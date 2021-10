Mange hundre norske fjell kan ha feil høyde

Mange av Norges høyeste topper har fått justert høyden sin de siste åra.

I ei ny bok går det fram at det fremdeles er flere hundre norske fjell som også kan ha blitt målt til feil høyde.

– Jeg har alltid innbilt meg at fjellene står støtt, helt til jeg oppdaga at det var mange forskjellige høyder på samme fjell opp igjennom historien, sier Sveinung Engeland.

Han har skrevet boka «Høyde over havet» som nylig ble lansert. Den tar for seg fjellenes ukjente historie, og jakta på både høydemeter og centimeter.

OVERRASKET: Engeland sier han ble sjokkert da han oppdaget at samme fjell har hatt forskjellige høyder på kartet opp gjennom historien. Foto: OLE MAGNUS GRØNLI

Bomma på Galdhøpiggen

Engeland begynte å jobbe med boka for fire år siden, og under arbeidet har han fått seg flere overraskelser, forteller han.

– Den største overraskelsen var da jeg kom over en italiensk biskop og astronom som regnet ut at de høyeste fjellene i Norge kunne være opp til 20 000 meter høye.

– Det var også overraskende at man bomma på høyden på Galdhøpiggen med over 90 meter. Det var i 1908 at de måtte sette ned høyden på Norges høyeste fjell, legger han til.

Isbreene i Jotunheimen vil forsvinne innen år 2100 dersom klimaet utvikler seg slik det gjør nå, tror forsker:

Også de siste årene har flere av de store kjente fjellene i Norge fått ny høyde. Engeland mener mange hundre norske fjell kan få ny høyde.

I fjor ble også Mount Everest målt på nytt.

Verdens høyeste fjell var da en meter høyere enn man tidligere hadde trodd. Dermed er det ikke lenger tallet 8848 du må huske når du skal på quiz, men snarere 8849.

Laserskanning

Statens kartverk har målt høyder på norske topper siden 1700-tallet.

I starten brukte forskerne kvikksølvbarometre i arbeidet. I dag er målemetodene modernisert. Nå beregnes høyden med satellitter, flyfoto og laserskanning.

Måling av høgd på fjell Ekspandér faktaboks Me har fastsett høgder i Noreg meir eller mindre systematisk sidan slutten av 1700-talet.

I starten nytta ein eit kvikksølvbarometer for å måle høgde, og med utgangspunkt i lufttrykket rekna ein seg fram til høgda.

Metodar og utstyr blei betre utover på 1800-talet, men i ettertid har det kome fram at mange av målingane likevel gav store feil, blant anna fordi det ikkje var noko fast høgdegrunnlag.

Til dømes blei Galdhøpiggen målt til 8161 fot, eller om lag 2560 meter over havet (moh.) i 1879. På 1930-talet hadde fjellet «krympa» til 2469 meter, som er den høgda som er oppført på kartet i dag.

Det var eit viktig framsteg mot meir nøyaktige målingar då det mot slutten av 1800-talet blei etablert eit felles høgdegrunnlag ved hjelp av såkalla presisjonsnivellement. Dette vil seie at ein fastsette høgdeforskjellar ved hjelp av ei horisontal sikteline.

Denne metoden er svært nøyaktig og blir framleis nytta når det er strenge krav til presisjon.

Utgangspunktet for høgdene som blei målt på 1800- og første halvdelen av 1900-talet, «Normal Null», var ei steinstøtte i hagen til Noregs Geografiske Oppmåling (seinare Kartverket) i Oslo. Høgda på steinstøtta var basert på middelvannstanden i Oslofjorden.

Det gamle Normal Null blei i 1954 erstatta av ein ny, Normal Null 1954 (NN1954), som tar utgangspunkt i ei steinstøtte på Tregde i nærleiken av Mandal. Den er 21,2 centimeter lågare enn den gamle normalen.

I perioden 2011–2018 har det gradvis blitt innført eit nytt høgdesystem, NN2000. Dette har erstatta det eldre systemet NN1954.

Dei fleste høgdene på dagens kart er fastsett med utgangspunkt i flyfoto eller laserskanning av landskap.

Det kan framleis finnast fjell som ikkje er oppdaga. Nokon kan vere skjult av bre, andre toppar har eit «skjult» toppunkt på kartet som kartkonstruktøren har gått glipp av. (Kjelde: Statens kartverk)

Fremdeles usikre høyder

I fjor var Engeland med da Glittertind fikk sin nye høyde. Men i motsetning til Mount Everest ble Norges nest høyeste fjell justert ned med hele fem meter.

– Det var fordi at is- og brekappen på toppen har smelta. Det er jo noe som kommer til å skje flere steder, sier Engeland.

GLITTERTIND FØR: Høyden på Glittertind ble justert ned med fem meter i fjor. Foto: Anders Beer Wilse

– Det er jo ikke lett å måle høyder, men det er klart at da vi fikk satellitt-teknologi ble det enklere.

Liss Marie Andreassen i NVE var med på målingene på Glittertinden. Hun gleder seg til å lese boka til Engeland.

– Jeg synes det er viktig å få dokumentert historien om kartleggingen av høyden på landets topper og også å få korrigert høydene der det er nødvendig, sier hun.

ISBREER: NVE måler blant annet isbreene for å se hvor mye de beveger seg, sier Liss Marie Andreassen. Foto: Line Fosser Vogt

NVE måler også høyder med satellittmottagere, og det brukes mye i bremålingene. De måler blant annet posisjonen på staker som de har boret ned i isbreene til å beregne hvor mye breene beveger seg i året.

De måler også inn hvor brekanten står på enkelte breer for å følge med på breenes utvikling.

– På Glittertinden var vi nysgjerrige på hvor høyt fjellet under isen kunne være og hvor tykk selve isen var. Vi brukte radar og isbor for å måle istykkelsen. Der var iskappen minket så mye i høyde og blitt så tynn at vi fikk dokumentert at høyden på høyeste fast fjell vil være uendret når isen smelter helt bort, vi målte at avrundet blir høyden 2452 moh., sier Andreassen.

Kartlegger hele landet

Forfatter Sveinung Engeland forteller samtidig at kartverket de siste åra har kartlagt hele landet på nytt med lasermåling fra fly. Det vil gjøre at man kan få en mye mer nøyaktig høyde enn vi hadde før, og mange flere målinger.

– Da kommer man mye nærmere fasit, sier han.

Kartverket er nå i ferd med å sluttføre Norges største landmålingsprosjekt, og da gjenstår det å se om enda flere av fjellene våre vil få en ny høyde.