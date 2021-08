Snart 14 år har gått, men minnene er fortsatt nære når Jørgensen snakker om sønnen Kristoffer Sørli Jørgensen.

– Når vi ser bilder derfra, så vekkes noen av minnene til live. Man stiller jo seg noen spørsmål, var det verdt det, og hvorfor?

Idar Jørgensen gjenopplever med tårer i øynene sønnens død i Afghanistan, nå som hele verdens øyne er rettet mot landet. Sønnen Kristoffer var en del av Norges styrker, og ble drept av en bombe i november 2007, bare 22 år gammel.

– Du får det mye nærmere inn på deg, du får fram igjen følelser, alle de vonde og vanskelige tingene.

Men selv om han kjenner på tvil, stiller spørsmål og går runder med seg selv, er han klar på en ting:

– Vi vet jo at Kristoffer hadde noen av de sterkeste øyeblikkene i livet sitt der nede.

– På ingen måte bortkastet

Den seneste utviklingen i Afghanistan og Talibans maktovertakelse har skapt debatt her hjemme rundt Norges bidrag i krigen. Idar Jørgensen reagerer sterkt på dem som nå sier at Norges styrker og innsats i landet har vært forgjeves – og mener det er kunnskapsløst.

– Bortkastet har det på ingen måte vært. Forsvaret har vært der militært og gitt lokalbefolkningen en stor grad av trygghet i mange områder i mange år.

Han utdyper:

– Det er klart at de har lært seg å leve på et helt annet vis, med en annen trygghet enn det vi så da Taliban satt med makten forrige gang. Hele den vestlige verden har med sin innsats satt et stort fotavtrykk i Afghanistan.

ØNSKET Å HJELPE: Kristoffer Sørli Jørgensen ville være i Afghanistan for å hjelpe andre mennesker. Men det fikk døden til utfall en novemberdag i 2007. Foto: NRK

Minnefond for å hedre sønnen

For å hedre sønnen Kristoffer og videreføre hans ønske om å gjøre en forskjell, opprettet familien et minnefond, som fortsatt er aktivt.

Siden har de fått inn over 5 millioner kroner, som har blitt brukt til prosjekter i Afghanistan, med fokus på kvinner, barn og unge.

FAR: Idar Jørgensen blir blank i øynene når han snakker om det å miste sønnen Kristoffer. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

De har samarbeidet med utenriksdepartementet, Kirkens Nødhjelp og Norges Fotballforbund, og hatt fokus på å gi yrkesopplæring, lese- og skriveferdigheter og fredsopplæring.

– Vi har hatt titusenvis av skoleelever inn i prosjektet. Vi har lært opp fotballtrenere, og vi har bygd støttemurer inne i skoler, slik at jenter kan spille fotball uten burka.

Fakta om krigen i Afghanistan Ekspandér faktaboks I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepene, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av lokale krigsherrer og opprørere til makten i Kabul.

Bakgrunnen var at Al Qaida, som stod bak terrorangrepene, hadde sin base i det da Taliban-kontrollerte landet.

På det meste var det over 150.000 soldater utstasjonert i Afghanistan. De avsluttet kampoperasjonene i 2014.

De siste soldatene skal være ute innen september.

Norge bidro den siste tiden med i underkant av 100 personer i den Nato-ledede styrken. Alle norske styrker er nå trukket ut.

34 prosent av afghanerne levde i 2012 under fattigdomsgrensa, men Verdensbanken anslår at andelen i dag er 72 prosent.

Krigen anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet siden 2001, blant dem minst 43.000 sivile.

Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge FN registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1,5 millioner afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan.

I løpet av en uke erobret Taliban nesten hele Afghanistan.

Søndag 15. august gikk islamistgruppen også inn i hovedstaden Kabul. Byen ble overgitt gruppen uten store kamper. Kilde: NTB.

– Den tomme stolen står der bestandig

Jørgensen er positiv til at Natos generalsekretær Jens Stoltenberg var svært tydelig da han snakket om situasjonen i Afghanistan, og velger å være håpefull.

– Jeg håper selvfølgelig at situasjonen skal bli bedre. Vi kan ikke tro på noe annet enn det, at krig og elendighet byttes ut med et samfunn som tar kvantesprang framover.

Men uansett hvordan framtida i Afghanistan blir, vil fortida alltid være vond å bære for Idar og resten av familien. Han sier til slutt, blank i øynene:

– Savnet er alltid i oss, den tomme stolen står der bestandig. Men vi har lært oss å leve med det, de gode minnene, det varme vennskapet vi hadde.