erstatning. I tillegg må de betale saksomkostningene for Irene og Norsk Jernbaneforbund på mer enn 626.000 kroner.

Skadeoppgjørsdirektør Fredrik Messel i Protector Forsikring sier at de tar dommen til etterretning:

– Vi har jo hatt denne prøvd for tingretten. Der fikk vi medhold i vårt standpunkt; at det ikke var årsakssammenheng mellom de plager og skader som vår motpart hadde, og at det hadde en annen bakgrunn enn hendelsen som ble anført. Lagmannsretten har kommet til en annen konklusjon og gitt vår motpart medhold. Det tar vi til etterretning og har besluttet å ikke forfølge den saken videre, sier Messel.

Pensjonssparing

Irene Engelstad sier det har det vært helt avgjørende at hun hadde bistand fra fagforeningen underveis.

– Dersom jeg ikke hadde vært medlem av en fagforening som støttet meg i prosessen, og også tok utgiftene med advokat, så hadde jeg nok kanskje ikke våget å anke denne saken. Nå er jeg bare veldig glad, sier hun.

SER FRAMOVER: Ettåringen Magnus er blitt hovedpersonen hjemme ved kjøkkenbordet på Stange. Irene Engelstad er glad for at hun har fått en erstatning som kan bidra til økonomien blir litt bedre for henne og familien årene som kommer. Foto: Alexander Nordby / NRK

Heldigvis har hun i alle år vært flink til å skrive notater og ta vare på dokumentasjon om legebesøk og undersøkelser hun har vært på. Det fikk hun betalt for denne gangen.

– Det er tøft, det er slitsomt og det er tungt. Det er mye man må prøve å huske på. For det har jo gått lang tid fra skaden skjedde til nå. Det er mye som har skjedd i mellomtiden. Alt det må du liksom prøve å huske. I forhold til legetimer, hvor du har vært hen, i forhold til å hente opp journaler.

Nå kan hun se lysere på fremtiden sammen med kjæresten og ettåringen Magnus som stjeler mye av oppmerksomheten under matingen ved kjøkkenbordet denne dagen. Til sommeren har paret også planlagt å gifte seg.

Nå som du har vunnet, hva skal du bruke pengene til?

– Mesteparten går til pensjonssparing. Jeg må nå ta kontakt med skatteetaten for å gjøre en beregning, for jeg må skatte av dette her. Og så blir det en litt nyere bil. For den bilen jeg har nå, den går ikke gjennom neste EU-kontroll, ler Irene.