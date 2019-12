Forrige sesongs vinner av Tour de Ski har tidligere hatt startnekt i verdenscupen ettersom hun ikke oppfylte kravene til Norges skiforbunds helseattest.

Nå er Østberg endelig friskmeldt og med i Tour de Ski-troppen.

Det ble klart da kvinne- og herretroppen til Tour de Ski ble offentliggjort mandag ettermiddag.

Østberg oppfyller helsekravene og får dermed sjansen til å forsvare seieren fra Tour de Ski forrige sesong.

TØFT: – Jeg har valgt å trene mye og tøft. Om jeg er flink, så har jeg ikke vært flink nok til å ta vare på meg selv i den andre enden, sa Ingvild Flugstad Østberg på pressekonferansen i november. Foto: terje pedersen / terje pedersen

Gjør vurderinger underveis

– Ut ifra en totalvurdering så er det helsemessig forsvarlig at Ingvild starter i Tour de Ski, og det vil bli gjort vurderinger underveis, sier medisinsk ansvarlig Øystein Andersen i Skiforbundet langrenn i en pressemelding.



– Jeg er veldig glad for å være tilbake på startstreken og sammen med gjengen på tur. Det blir selvfølgelig spennende å se hvordan det blir og konkurrere igjen. Kanskje trenger jeg noen renn for å komme i gang og kjenne på hvordan dette fungerer, så får resultatene bli det de blir. Det viktigste nå blir å kjenne på gleden av og være på start igjen, og deretter ta det steg for steg, sier Østberg selv.

Østberg skal blant annet gå mot lagvenninne Therese Johaug. Johaug sto over touren forrige vinter for å forberede seg til VM i Seefeld.

GÅR SAMMEN: Ingvild Flugstad Østberg skal gå blant annet gå mot lagvenninne Therese Johaug i årets tour. Her ved sesongslutt 2019. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Passerte ikke helsesjekken

Det var i slutten av november at Østberg fikk startnekt på skirenn. Langrennsløperen passerte ikke helsesjekken.

Ledelsen i landslaget bekreftet at det blant annet handlet om næringsinntak.

– Det har seg sånn at jeg har havnet i en situasjon der jeg ikke kan gå skirenn. Det er veldig kjedelig og beklagelig at det har blitt sånn. Det er helsemessige årsaker, der ikke alle helsekrav i helseattesten er innfridd. Som igjen vil si at det beste for meg nå er å stå over skirenn, sa Ingvild Flugstad Østberg på en pressekonferanse.

VINNER: Ingvild Flugstad Østberg kom først i mål av alle på fjorårets Tour de ski, som ble avslutta i januar 2019. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Østberg var tydelig preget da hun fortalte dette til et samlet pressekors på Beitostølen. På et tidspunkt begynte hun også å gråte.

– Jeg har valgt å trene mye og tøft. Det er risiko å trene så mye, men nå trenger kroppen tid for å komme seg på plussiden, sa Østberg med en klump i halsen.

Touren

Årets Tour de ski starter fjerde juledag, 28.12. med 10 km fellesstart fri teknikk for kvinner, og 15 km friteknikk for menn.

Touren avsluttes søndag 5. januar 2020 med «monsterbakken» i Val di Fiemme i Italia.

I 2016 vant Therese Johaug Tour de ski. I 2017 og 2018 var det Heidi Weng som var kjappest. I 2019 var det altså Ingvild Flugstad Østberg som var først oppe alpinbakken i Val di Fiemme.

Hele konkurransen kan du følge i NRK TV.