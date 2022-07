I 2018 var det krise i jordbrukskommunene Tolga, Tynset og Rendalen. 80 personer mobiliserte for å lete etter sau etter at mange hundre kadavre var funnet etter ulveangrep Fortvilelsen var enorm i distriktet med store beiteområder, og daværende miljøminister Ola Elvesveen (V) kom på krisebesøk til Nord-Østerdal.

Stygge tall

Flere kommuner i Nord-Østerdal har vært det reneste paradis for alle rovdyrene de siste årene. Det har betydd store sauetap og fortvilte bønder.

Og heller ikke årene etter 2018 har vært lystelige, selv om det har variert hvilken av de tre kommunene som har fått trykket. Det visertall Statsforvalteren har funnet til NRK

Rovdyrtap Ekspandér faktaboks Fra perioden 20. mai til 21. juli i 2019 ble det dokumentert 19 sauer drept av rovdyr i kommunene Tolga, Tynset og Rendalen. Året etter steg tallet til 25 og i fjor ble det dokumentert 35 sau tatt av rovdyr. Ulven og bjørnen har i sum tatt mest sau

Men i år har det skjedd noe. Ikke en eneste sau er hittil tatt av ulv eller bjørn. Det er kun dokumenter to drepte sauer i Tolga, av jerv og kongeørn. I Tynset er det tatt en sau av jerv, og denne er det gitt fellingstillatelse på. I Rendalen er det ikke meldt om skader.

– Det er noe tilfeldig, men ikke bare sier rådgiver ved landbrukskontoret i Alvdal og Tynset Ole Sylte Heggset.

Etter det blodige året 2018 ble det nemlig tatt i bruk spesialiserte hunder som springer løs og får los.

PROSJEKT: Rådgiver ole Heggset Sylte mener hundeprosjektet har fått ned rovdyrskadene. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Det har vært en veldig effektivisering. Før brukte vi i snitt 3000 timer på å felle en ulv. Nå har det skjedd på under en halvtime etter at jegerne har vært på spor av hunden.

I Nord-Østerdal har de leid inn to spesialiserte hunder fra Sverige i tillegg til å lære opp egne.

Spor blir borte

Det er gitt tillatelse til å bruke løse hunder, sjøl om det er omstridt fordi noen mener det stresser ulven unødvendig. Det er Heggset uenig i.

Sylte sier at rask felling betyr at rovdyrene ikke rekker å gjøre særlig skade. Men det kan også ha langsiktige effekter. Ulv markerer revir når de går inn i et område, og de fulgte i flere år de samme rutene.

– Men når de tas raskt ut rekker de heller ikke å sette like harde spor som ulv neste år kan følge. Dermed kan de ta nye ruter, sier Heggset.

Han tror det kunne vært dobbelt så mange sauebønder i Rendalen dersom det hadde blitt brukt løshund i 2018. For etter mange års slitasje ga mange seg.

AVGJØRENDE: Ordfører Bjørnar Tollan Jordet (SV) mener prosjektet med å bruke hund for å ta skadedyr er avgjørende for landbrukets framtid. Foto: Geir Olav Slåen / NRK Avgjørende for framtida

Ordfører Bjørnar Tollan Jordet (SV) i Tolga sier prosjektet er avgjørende for at det fortsatt skal være et levende landbruk i Nord-Østerdal.

– Vi var i en situasjon i flere år der sauene ble sluppet i fjellet og en ante ikke hvordan det ville gå. Det var en kjempebelastning og vi så en nedgang i antallet bruk.

Tollan Jordet sier at situasjonen nå er en helt annen at bøndene har tillit til dette prosjektet og kan slippe sauene til fjells med god samvittighet.

– Prosjektet er en stor grunn til at vi er der vi er nå.

Men ikke alle har like stor grunn til å glede seg i rovdyrfylket Innlandet. Antallet skader har i perioden 20. mai til 21. juli økt totalt sett fra i fjor. Da ble det dokumentert 181 skader i perioden, mot 209 i sommer. Hovedårsaken til økninga er ulv som har tatt over 61 sauer i Løten, Stange og Nord-Odal.