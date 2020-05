Begravelsesferd samlet hundrevis: – Det minna om 17. mai

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I ukevis har folk holdt avstand, barn har vært holdt hjemme fra barnehage og skole, og begravelser har blitt avholdt med de aller nærmeste.

I Lillehammer sentrum forrige uke, var det motsatte som skjedde.

Hundrevis samlet seg for å hedre en kjent mann i byen, Ove Thorsrud, som hadde gått bort.

Thorsrud har blant annet blitt omtalt som en stor ambassadør for Lillehammer, og en som dro i gang utallige aktiviteter i og for byen.

– Klemte hverandre og sto tett

Marita Muren hadde vært på jobb og kjørte tilfeldigvis gjennom gatene rett før begravelsesfølget passerte.

Hun reagerte kraftig på det hun så.

– Jeg ble kjempesjokkert. Det var mye folk, som sto tett, selv om jeg også så at noen forsøkte å holde avstand. Men jeg så både klemming og håndhilsing. Det minna om 17. mai, sier Muren.

OPPRØRT: – Mange sier at dette var en spesiell anledning for en spesiell mann, og at det dermed måtte være greit. Men er ikke alle begravelser spesielle?, spør Marita Muren. Foto: privat

Etter å ha blitt vitne til opptrinnet, ble Muren så irritert at hun valgte å legge ut en post på en lokal Facebook-gruppe for byen:

«Jeg skjønner godt at man vil vise sin siste respekt til en mann som har gjort stort inntrykk på en liten by. Men, jeg kjørte forbi Lilletorget og det kunne like så greit vært 17 mai 2019. Alle smitteverns reglene er glemt, politiet var der, men det såg ut for meg at de bare var der for å dirigere trafikk. Men om de hører om en sammenkomst av russ så er de der i løpet av minutter for å bryte den opp. Hvorfor er dette greit? Har vi ikke omtrent blødd dugnadsånd de siste mnd for å hindre spredning av viruset? Jeg for min del er rasende.»

INNLEGG: Posten til Marita Muren har skapt stort engasjement. Foto: skjermdump fra Facebook

Innlegget har fått 172 kommentarer. Mange støtter Muren, andre mener at hun ikke viser respekt for avdøde og hans etterlatte.

Flere skriver at de sto for seg selv, og passet på å holde avstand. Andre skriver innlegg som «Hvorfor skal det diskuteres om sånt her. I sånn situasjon. Full respekt. For hans kjære.»

Andre skriver:

«Liker når den eldre generasjonen kritiserer russ og barn som møttes for å spille fotball. For deretter å stille seg tett i tett midt i byen.»

Folkeansamlingen har også fått folk til å reagere via leserbrev i lokalavisa, som igjen har ført til debatt i sosiale medier.

Sentrumsforening tok initiativ

Det var sentrumsforeningen, Lillehammer sentrum drift, som tok initiativ til at folk kunne følge avdøde på det de omtaler som hans siste ferd gjennom byen.

På Facebook-arrangementet ble det oppfordret til å holde 1–2 meters avstand.

335 har oppgitt at de var tilstede på arrangementet, men ifølge lokalavisa GD var det opp mot tusen personer tilstede. Oppland Arbeiderblad har også omtalt saken, med flere kommuneleger fra Vestoppland som reagerer på bildene.

Kommuneoverlege i Lillehammer, Morten Bergkåsa, sier han ikke ble kontaktet før etter at arrangementet ble opprettet.

Han forteller at han forsøkte å gi råd om smittefare og hvilke tiltak som er viktige, men sier til NRK at slike arrangement er lite heldige.

– Jeg har forståelse for at folk har behov for å si farvel til en person som betyr mye for dem. Men i dagens situasjon, med de smitteverntiltakene vi alle har levd under i uker og måneder, er ikke dette heldig. Det er mange som har ofra mye for at vi har kommet dit vi er i dag, så jeg synes det er viktig at folk fortsetter å følge rådene.

LEGE: Kommuneoverlege Morten Bergkåsa kom med råd til arrangørene. Han sier at han forstår at det kan være vanskelig å snu når et arrangement først er opprettet, men at det er mange som har måttet ta vanskelige avgjørelser de siste månedene. Foto: Ruth Barsten/NRK

– Du ble kontakta da arrangementet var opprettet. Hvilke råd gav du?

– Jeg viste til retningslinjene fra offentlige myndigheter: Det generelle arrangementsforbudet, og maksimal gruppestørrelse på fem personer i det offentlige rom. At arrangør fortsatt valgte å gjennomføre, må de nesten svare på selv.

NRK har flere ganger vært i kontakt med daglig leder for Lillehammer sentrum drift, Wenche Haug Almestrand.

Hun sier at de av hensyn til avdødes familie ikke ønsker å kommentere saken.

Politiet: – Folk må ta ansvar selv

Politistasjonssjef på Lillehammer, Terje Krogstad, sier at politiet ikke var tilstede i forbindelse med selve arrangementet.

De fanga imidlertid opp via Facebook at det var et arrangement på gang og tok kontakt med arrangøren angående smittevern.

Ifølge Krogstad hadde sentrumsforeningen lagt en plan for avstand mellom folk, og de også hadde leid inn vakter.

FÅ REAKSJONER: Terje Krogstad sier at han ikke er kjent med at det har kommet mange meldinger til politiet om at folk sto for tett på arrangementet. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Krogstad sier at ingen av deres patruljer var ute i forbindelse med arrangementet. Han opplyser at hvis det var politi der, så var det i så fall i forbindelse med et annet oppdrag.

Han legger til at politiet ikke kjører etter folk for å løse opp forsamlinger, og at han heller ikke er kjent med at de mottok meldinger om folk som sto tett.

– Politiet gir råd, og det gjorde vi også i denne forbindelse. Vi har en forventning om at folk nå er så godt opplyst, at de vet å forholde seg til myndighetenes anbefalinger for å hindre smittespredning, sier han.

Han sier at han imidlertid ser på bildene at folk sto nærmere hverandre enn det anbefalingene er, selv om han mener at bildene kan lyve noe.

– Dere har gått inn og stoppet russefester og stengt av områder, feks Koigen i Hamar. Hvorfor var denne ansamlingen i Lillehammer grei?

– Vi kan gi anbefalinger til kommune eller grunneier, som i samråd med politiet kan ta en eventuell beslutning om å stenge et område. Men igjen, vi mener at folk er så opplyste nå at de selv må ta ansvar for sine handlinger, sier Krogstad.