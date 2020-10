Det skal ha vært tre personer til stede på hytta da brannen startet. Ifølge politiet har to av dem kommet seg ut og fått hjelp av en nabo med å varsle brannvesen.

– To personer har tatt seg ut av hytta som vi har kontroll på. De er kjørt ned til sjukehuset på Lillehammer for å bli tatt vare på der. De skal være uskadd, sier Per Solberg, operasjonsleder i Innlandet politidistrikt.

De to som kom seg ut har forklart at det skal ha vært en person til i hytta.

LANGT: Det er ikke bilvei til hytta og brannvesenet må trekke slanger flere hundre meter fram til brannstedet. Foto: Alexander Nordby / NRK

Leter i nærområdet

Samtidig som brannvesenet forsøker å slukke brannen undersøkes muligheten for at den tredje personen, som skal ha vært på hytta, har kommet seg ut.

– Vi undersøker om vedkommende kan ha tatt seg ut og vi søker i området rundt hytta for å se om det kan være en mulighet, forteller Per Solberg.

SØK: Det letes i området rundt hytta etter den savnede personen. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Vet dere noe om hvordan brannen har startet?

– Nei, det vet vi ikke. Vi har ikke fått vært i kontakt med dem som har tatt seg ut av hytta så hva som er årsaken til brannen er for tidlig å si, sier operasjonsleder hos politiet, Per Solberg.

Krevende slukningsarbeid

VANSKELIG. Stig Ringlund, leder beredskap for Lillehammer region brannvesen, sier hytta var helt overtent da de kom fram. Foto: Alexander Nordby / NRK

Da brannvesenet kom til stedet var hytta overtent. Slukningsarbeidet er også krevende. Det er ikke bilvei inn til hytta så brannvesenet har lagt slanger flere hundre meter for å få opp vann.

– De første som kom til stedet oppdaget at det var om lag 400 meter inn til hytta. De hadde ikke nok slanger heller så vi måtte få tak i flere slanger, sier Stig Ringlund, leder beredskap for Lillehammer region brannvesen.

Hytta var helt overtent da brannvesenet kom fram og var i ferd med å rase sammen. Nå er det etterslukning som pågår.