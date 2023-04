Hva tenker du om de ventetidene som er for HS-pasienter nå?

– Hidrosadenitt forkommer hos omtrent 1 prosent av befolkningen og mange er svært alvorlig angrepet av sykdommen. Det typiske er at sykdommen starter i tidlig voksenalder, men også barn kan få dette. Det typiske er kviselignende utslett som utvikles til byllelignende utbrudd i armhuler og lysker, men andre steder som kjønnsorgan er ofte også affisert. Noen har mer diffus variant av sykdommen og kan få utbrudd på store deler av kroppen. Utbrudd er oftest forbundet med mye smerter og sårdannelse med puss som skaper luktproblemer og arr i huden.

Behandlingen er medisinsk og kirurgisk. Det er viktig at behandling starter tidlig før vevet rundt der det er utbrudd blir for ødelagt og utvikles til større områder. Medisinsk behandling kan redusere sykdomsaktivitet, men skader i huden må ofte fjernes kirurgisk for å hindre at sykdommen utvikles.

Hvorfor er denne ventetiden slik?

– Vi startet med utvidet kirurgisk behandling på Rikshospitalet for sju år tilbake. De siste årene er både medisinsk og kirurgisk behandling blitt bedre og antall pasienter som henvises har økt. Pasientene har som regel flere områder på kroppen som må opereres og det må da gjøres i flere runder, og det tar tid. Dette gjøres både med lokalbedøvelse på poliklinikk men også med narkose på dagkirurgiske avdeling. Behandlingen på hudavdelingen på Rikshospitalet foretas av hudleger med spesialkompetanse på denne type hudkirurgi, men utføres også på plastikkirurgiske og øvrige kirurgiske avdelinger. Hudavdelingen på Rikshospitalet har ikke nok ressurser til å ivareta pasienter fra hele Helse Sør-Øst og derfor er det viktig at dette behandlingstilbudet også tilbys på kirurgiske avdelinger på lokalsykehus.

Hva kan det ha å si for pasientene at de må vente så lenge på behandling?

– Når pasienter må vente på behandling kan sykdommen utvikles til mer alvorlig grad av symptomer og større områder kan bli angrepet. Det er derfor svært uheldig at det er lang ventetid på kirurgisk behandling. I tillegg er det ofte lang ventetid på å komme til medisinsk vurdering. Det gjør at omfanget av kirurgi ofte blir større og tilhelingstiden av sår blir lengre med negative konsekvenser for pasientene. Noen pasienter har raskere utvikling av sykdom og da er et ekstra viktig med tidlig behandling.

Studier viser at denne pasientgruppen har svært alvorlig påvirkning av livskvalitet og funksjon. De påvirkes negativet både fysisk og psykisk. Mange pasienter faller ut av skole og arbeidsliv og med bedre og raskere behandling kunne kanskje dette vært unngått i større grad. Det er derfor helt uakseptabelt at mange av disse alvorlig syke pasienter ikke får raskere behandling. Pasienter må prioriteres ut fra symptomer og de med mest alvorlig sykdom må behandles først.

Blir denne gruppen prioritert?

– Med ventetid på kirurgisk behandling ofte over tre år så er denne pasientgruppen ikke tilstrekkelig prioritert.

Pasientene går ofte flere år med symptomer før de kommer til hudlege. Symptomer med byller på intime steder på kroppen er noe som det snakkes lite om og pasienter går ofte med dette skjult i lang tid. Heldigvis er det blitt med oppmerksomhet omkring denne sykdommen de senere år og vi har pasienter som har gått store deler av livet med betydelige plager og som nå kommer til behandling. Dessverre har mange av disse svært alvorlige og omfattende symptomer og er ofte vanskeligere å behandle.

På hudavdelingen Rikshospitalet har vi bygd opp et godt behandlingstilbud, men vi har ikke nok ressurser til å behandle alle som trenger det. Det er helt uakseptabel ventetid både for operasjoner på poliklinikken og for inngrep i narkose. For tiden er det to overleger som foretar denne type inngrep. Mange pasienter trenger dessuten tverrfaglig kirurgisk behandling som involverer både gastrokirurgurgiske og plastikkirurgiske avdelinger og vårt inntrykk er at det er ressursproblemer mange steder. Når vi henviser til andre sykehus kommer ofte henvisningen i retur med beskjed om at de ikke har lokal kompetanse for å behandle dette.

Det er vedtatt at denne type kirurgi skal foregå i alle helseforetak i Helse Sør-Øst, men det forutsetter at avdelingene blir tilført tilstrekkelig kompetanse for behandling av hidrosadenitt. Flere kirurgiske avdelinger i Helse Sør-Øst må derfor tilby og øke omfanget av denne behandlingen og om behov få nødvendig kompetanse tilført.