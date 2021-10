Mener Ida førte Norge nærmere målet om å utrydde livmorhalskreft

Ida Bjørkvold fikk livmorhalskreft allerede som 23-åring. Natt til tirsdag døde hun, etter fem års sykdom.

Bjørkvold engasjerte seg sterkt i arbeidet for å informere om sykdommen, og for at flere unge kvinner skulle sjekke seg hos legen.

– Hun var brutalt åpen. Og ærlig. Hun gikk inn i våre liv gjennom kreftutenfilter, sier Berit Jevnaker i Kreftforeningen, og henviser til Bjørkvolds Instagramkonto.

Ida fikk beskjed om at hun var for ung til å kunne ha sykdommen:

Ble syk som 23-åring

Ida Bjørkvold fikk påvist livmorhalskreft allerede som 23-åring. I et intervju med NRK i 2017 fortalte hun at hun hadde vært hos legen, men at han mente det ikke var noen vits i å undersøke henne.

Kort tid etterpå ble hun diagnostisert med livmorhalskreft hos en privat lege.

Legen på sin side opplyste til NRK at han forsøkte å finne ut hva Bjørkvolds symptomer kom av, før han tok en celleprøve. Han sa også at hun ville fått en slik prøve dersom hun ba om det.

2017: NRK intervjuet Bjørkvold kort tid etter hun fikk påvist sykdommen. Dette bildet ble tatt i september 2017. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Livmorhalskreft i ung alder, ble et viktig tema da Ida begynte å fortelle om sykdommen i sosiale medier. Hun oppfordret unge kvinner til å sjekke seg, og at de skulle oppfordre om at det skulle tas celleprøve.

Etterhvert vokste følgerskaren på sosiale medier, og nå har Instagram-kontoen @kreftutenfilter over 30.000 følgere.

Det var også der budskapet om at Bjørkvold hadde gått bort, kom. Posten har over 25.000 likes. Det ble i samme post informert om at kontoen skal leve videre, selv om Ida har gått bort. Familien til Ida skal ta hånd om den framover.

UVIRKELIG: - Det føles uvirkelig, starter posten på kreftutenfilter med. Ida Øye Bjørkvold døde natt til 19. oktober, etter å ha vært syk i fem år. Foto: skjermdump, Instagram

Flere får livmorhalskreft

Tall fra Kreftregisteret viser at flere unge kvinner rammes av livmorhalskreft.

I perioden 2000–2009 fikk i snitt 15 kvinner mellom 25 og 29 år livmorhalskreft årlig.

I den neste tiårsperioden økte dette til 27 kvinner.

I en studie fra mars 2021 har forskere fra blant annet Kreftregisteret funnet at forekomsten av livmorhalskreft er nesten tredoblet hos kvinner under 30 år, fra 1953 og fram til 2013.

De fleste av oss, både kvinner og menn, som har sex, vil bli smitta av viruset i løpet av livet. Hos de fleste går infeksjonen over av seg selv, men hos noen oppstår det kreft.

Likevel er det mulig å forebygge kreften, fordi man blant annet kan se at cellene endrer seg.

Jan Kåre mista kona i livmorhalskreft:

– Viktig stemme

Nettopp derfor mener Kreftforeningen det er viktig å spre informasjon om sykdommen, og livmorhalsprogrammet.

De omtaler Bjørkvold som en svært viktig stemme i dette arbeidet.

– Hun har bidratt til at flere kvinner, både eldre og yngre, følger livmorhalsprogrammet, sier Berit Jevnaker i foreningen.

Hun beskriver Bjørkvold som åpen og klok og ærlig.

OPPFORDRING: Berit Jevnaker oppfordrer alle til å sjekke seg, uansett alder. - Forlang en celleprøve, sier hun. Foto: Stein S Eide / NRK

– Hun har fått en enorm respons på det hun har lagt ut på Instagram. Det viste seg senest nå i oktober, da det ble arrangert fakkeltog for henne med over 1000 frammøtte, sier hun.

Jevnaker mener at Bjørkvold har ført oss nærmere målet om å utrydde livmorhalskreft. Hun mener at unge mennesker som deler sin åpenhet, helt konkret bidrar til at flere følger livmorhalsprogrammet og vaksineprogrammet.

– Det kan være en indikasjon at kvinner mellom 25 og 29 i Oppland er landets flinkeste til å sjekke seg, sier hun.

En celleprøve er en prøve av selve livmorhalsen. Alle kvinner mellom 25 og 69 år anbefales å ta en slik prøve hvert tredje eller femte år, avhengig av alderen din, for å fange opp eventuelle celleforandringer. En myk børste føres inn i skjeden... ... og skraper av celler på selve livmorhalsen. Celleprøvene sendes så inn til et laboratorium, hvor prøven blir sett på i mikroskop og/eller testa for virus.

Overlege: – Jo mer det snakkes om, jo bedre

Sveinung Wergeland Sørbye er overlege ved sykehuset i Tromsø. Han jobber med forebygging av livmorhalskreft, og har fulgt Ida Bjørkvold gjennom sosiale medier.

– Mye av det Ida gjorde, var å spre informasjon om HPV-vaksinen, og om hvor viktig det er å ta celleprøve.

OVERLEGE: Sveinung Sørbye Wergeland mener det Ida Bjørkvold informerte om via sosiale medier, har betydd mye for mange. Foto: Privat

Han sier at livmorhalskreft er en sykdom som nesten hundre prosent kan forebygges, så egentlig bør ingen få denne krefttypen. Derfor mener han at Ida gjorde en svært god jobb med å spre viktig informasjon.

– @Kreftutenfilter ble oppdatert ofte. Det at noen har et ansikt og står fram, så åpent, har vært så viktig. Mange identifiserte seg med henne, sier han.