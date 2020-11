Med ti barn fra barnehagealder til høgskolealder var hun ikke i tvil om at det var med barn og unge hun ville utdanne seg.

– Jeg vil vise for barna mine at det er viktig å ta utdanning og komme seg ut i jobb. Da kan jeg være en god rollemodell for dem, sier Farhiyo Ahmed.

1. november trer den nye integreringsloven i kraft. Målet er at skal flere komme seg inn i arbeidslivet. To av tre flyktninger har ikke den formelle kompetansen for å lykkes i norsk arbeidsliv, viser en rapport fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet.

Holder ikke med et kursbevis

Farhiyo Ahmed kom til Norge fra Somalia for 17 år siden. Det har ikke vært så lett å ta utdanning parallelt med å ha ansvar for ti barn.

– Jeg har vel i grunnen hatt full jobb hele døgnet i over 20 år nå, men det er ikke helt det samme som å være ute i arbeidslivet, ler hun.

Med praksiskandidatløpet som Elverum læringssenter og flere andre kommuner har startet opp med er hun nå på god veg til å ta fagbrevet.

Ved Elverum læringssenter har de som i mange andre kommuner prøvd flere veger for å få innvandrere i jobb. De prøvde med et prosjekt med språkopplæring gjennom praksisplasser i seks måneder. Men de så at mange ble stående uten jobb etterpå fordi de aller fleste arbeidsplasser krever fagbrev.

IKKE I TVIL: Praksisplassen på Hanstad barneskole har gjort Farhiyo Ahmed enda mer sikker på valg av fagbrev. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

I 2017 startet de derfor opp med praksiskandidatløpet som gjør at noen er på veg inn i arbeidslivet. De har de første 1–2 årene undervisningsdager og praksisdager. Etter at de har bestått en tverrfaglig eksamen fullfører de praksisperioden sin som avsluttes med en praktisk prøve etter fem år.

Farhio Ahmed skal ta den teoretiske prøven i november. Hun håper hun står.

– Jeg tror og håper det går bra sier hun.

For da er målet om fast jobb nærmere.

I jobb etter fem år i Norge

På en annen skole i Elverum, Søbakken skole, er Omar Dandan i full aktivitet med barna på skolefritidsordningen. 36-åringen kom til Norge fra Syria i 2015 der han drev en butikk og solgte og reparerte mobiltelefoner. Da han kom til Elverum fikk han språkpraksis på Søbakken skole.

– Jeg tenkte egentlig å utdanne meg innen helse, men etter å ha hatt praksisplass på skole kjente jeg at det var barn og unge jeg ville jobbe med, sier han.

Han er glad han fikk mulighet til å prøve seg på skolen først før han valgte hvilket fagbrev han skulle ta. Neste år er han ferdig med praksisperioden og kan gå opp til fagprøve.

– Det er godt å kjenne at jeg nærmer meg målet som kan gi meg jobb, sier han.

FANT RETT VEG: Omar Dandan føler han har funnet sin veg mot arbeidslivet ved å jobbe med barna på SFO på Søbakken skole i Elverum. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Han er på god veg siden han allerede leies inn som vikar på skolen når det er behov for det. I jobben håper han å også kunne være en støtte og forbilde for flerkulturelle barn.

– Jeg kan vise dem og fortelle dem om denne kulturen og hva som er forskjellig. Og jeg kan oppfordre dem til å gjøre som meg. Prøve en veg for å se om det kan være vegen til utdanning og jobb, sier han.

De etnisk norske barna som leker i skolegården tenker ikke på at Omar er fra et annet land. De roper til han og vil han skal være med på leken.

STOLTE: Elevene viser stolt fram til Omar hvor flinke de er i lekeapparatene på Søbakken skole. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Jeg føler meg heldig som får jobbe med dem, sier han.

Blir rørt av å se de lykkes

Flyktningtjenesten, læringssenteret og Nav i Elverum samarbeider om prosjektet som har som mål å få innvandrere raskere ut i jobb eller videre utdanning. De ser på hvilke retninger det er mest behov for i arbeidsmarkedet. Akkurat nå er det innen helsefag, barne- og ungdomsarbeid og restaurantbransjen.

– Det er så rosenrødt som vi sier. Når de har vært i praksis får de vakter og blir brukt som vikarer. De blir rollemodeller for dem som tror det ikke er mulig, sier prosjektleder Lisa T. Andreassen på Elverum læringssenter.

ROSERØDT: Prosjektleder Lisa T. Andreassen tegner en roserød historie av opplæringstilbudet som hun mener kan være oppskriften på jobb for mange. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Hun og de andre på læringssenteret møter ofte elever som enten mangler utdanning eller som har måtte reist fra sine dokumenter i hjemlandet da de flyktet. Utfordringen har vært å få dem til å få en formell kompetanse som kreves for å få jobb i Norge i dag.

Det yrkesretta tilbudet de nå har startet opp med legger opp til undervisning i fag og praksis.

Hun ser hvordan den enkelte vokser og får styrka selvbildet sitt ved at de mestrer og består en tverrfaglig teoretisk eksamen på norsk. Av de 23 som har vært oppe til eksamen har 22 bestått.

MÅ BESTÅ EKSAMEN: Elevene på læringssenteret må bestå en tverrfaglig teoretisk eksamen før de går videre i fagbrev-løpet. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Når de står med den eksamenen i hånda vet jeg ikke hvem som er mest stolt og rørt. Det er så fantastisk å se at jeg også må felle en tåre, sier hun.

At de blir en ressurs ute i arbeidslivet er også noe hun blir rørt av.

Hun får svært gode tilbakemeldinger fra både næringslivet som gir praksisplasser og skolene og helseinstitusjonene der elevene jobber. Hun kan ikke garantere at de får jobb videre. Men eleven får vist fram hvem de er. Og flere av dem får lønna arbeid etterhvert under praksisperioden.