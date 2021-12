Incestsaken ankes ikke

Ingen av partene i incestsaken, der en far gjorde datteren sin gravid, har anket dommen fra Vestre Innlandet tingrett.

Mannen ble rett før jul dømt til fire års fengsel for å ha forgrepet seg på datteren som hadde diagnosen lettere psykisk utviklingshemming. Overgrepene skjedde over flere år og datteren fødte et barn.

Faren erkjente seksuell omgang med datteren men nektet for at det skjedde over flere år og at det var overgrep.