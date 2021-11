Frykter hytteeiere får seg en kjip overraskelse: – Har ikke sett lignende

SJEKK HYTTA: If er i gang med å sikre og utbedre skader flere steder. Clementz oppfordrer folk som har hytte i områder som har vært rammet av den sterke vinden til å sjekke tilstanden på hytta. – Hvis for eksempel et tre har ødelagt taket eller en rute er knust, kan vær og vind gjøre skaden betydelig verre etter hvert som tiden går, sier han.

Foto: If