Da Vilde Malmin skulle kjøpe billetten sin fra Lillehammer til Gjøvik, trodde hun noe var galt i reiseappen.

Turen kostet bare ti kroner!?

– Jeg hadde tenkt å betale flere hundre kroner, sier hun lattermildt.

Mandag startet tikronerskampanjen til Innlandstrafikk. I hele juli frem til skolestart i august koster en bussbillett skarve ti kroner, uansett hvor langt du skal i fylket.

For eksempel kan man ta buss fra Magnor, helt sør i Innlandet, og 40 mil nordover til Bjorli på grensen til Møre og Romsdal. Turen innebærer seks forskjellige busser og vil ta over et døgn med alle byttene, men koster fortsatt det samme.

LANGDISTANSE: Dette er trolig en av de lengste turene man kan kjøre for en ti-kroning i sommer, fra svenskegrensa i øst til Møre og Romsdal i nordvest. Foto: Skjermdump / EnTur

Vellykket kampanje

Det er tredje året på rad Innlandstrafikk kjører sommerkampanjen. Målet er blant annet å bidra til å redusere biltrafikk og utslipp i regionen, melder de på egne nettsider.

I fjor ble resultatet 51.000 flere reisende, en økning på nesten 15 prosent.

– Du kan få en ordentlig lang tur for ti kroner. Men det kan nok hende at du noen ganger må ha to billetter, så du må betale 20 kroner, sier Stine Fredriksen i Innlandstrafikk. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

Så langt i år har Innlandstrafikk 5,8 prosent flere ordinære reisende sammenlignet med fjoråret, ifølge Stine Fredriksen, enhetsleder i Innlandstrafikk.

Det mener hun viser at den positive trenden fortsetter.

– Det er det aller viktigste med kampanjen. Å få flere til å prøve bussen nå i sommer, for at de skal ta gode valg til høsten.

Sommertilbud og faste tilbud

Innlandet er ikke det eneste reisefylket som slår til med kampanjepriser.

Bla i bildekarusellen for å se flere kollektivkampanjer fra rundtomkring i landet:

I Troms har de i flere år hatt god erfaring med sommerbilletten, der en kan reise så mye en vil med buss og hurtigbåt i én uke for en drøy tusenlapp for voksne, ifølge Knut Bones i Troms fylkeskommune. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK I Oslo hadde Ruter en kampanje der barn og unge kunne kjøpe en 24-timersbillett til fem kroner i juleferien. Foto: Hallgeir Braastad / NRK Østfold har i vår hatt enkeltbilletter til 10 kroner, og periodekort til 100. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Direktør Jonas A. Kårtveit Olsen i Østfold kollektivtrafikk sier at de har hatt positive erfaringer fra tidligere sommerkampanjer med at kunder blir mer fornøyd med tjenesten.

– Samtidig har dette en kostnad som vi ikke har mulighet til å bære akkurat nå. Det blir som regel noen flere passasjerer, men ikke nok til at det svarer seg økonomisk.

I år gjelder tikronerstilbudet også Valdresekspressen, så lenge det er snakk om forhåndskjøpte billetter og kun innenfor Innlandet fylke. – Det er positivt med tiltak som får flere til å ta bussen, sier Helge Kvame, daglig leder for AS Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap. Foto: Geir Randby / NRK

I Finnmark koster en enkeltbillett på bybussene 10 kroner etter klokken fem på ettermiddagen.

– Denne billetten er for alle, det er blant annet et ønske å gjøre det lettere for barnefamilier å sende barna på bussen for fritidsaktiviteter, opplyser Sunniva Tønsberg Gaski i Finnmark fylkeskommune.

Forsker: – Håper kampanjen også erstatter bilreiser

Nils Fearnley ved Transportøkonomisk institutt (TØI) tror 10-kronerstilbudet kan være et effektivt markedsføringstiltak for at folk skal bli kjent med busstilbudet i Innlandet.

– Ti kroner var billig og symbolsk. Det kommer nok til å få litt oppmerksomhet.

At rabatten skal få flere til å la bilen stå oftere, tror han Innlandet vil klare å oppnå, med en såpass heftig rabatt.

– En må håpe på at det ikke bare er gang- og sykkelturer som nå blir tatt med bussen, men også bilreiser.

Nils Fearnley ved TØI ønsker Innlandstrafikk lykke til med kampanjen, og håper at innsikten kollektivselskapet trolig vil få om hvem som bruker tilbudet vil komme til nytte andre steder. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Effekten kan også bli langvarig, selv om han ikke tror den blir stor.

– Man har sett andre steder at for eksempel gratis kollektivtransport i en periode har gjort at noen har fått øynene opp for at kollektivalternativet er bedre enn man trodde, sier han.

– At det er tidsavgrenset er greit det og, for kollektivtransporten er avhengig av finansiering, og billettinntektene utgjør en viktig del av den.

Måtte dobbeltsjekke prisen

Tilbake på Lillehammer skysstasjon sier Vilde Malmin, hun som ble positivt overraska over prisen på bussbilletten, at hun først trodde prisen var feil.

– Jeg måtte inn og søke på om det kunne være feil, egentlig. Så fant jeg ut av dette tilbudet, da.

– I perioder har jeg tatt ganske mye buss, men akkurat for lite til å kjøpe periodebillett, så det blir dyrt uansett hva man gjør, sier Karianne Asphaug (t.h.). Tikronerstilbudet i Innlandet er derfor midt i blinken for henne, sier hun. Linn og Grete Aasenhuus (t.h.) er klare for å ta kampanjeprisen i bruk, men Grete sier det ikke kommer til å endre på hennes bussvaner når det gjelder besøk på plasser med dårlig kollektivtilbud. – Da må jeg ta bil. – Kjør på! sier Martin Sørvold om at han kan reise i hele Innlandet for en tier.

Hun tror kampanjen vil få flere til å ta buss.

– En av grunnene til at man ikke bruker buss ofte er at det er for dyrt. Det burde vært billigere, vanligvis.

Selv skal hun videre til Eidsbugarden i Jotunheimen, fra Gjøvik. Og tror det ikke blir den siste turen hennes i Innlandet.

– Jeg satt og vurderte at vi kanskje må være litt mer i Innlandet nå i sommer, når det er så billig å komme seg rundt.