– Det er i dårlege tider ein skal bygge seg opp. Når dei gode tidene kjem tilbake skal ein selje.

Det seier Øystein Olav Grønolen. Han er seljar i Tinde hyttar, og har fått i oppdrag å selje 170 fritidsbustader i det nye hyttefeltet Tindelia på Beitostølen.

Men det har ikkje gått heilt som forventa. Marknaden er treg, og førebels er berre åtte av hyttene selde.

Det står i stil med resten av bransjen.

Blir selt markant færre hytter

I dag la Eiendom Noreg fram fritidsbustadstatistikken sin for første halvår 2023. Dei ferske tala viser at det blir selt tydeleg færre hytter no enn på same tid i fjor.

Så langt i år er det omsett 2470 fritidsbustader i Noreg. Det er ein nedgang på 10,7 prosent.

Det er også det lågaste talet på omsetningar sidan 2015.

Henning Lauridsen er administrerande direktør i Eiendom Noreg. Han meiner det er fleire grunnar til at nordmenn kjøper færre hytter no.

– Det aller mest sannsynlege er kombinasjonen av renteauke og inflasjon, som gjer at vi har mindre å rutte med, seier han.

FORSIKTIG: Lauridsen fortel at folk er meir forsiktige når dei skal kjøpe seg hytte enn før. Foto: Bård Nafstad / NRK

Hyttene som blir selde er også billigare enn i fjor. Snittprisen for hytter har gått ned med 4,3 prosent.

I gjennomsnitt blir hyttene selde 2,6 prosent under foreslått pris.

– Det er tydeleg no at ein er meir varsam med kva ein gir for hyttene. Konkurransen er nok også mindre om kvar enkelt hytte, seier Lauridsen.

– Folk er meir avventande

Henning Lauridsen fortel at den rolege hyttemarknaden gir ein veldig mykje lågare etterspurnad.

– Eg vil ikkje seie at det er krise i den norske hyttemarknaden, men for dei som bygger nye hytter er det veldig tøffe tider.

NYTT HYTTEFELT: I hyttefeltet Tindelia på Beitostølen skal det byggjast og seljast 170 nye fritidsbustader. Foto: Stine Bækkelien / NRK

På det nye hyttefeltet Tindelia på Beitostølen fortel hytteseljar Øystein Olav Grønolen at dei har lagt merke til ei endring hos nordmenn dei siste åra.

Han fortel at folk er mykje meir avventande når dei skal ha ny hytte.

Nokon gonger kan han ha opp til fire eller fem visningar med dei same folka før dei bestemmer seg for å kjøpe hytta.

– Folk vil gjerne sjå og kjenne på det dei skal kjøpe, og dei tenker seg litt betre om enn det dei gjorde for to år tilbake.

Lys i enden av tunnelen

Grønolen fortel at hyttefeltet Tindelia er eit stort prosjekt, med verdi på over ein milliard kroner i utsal.

Ifølgje han satsar Tinde hytter stort fordi dei meiner hyttemarknaden ikkje er borte.

– Familien min har teke del i utbygginga her på Beitostølen sidan 1963. Vi har hatt oppturar og nedturar, men marknaden har alltid komme tilbake.

Hytteseljaren er klar på at det norske folket framleis vil ha hytter, og han har trua på at marknaden vil snu i løpet av neste år.

– Vi ser at det er lys i enden av tunnelen.