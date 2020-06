Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den 12. mars kom regjeringas dramatiske melding om at Norge skulle stenges ned. Blant annet ble alle elevene sendt hjem til hjemmeundervisning. Senter for prakisrettet utdanningsforskning (SePU) har spurt elevene i 5.-til 10. trinn i gamle Hedmark fylke om hvordan hjemmeskolen var. Og resultatet overrasker forsker.

Skole i senga

I senga på jenterommet i Kongsvinger, har Mathilde Eidem Nyeng (14) fortsatt skole. Fram til sommerferien skal hun og medelevene ved Kongsvinger ungdomskole fortsatt ha to dager med hjemmeskole på grunn av manglende skoleskyss. Slik er det også ved andre skoler. Ved hjelp av mac, mobil og ipad får hun undervisning og kontakt med både lærere og medelever.

– Det er rart ha skole på denne måten, og det blir ikke helt det samme som å møte opp på skolen, sier Mathilde.

Hun savner skolen. Over 80 prosent av dem som har svart på undersøkelsen til Høgskolen i Innlandet svarer det samme.

RINGER INN TIL TIME PÅ TEAMS: Mathilde Eidem Nyeng går i 8. trinn ved Kongsvinger ungdomsskole. Hun blir ringt inn til timen på teams, men hun savner den vanlige skolen. Hun har hjemmeskole to dager i uka fram til sommerferien. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Det er store forskjeller på hvordan hjemmeskolen er blitt praktisert. Ikke bare fra kommune til kommune, men også ved de forskjellige skolene. Noen har hatt større grunn enn andre til å savne skolen. For enkelte har ikke snakket med læreren sin engang.

– Det at så mange som 10 prosent ikke har snakket med lærerne sine om læring på over to måneder, er alvorlig. Det kan ha hemmet læring. Vi vet at umiddelbare muntlige tilbakemeldinger er viktig, sier Thomas Nordahl, professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Med alle læringsplattformene som finnes synes han det er rart at ikke alle lærerne har snakket med elevene sine.

– Kontakten med læreren er viktig. Elever som ikke har snakket med læreren sin, kan få et inntrykk av at læreren ikke bryr seg om dem. Det er ikke bra, sier Nordahl.

Ringer inn til digitaltime

På macen til Mathilde ringer det inn til time på teams.

Læreren forteller om opplegget for arbeidsøkta. Dansketiden og norsk språkutvikling. Læreren får med seg elevene som svarer på spørsmål.

– Det er nesten som å ha vanlig time, bare at vi sitter hjemme. Det er på en måte ekstra viktig å snakke sammen når vi ikke kan møte hverandre. Vi må gjøre litt mer for å ha kontakt, sier Mathilde.

Etter at læreren har sagt sitt, skal de jobbe med oppgaver. Da samarbeider de ofte med andre elever på trinnet.

– Vi gjør det selv om ikke læreren legger opp til det. Noen ganger sitter hele trinnet på teams og gjør oppgaver sammen. Tror ikke læreren vet det.

Oppgaver mot gaming

Nesten hver fjerde elev deltok aldri i undervisning på digitale plattformer i tida med hjemmeskole, slik som Mathilde. Det viser den samme undersøkelsen.

Isteden svarte disse elevene at de fikk oppgaver som de måtte løse i hovedsak alene.

Mathilde går i 8. trinn ved Kongsvinger ungdomsskole. En av lærerne hennes, Thomas Buberg, kjenner seg igjen.

– I begynnelsen pøste vi på med oppgaver. Det var viktig at elevene ikke skulle få for mye tid til å drive dank og game.

MANGE SPØRSMÅL: Thomas Buberg er lærer og IKT -koordinator ved Kongsvinger ungdomsskole. Han har fått mange spørsmål om muligheter og begrensninger når skolen måtte foregå digitalt. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Etter noen tilbakemeldinger fra både elever og foreldre endret de på det.

– Vi forsto etter hvert at det ikke er å forvente at elevene skal klare mer hjemme enn vi forventer på skolen.

Buberg er IKT-koordinator på skolen, og har hatt mye å gjøre. Flere av lærerne på skolen rigget opplegg på digitale plattformer. Spørsmålene ble mange. En helt ny skolehverdag skulle på beina.

– Det er mange som har fått til mye bra, men også på vår skole er det forskjeller på hvordan hjemmeskolen er blitt praktisert. Det er mye opp til hver enkelt lærer. Noen forskjeller må det være fordi elever og trinn er forskjellige, men det kunne sikkert ha vært mer likt, sier han.

Skoleforsker Nordahl mener at forskjellene er altfor store. Han etterlyser felles retningslinjer for hvordan hjemmeskolen skal være.

En foreldredrevet skole

På spørsmålet om hvem som har hjulpet elevene mest under hjemmeskolen svarer de fleste at det er foreldrene.

STORE FORSKJELLER: Thomas Nordahl, professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet sier at det er store forskjeller på hvordan hjemmeskolen er blitt praktisert. Noen har hatt lite kontakt med læreren. Foto: Tormod Strand / NRK

– Vi kan nesten si at hjemmeskolen har vært foreldredrevet. Det er spesielt. Det er forventet at det blir slik når foreldrene også er hjemme, men det kan nok være at vi i for stor grad har forventet at foreldrene skulle hjelpe til, sier Nordahl.

Ikke alle foreldre kan hjelpe til med skolearbeidet.

– I denne tida har det vært retningslinjer på mye, men det har ikke vært sentrale føringer på det pedagogiske tilbudet. Felles retningslinjer kunne gi et mer likt tilbud til elevene og sikret flere god kontakt med læreren, sier Nordahl.

Ikke alle er helt enige i det.

– Vet for lite om hjemmeskolen

Steffen Handal som er leder i Utdanningsforbundet, mener at det må forskes mer på hjemmeskole før det er mulig å si hvordan det var og hvordan det bør være.

– Når det er 10 prosent som svarer at de ikke har hatt muntlig kontakt, betyr vel det at det er 90 prosent som har hatt det. Tallene viser også at om lag 90 prosent av elevene har visst hva de skal jobbe med, og hva som er forventet av dem.

Han mener at funnene er mer positive enn han hadde ventet.

– Lærer-elevrelasjonen er helt avgjørende for læring og dannelse. Uten den vil utdanningen bli dårligere. Derfor kan funnene til Nordahl være alvorlige, men det vet vi altså ikke før vi har undersøkt det nærmere, sier han.

FOR TIDLIG Å KONKLUDERE: Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet mener det er for tidlig å si hvordan hjemmeskolen har vært. – Lærere har sett både positive og negative sider ved måten hjemmeskole er blitt gjort på. Vi skal se på det, sier Handal. Foto: Stig Weston / Utdanningsforbundet

Det er flere miljøer som nå forsker på hvordan hjemmeskolen fungerte.

– Vi trenger å lære mer om det som skjedde, mer enn retningslinjer. Jeg mener at vi alle må vise ydmykhet for de erfaringene som elever og lærere har gjort i denne tida. Det var en krise og ingen var forberedt.

Handal utelukker ikke at det kan bli aktuelt med hjemmeskole igjen hvis viruset blusser opp igjen, og at det derfor viktig å finne ut hva som fungerer for hjemmeskolen.

– Skolen må jobbe med digitalisering

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Anja Johansen, tror heller ikke at felles retningslinjer er løsningen på forskjellene i hjemmeskolen.

– Det er alltid viktig at lærerne har god kontakt med elevene sine, også når det er hjemmeskole. Det er selvfølgelig ikke bra at 10 prosent sier de ikke har snakket med læreren, men det har vært en unntakssituasjon som mange har lært mye av, sier Johansen.

PRAKSIS UT FRA BEHOV: Anja Johansen som er statssekretær i Kunnskapsdepartementet, mener at felles retningslinjer ikke nødvendigvis er løsningen på at hjemmeskolen blir ulikt praktisert. – Vi har tillit til at lærere og skoleledere praktiserer ut fra behovet til elevene, sier hun. Foto: Nordland Venstre

Etter erfaringen med hjemmeskole mener hun at det er behov for å satse mer på det digitale.

– Skolen har fått et digitalt boost gjennom hjemmeskole, men samtidig har det avdekket et behov for kompetanse og infrastruktur. Vi foreslår derfor en pakke på 140 millioner kroner for å bygge digital kompetanse og få utstyr på plass, sier hun.

Friminutt på hjemmeskole

På hjemmeskolen til Mathilde, er timen med dansketida i ferd med å avsluttes. Snart er det friminutt. Mamma Pria Nyeng som selv er utdannet lærer, stikker hodet inn på jenterommet.

TRENGER IKKE FORELDREHJELP: Mamma Pria Nyeng stikker innom jenterommet iblant, men Mathilde Eidem Nyeng har ikke trengt hjelp fra mamma i tida med hjemmeskole. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Jeg har egentlig fått beskjed om å holde meg unna fram til skoledagen er ferdig 14.15. Hun har fått et bra opplegg fra lærerne sine, og min hjelp har ikke vært nødvendig. Heldigvis. Det er ikke alltid enkelt som foreldre å være lærer for ungdommene på hjemmeskole, sier Nyeng.

Mathilde har fortsatt hjemmeskole to dager i uka resten av skoleåret

Både 14-åringen og mamma er skjønt enige om at det ikke hadde gått så bra med de to på hjemmeskole.

– Det hadde bare blitt kranglinga. Jeg er glad for at jeg har fått hjelp av lærerne mine, sier Mathilde.