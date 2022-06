16-åringen synes det er moro å frese rundt på vannskuter. Sommeren skal tilbringes ved Storsjøen i Odalen i Innlandet.

Men han kan ikke kjøre på hele den drøyt 40 kvadratkilometer store sjøen.

For den er delt omtrent på midten mellom Sør-Odal og Nord-Odal, og de to kommunene har forskjellige forskrifter for motorferdsel. I den ene kommunen er det lov med vannskuter, i den andre er det forbudt.

– Det er vanskelig å vite hvor man kan kjøre og hvor det ikke er lov å kjøre. Jeg synes en sjø burde ha like regler over hele, sier Oliver Kalbakk.

Usynlig grense

Thomas Amundsen i Odalen Sjømerkeforening har tatt kontakt med begge kommunene to ganger de siste årene for å få til et likt regelverk.

– En sjø bør ha samme regelverk. Det skaper unødvendig usikkerhet at det er en usynlig grense ute på vannet. Det er mange tilreisende som kommer hit, og det kan ikke forventes at alle vet hvor grensa går, sier Amundsen.

USIKKERHET: Thomas Amundsen i Odalen Sjømerkeforening mener de ulike reglene skaper unødvendig usikkerhet. Foto: Ann-Kristin Mo

Det finnes nasjonale lover som regulerer motorferdsel til vanns, til lands og i lufta. De skal verne om naturmiljøet og fremme trivselen. I tillegg kan hver kommune lage sine egne forskrifter.

Nord-Odal sin forskrift er fra 1999, mens Sør-Odal bestemte sin forskrift i 1995.

De nasjonale reglene har endret seg og Thomas Amundsen mener det er på tide å se på de lokale reglene på nytt også.

– Da er det å forvente at kommuner som deler sjøer og vassdrag klarer å enes om like regler, sier han.

Det var avisa Glåmdalen som omtalte denne saken først.

Ulike regler for husbåter også

Det er ikke bare når det gjelder bruk av vannskuter at praksisen på sjøen er ulik.

Også når det gjelder husbåter har de to kommunene ulike regler. Kommunen som sier ja til vannskuter, altså Nord-Odal, sier nei til husbåter og omvendt.

Vinjar Engebretsen har arvet en gammel husbåt fra 1970-tallet, som han nå eier sammen med fire andre. Han kunne tenke seg å bruke hele sjøen og synes det er litt urettferdig at det ikke er mulig.

HUSBÅT: Vinjar Engebretsen har husbåt på Storsjøen og skulle også ønske han kunne bruke hele sjøen. Foto: Ann-Kristin Mo

Han ser ikke helt forskjellen på husbåten og de største båtene.

– Husbåten er omtrent like mange fot som de største fritidsbåtene som går i Storsjøen, rundt 40 fot. Selv om den er litt bredere så er den i hvert fall ingen racer. Husbåten har en liten påhengsmotor som gjør rundt 1,3 knop. De største båtene her kan kjøre i 30–35 knop, sier han.

Også Engebretsen har tatt kontakt med kommunen om denne saken.

Vil samkjøre seg

Rune Skolbekken i Nord-Odal kommune skjønner at de som bruker sjøen etterlyser like regler.

– Det er en fordel for både de som bruker sjøen og for oss som jobber i kommunene å ha et likt regelverk, sier han.

Skolbekken har forståelse for at det er vanskelig å vite hvor kommunegrensa går ute på vannet.

SAMKJØRE: Rådgiver i Nord-Odal kommune, Rune Skolbekken, lover at de to kommunene skal samkjøre reglene sine. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Kommunalsjef for samfunnsutvikling i Sør-Odal, Ann Helen Stangnes, er helt enig i at noe bør gjøres.

De to kommunene skal sammen utarbeide et forslag til felles regler.

– Vi begynte på det for drøyt to år siden, men så kom korona og ting har blitt utsatt, men vi skal ta fatt på det på nytt, sier Skolbekken.

Blir det lov eller ikke?

Spørsmålet er om det blir lov med vannskuter og husbåt på hele Storsjøen, eller om det blir forbudt i begge kommunene.

Det blir ingen samkjøring av reglene denne sommeren. For ting tar tid. Etter at forslaget er klart må det ut på høring. Til slutt er det politikerne som avgjør.

– Det blir en interessant sak å få på bordet. Tror vi skal tenke oss godt om før vi tar en avgjørelse, sier Knut Hvithammer, Ap-ordfører i Sør-Odal.

Miljø og sikkerhet er blant det som må vurderes.

VANNSKUTER: Også denne sommeren må Oliver Kalbakk forsøke å holde seg på riktig side av «vanngrensa». Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

I mellomtiden må 16 år gamle Oliver Kalbakk og de andre med vannskuter, passe på at de ikke krysser grensa til nabokommunen.

– Jeg prøver å holde meg på rett side av grensa, og tror jeg klarer det, sier han.