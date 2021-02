Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har en plan B. Men det er utfordrende, sier administrerende direktør i Hydro på Magnor, Morten Bråten.

Hos dem bor 20 prosent av de ansatte på svensk side av grensa. De siste ukene har mange av dem bodd på hotell i nærheten av jobben. Men med hjem og familie i Sverige er det usikkert hvor lenge de kan ha en slik situasjon.

Støtter justeringer

Onsdag ettermiddag ble det klart at de strenge innreiserestriksjonene videreføres minst ut februar.

Helsedirektoratet anbefalte dette for å forsinke import av nye virusvarianter og få på plass nødvendige risikoreduserende systemer for å begrense importsmitte.

Men det gjøres noen justeringer. Regjeringen åpner for at utenlandsk nøkkelpersonell, såkalt næringskritisk personell, kan slippes inn. Det vil kunne gjelde fra rundt 20. februar. Og annet karantenested enn karantenehotell skal kunne forhåndsgodkjennes.

ALVORLIG: Direktør Arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, sier situasjonen for næringslivet er svært alvorlig nå. Foto: Terje Bendiksby

– Disse to endringene støtter vi helhjertet, sier NHO-direktør Nina Melsom.

Hun understreker at det er all grunn til å ta utviklingen med muterte virus, særlig ute i Europa, på høyeste alvor, selv om smittetrykket er lavt nå.

– Situasjonen kan fort endres om vi mister kontroll. Det er derfor naturlig at myndighetene beskytter oss og er ytterste varsomme med å åpne for innreise. Men noe innreise må vi ha, slik at viktige funksjoner ikke blir for skadelidende, sier hun.

– Heller strengt enn stengt, sier Melsom.

– Det er veldig, veldig vanskelig

Ragnhild Katteland, administrerende direktør i Nexans Norge i Halden, hadde håpet å få tilbake alle sine svenske medarbeidere nå.

I stedet må de snu hver stein for å finne løsninger for de neste ukene.

– Det har vært et veldig godt samarbeid med foreningene og de ansatte for å få dette til. Men det er klart det går utover produksjonen. Vi får utsettelser. Nå må vi se på hvordan vi minimaliserer konsekvensene, sier Katteland.

NEXAN: Nexans i Halden har mange svenske ansatte og sliter nå med å holde produksjonen i gang. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

De har kompensert sine svenske ansatte til nå, men Katteland sier det ikke er en bærekraftig løsning over lengre tid.

– Vi har hatt et veldig bra system for å følge opp med testing og smittesporing, og vi har ikke hatt noen problemer med at de kommer fra Sverige. Jeg er sikker på at vi kunne hatt et veldig bra opplegg med eksempelvis testing hver dag når man går inn i fabrikken, som hadde gjort dette godt og sikkert, sier Ragnhild Katteland.

Redd de mister viktige ansatte

Morten Bråten i Hydro på Magnor sier han har stor forståelse for at man må gjøre det man kan for å redusere risikoen for importsmitte.

Men når 20 prosent av arbeidsstokken bor i Sverige blir det vanskelig.

– For oss som bedrift vil det påvirke vår evne til å produsere og levere våre høyteknologiske produkter til våre kunder når vi mister så mange kompetente medarbeidere med spisskompetanse, sier Bråten.

Ved Hydro på Magnor bor 20 prosent av de ansatte i Sverige. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Han håper det kan finnes tilpasninger som gjør at de kan kombinere de strenge retningslinjene med løsninger som gjør at de kan holde hjulene i gang.

– Vi må huske på at dette er en gruppe mennesker som kun kjører noen få kilometer til og fra jobb hver dag, samt at de i lang tid allerede har vært underlagt et strengt testregime med krav om regelmessig testing, sier Morten Bråten.