Over 350 personer ble ilagt karantene i helga etter å ha blitt stoppet av Tollvesenet ved Magnormoen i Eidskog, den nest største grenseovergangen i Norge.

Karanteneplikten er innført igjen for alle som kommer fra Värmland. Men nå er det helt opp til folk selv om de følger reglene.

– Blir ikke registrert

Da regjeringen innførte grensekontroll og karantene 16. mars ble alle med karantene registrert hos politiet. De som brøt bestemmelsene kunne bli bøtelagt. Flere ble det.

– Reglene er fortsatt de samme. De som kommer fra røde soner i utlandet skal i karantene i 10 dager. Vi kan bøtelegge de som ikke overholder det, sier Gjermund Thoresen, politistasjonssjef ved Kongsvinger politistasjon.

Problemet er bare at de som får karantene ikke lenger blir registrert. Politiet får derfor ikke kontrollert det.

Gjermund Thoresen er stasjonssjef ved Kongsvinger politistasjon. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Vi fikk nye føringer og vår rolle gikk fra å være kontrollerende til veiledende. Dette er en dugnad og vi håper og tror at folk følger retningslinjene. Det gjøre de fleste. Men det er klart at hvis dette varer over lang tid, er vi bekymret for at trafikken over grensa kan øke når de ikke blir registrert, sier Thoresen.

Han frykter at det kan bli fristende for flere å ta turen over grensa når det er vanskeligere å ettergå om folk faktisk overholder karantenetida.

– Spesielt hvis kantenebestemmelsene varer over tid, kan dette bli en utfordring, men vi får håpe og tro at de som får karantene tar dette ansvaret alvorlig.

For deg som er i reisekarantene gjelder: Ekspandér faktaboks * Du skal oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. * Du bør ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker eller kafeer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek, men sørg for å holde minst 1 meter avstand til andre og unngå kø. Du kan ikke gå på jobb når du er i reisekarantene, men du kan jobbe hjemmefra. Kilde: helsenorge.no

– For mange tar svensketur

Tollvesenet hjelper politiet på grensa. Fungerende seksjonssjef Kjersti Bråthen ved Grensekontrollseksjonen Kongsvinger mener altfor mange har reist over grensa etter at Värmland igjen ble rød sone 15. august.

Kjersti Bråthen i tollvesenet er bekymret for om folk overholder karantenereglene. Foto: Ann-Kristin Mo

Flere forklarte at de hadde vært på handletur.

– Mange av dem som ble pålagt karantene var barn. Om de nå blir holdt hjemme fra skolen eller om de bryter karantenen vet ikke vi. Uansett trist, sier Bråthen.

Hun er bekymret for at mange nå ikke bryr seg om at de er pålagt karantene.

– Vi er bekymret for at det blir vanskeligere å få alle til å respektere reglene denne gangen etter at grensa har vært åpen en stund i sommer. Men vi får håpe at folk føler på ansvaret, sier Bråthen.

– Alle må bidra

Regjeringa mener at folk må ta ansvar sjøl.

– Vi er avhengig av at alle bidrar i kampen mot koronasmitte, og vi forventer at de som skal i karantene følger dette opp.

Det sier statssekretær Inger Klippen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Inger Klippen er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Brede Bleiklie Thomassen / NRK

Hun sier at folk risikerer seks måneders fengsel dersom de bryter karantenebestemmelsene.

– I den grad politiet får opplysninger om mulige brudd på karanteneplikten, vil dette registreres og følges opp, sier hun.

Nøler ikke med å anmelde

Stabssjef i Innlandet politidistrikt, Pål Erik Teigen, har gjentatte ganger oppfordret folk til å tenke seg godt om før de krysser svenskegrensa.

Stabssjef i politiet i Innlandet, Pål Erik Teigen, kan ikke få understreket mange nok ganger, at hver og en må ta ansvar nå. Foto: Anders Bakkerud Larsen

– Det er opp til hver enkelt å vise ansvar nå. For at vi ikke krysser grensa, og at vi holder karantenen når vi blir ilagt den, sier Teigen.

Han sier de ikke nøler med å anmelde folk hvis de får nyss om at noen bryter karantenen.

– Hvis vi får tips eller gjenkjenner noen, så følger vi opp det med en anmeldelse. Utover det får vi ikke gjort annet enn å stole på folk, sier Pål Erik Teigen.