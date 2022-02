– Kommunen var ute med at vi skulle få gratis fiber. Vi gledet oss til det, sier Stian Lauten på Gjesåsen i Åsnes.

På dugnad samlet de inn underskrifter for å dokumentere for kommunen og Telenor at mange nok i området ville ha.

Grenda var blant de siste som skulle få tilgang.

Men nå har kommunen brukt opp tilskuddet. Og prisen har økt. De siste på lista må betale 9.900 kroner i egenandel.

– Vi syns det er helt feil. Hvorfor skal vi som er de siste måtte betale, og så har resten av Åsnes kommune fått dette gratis. Det henger ikke på greip, sier Stian.

Ordføreren beklager

Ordfører i Åsnes, Kari Heggelund (Sp) er lei seg for at det har blitt sånn.

– Jeg syns det er kjempetrist og leit, og jeg skjønner godt at folk opplever dette som urettferdig.

BEKLAGER: Ordfører i Åsnes, Kari Heggelund (Sp) skulle gjerne ha betalt for alle innbyggerne, men de har ikke mer penger. Foto: Tom Haakenstad / NRK

Da kommunen lovte alle gratis bredbånd, trodde de at de skulle klare det.

– Vi har klart nesten 80 prosent. Men så er det endringer i finansieringsmodell og tilbud, og tida går. Hele bildet har endret seg, sier Kari Heggelund.

Hun mener staten burde tatt hele regninga, fordi det er så store forskjeller på lønnsomheten i ulike områder.

Kommunen har bare fått en tilbyder som er villig til å bygge ut i områdene som gjenstår i Åsnes.

For dyrt for mange

Nå er Stian Lauten redd mange vil trekke seg. Det går i tilfelle ut over alle i bygda. 60 prosent må takke ja for at det skal bli noe.

– Vi er helt avhengig av dette. Men 10.000 kroner er mye penger for mange. Og jeg forstår at ikke alle kan være med, sier Stian.

De har ikke fått noen informasjon fra kommunen. Egenandelen kommer som en stor overraskelse på mange.

– Vi har en del spørsmål da. Om hvorfor ting har blitt som de har blitt.

BETALER: Stian Luten på Gjesåsen trenger bredbånd og er villig til å betale, selv om han syns det er urettferdig. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Nå skal saken behandles politisk i Åsnes kommune.

– Vi skal se på om vi klarer å finne muligheter da. Men det er en krevende økonomisk situasjon i kommunen og det er bare å beklage, sier ordfører Heggelund.

NHO krever mer støtte

Stian Lauten synes det hadde vært bedre om alle måtte betale litt.

Han forstår at det er dyrere å legge fiber der det er langt mellom husene. Men da skulle ikke kommunen gått så friskt ut.

– Åsnes kommune har lovet noe de ikke klarer å holde. sier Stian.

Det er flere områder i Distrikts-Norge som sliter med dårlig dekning:

NHO har lenge kjempet for bedre utrulling av bredbånd i hele landet. De ber staten øke tilskuddsordningen for bredbånd til 1 milliard kroner per år.

Skal Norge fortsatt være i front på digitale tjenester og verdiskaping, må vi ta steget inn i gigabit-samfunnet raskere enn i dag, skriver NHO, KS, Abelia og Nelfo.

Urettferdig

Selv har Stian Lauten takket ja likevel. Han og familien har såpass stort behov for fiber at han er villig til å betale.

– Men jeg syns jo det er på helt feil premisser. Det mange som føler seg virkelig forbigått.

Ordføreren forstår det.

– Ja. Og det er derfor jeg mener at dette burde vært gjort av staten Norge. Med en stor plan. Slik at man kunne få balansert ut hele infrastrukturen, for det handler jo også om beredskap.

Status for bredbåndsutbyggingen i Innlandet: Kart over bredbåndsdekningen i Innlandet

Nå eller aldri

Men Kari Heggelund mener den avtalen de har fått med bredbåndsleverandøren nå, tross alt er en god mulighet.

De kunne risikert at ingen ville ta på seg jobben. Hvis det ikke blir bygd ut med denne avtalen, er hun redd det ikke vil skje i det hele tatt.

– Det er på en måte en realitet. Det er nå vi har fått tilbud, sier Heggelund.

KABELTROMME: På den andre siden av Gjesåssjøen er de i gang med å grave og rulle ut fiber. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Spleiselag

Rådgiver for bredbånd i Innlandet fylkeskommune, Egil Langseth, forklarer at bredbåndsutbyggingen er et spleiselag mellom leverandør, kommune, staten via fylkeskommunen og kunden.

Kostnaden varierer stort mellom bygd og by.

– Vi ser at kostnaden fra sentrum og utover til bygdene kan være opptil fire og fem ganger høyere, sier Langseth.

En tilkoblingsavgift på 10.000 er bare en liten del av prisen, sier han.

Langseth har oversikt over hvordan det ligger an med bredbånd i hele Innlandet og mener Åsnes egentlig har gjort en veldig god jobb.

– Selv med Robek utfordringer, er Åsnes en kommune som med dette siste prosjektet ser ut til å kunne få høyhastighets bredbånd til absolutt alle innbyggere, sier Langseth.