Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For kort tid sida ble det kjent at en beboer ved et bo- og servicesenter i Østre Toten hadde dødd med koronasmitte. Det skjedde etter at personen hadde vært i kontakt med en uvaksinert helsearbeider.

De har i ettertid blitt kjent med at det er 40 ansatte i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen som ikke har tatt vaksinen.

Nå kalles de uvaksinerte inn til en samtale med kommunen.

Målet er å få en oversikt over hvorfor så mange har valgt å ikke ta vaksinen, og at noen vil ombestemme seg, forteller de.

Sterk oppfordringer

Ordfører i Østre Toten, Bror Helgestad (Sp) forteller at de også har sendt ut et brev til ansatte i kommunen, hvor de oppfordres til å la seg vaksinere.

Han mener det er altfor mange av de rundt 700 helsearbeiderne i kommunen som ikke har fått vaksinen.

– Det er et altfor stort tall. Vi må gjøre noe for å verne våre sårbare eldre som er i kontakt med disse når de er på jobb.

Ordføreren presiserer at de ikke kan tvinge noen.

– Det er likevel viktig å oppfordre dem sterkt til å ta vare på seg selv, sin egen helse, og pasientene de jobber for, sier han.

Det var Oppland Arbeiderblad som først skrev om saka.

Ikke i tvil

Avgjørelsen om å komme med en oppfordring tok kommunen sammen med arbeidstakerorganisasjonene til de ansatte.

Hovedtillitsvalgt i Fellesforbundet i Østre Toten, Anne Kari Kirkeby, sier de ikke var i tvil om at noe måtte gjøres.

– Fagforbundet er helt klare på at vi skal oppfordre folk til å vaksinere seg, og det er mitt personlige standpunkt også, sier hun.

NOE MÅ GJØRES: Anne Kari Kirkeby håper at samtalene med kommunen vil føre til at noen ombestemmer seg, og tar vaksinen. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Også hun er klar på at det er frivillig å vaksinere seg. Kirkeby håper likevel at samtalene fører til at noen ombestemmer seg, og tar vaksinen.

– Noe må vi prøve, tenker jeg. Men det er jo frivillig, så vi kan jo ikke tvinge noen.

Kommunedirektør i Østre Toten, Ole Magnus Stensrud, sier de har et overordna ansvar for at pasientene i kommunen skal føle seg trygge.

– Vi må passe på at våre ansatte ikke smitter brukerne våre. Nå har vi, nok en gang, gått ut med en felles oppfordring om at alle uvaksinerte bør eller må vaksinere seg, sier Stensrud.

– Jeg sier må, men vi kan ikke tvinge noen, legger han til.

Østre Toten har tidligere tatt grep under pandemien. I vår oppfordra ordføreren totningene til å holde seg hjemme for å hindre smitte:

– Problematisk

På landsbasis er omtrent 9 prosent av de kommunalt ansatte helsearbeiderne uvaksinert.

– Vi kjenner ikke omfanget i alle kommuner, men på landsbasis er nærmere 95 prosent av sykehusansatte fullvaksinert og rundt 91 prosent av kommunalt ansatte er det.

Det sier assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad. Han mener det er problematisk at helsearbeidere velger å ikke ta vaksinen.

– Mange pasienter er i en aldersgruppe som gjør dem svært sårbare for koronasmitte. Derfor er det viktig å minimere smitterisikoen slik at forsvarlig helsehjelp kan gis til pasienter og beboere, sier Nakstad.

PROBLEMATISK: Espen Nakstad mener at det er problematisk at helsearbeidere som jobber med sårbare pasienter ikke er vaksinert. Foto: Terje Pedersen

Kommunen gjør ikke noe ulovlig ved å innkalle til møter hvor de informerer de uvaksinerte om viktigheten ved å vaksinere seg, sier Nakstad.

– Arbeidsgiver kan innkalle til møter for å informere om vaksinasjonstilbudet i kommunen og forhold knyttet til dette, men arbeidsgiver kan ikke pålegge vaksinering av ansatte.

Nakstad mener derfor det er viktig at de uvaksinerte regelmessig testes for korona.

– Vi jobber nå med en veiledning til helsetjenesten om regelmessig testing av uvaksinerte ansatte med pasientkontakt, for å redusere risikoen for smitteoverføring fra de uvaksinerte, forklarer Nakstad.

Utfordrende situasjon

I Østre Toten er over 20 personer smittet nå. Det gjør det gjør situasjonen ekstra utfordrende.

Stensrud sier at kommunen nå vil vurdere å omplassere uvaksinerte til andre stillinger hvor de ikke er i kontakt med en så sårbar gruppe.

Men det er heller ikke helt uproblematisk, mener han.

– Nå er det sånn at vi må vurdere i hvert enkelt tilfelle. Det kan bli snakk om omplassering, selv om det er veldig vanskelig, for vi trenger alle ansatte.

En person død etter kontakt med helsearbeider

Dødsfallet ved bo- og servicesenteret i kommunen viser at dette er noe kommunen må ta på alvor, sier ordføreren.

– Det viser jo at det kan være veldig alvorlig, og at det må gjøres noe med, sier Helgestad.

VELDIG ALVORLIG: Ordføreren mener at dødsfallet som knyttes til smitte fra en uvaksinert helsearbeider viser hvor alvorlig situasjonen er. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Tre ansatte og tre beboere ble smittet i utbruddet.

Ordføreren mener de som jobber i helse bør ha et spesielt ansvar for å ikke spre smitte.

– Det er vel litt forskjellig hvor viktig vi synes det er at vi skal ta vaksinen selv. Jeg synes at de som jobber i helse bør ha ekstra gode forutsetninger for å forstå at det er viktig, sier han.