Ifølge dommen fra Østre Innlandet tingrett skal tre hunder og to valper ha blitt holdt i bur store deler av dagen, fra januar 2021 og til slutten av mars. Som en følge av dette gjorde hundene fra seg i buret og lå i sin egen urin og avføring.



Den ene hunden var innestengt i et bur på 90x56x60 sammen med sine to valper. De to andre i hvert sitt bur på samme størrelse.

Nå er mannen dømt etter flere paragrafer i Dyrevelferdsloven i. Blant annet på grunnlag av at han ikke har klart å sikre dyrene stell, og dekke deres behov for næring og væske.



I tilståelsesdommen fra tingretten slås det fast at overtredelsen er grov, og det er lagt stor vekt på omfanget og virkningen overtredelsen har hatt på dyrene.

Les også: Mange ønsker seg karantene-katt

En av hundene døde

Mannen skal ha unnlatt å gi den ene hunden behandling ved sykdom, og unnlot også å foreta nødvendig avlivning. Da Mattilsynet utførte tilsyn i slutten av mars ble hunden funnet død innestengt i et bur.



Det var da alt ble oppdaget. Samtlige hunder hadde ikke tilgang på vann mens de var innestengt i burene.

Hadde våpen ulåst

Ifølge dommen kommer det også frem at mannen også oppbevarte to skytevåpen ved siden av skap på et soverom, uten at de var forsvarlig innelåst.



Dette innebærer et brudd på Våpenloven. De skulle nemlig ha blitt oppbevart forsvarlig nedlåst.



Mannen selv sier ifølge dommen at han ikke klarte å passe på dyrene på grunn av sin psykiske og fysiske helse.

Dette mener han er bakgrunnen for at han har latt hundene lide, og grunnen til at han ikke har klart å ta vare på dem forsvarlig. Han skal heller ikke ha klart å be om hjelp.

Dyrevernet frykter for fremtiden

Tidligere i sommer satte NRK fokus på dyrehold gjennom kornonatiden. Flere og flere gikk nemlig til anskaffelse av hund etter at de fikk mer tid hjemme.

– Da nedstengingen kom var det veldig mange som tok kontakt og ville adoptere hund, katt, kaniner, marsvin og fugler. Folk var så mye hjemme at de nå hadde tid til å ha dyr, sier leder i Dyrebeskyttelsen, avdeling Gjøvik/Toten, Inger Malerstuen.

UROLIG FOR KJÆLEDYR: Leder i Dyrebeskyttelsen på Gjøvik/Toten, Inger Malerstuen er bekymret for fremtiden. Foto: Privat

Når folk nå skal tilbake til en normal arbeidshverdag, ser de at de ikke har like mye tid lenger.



- Nå ser vi at det er slutt på at alle sitter på hjemmekontor, og da kommer jo henvendelsene hvor folk skal ha omplassert dyret sitt, sier Malerstuen.



Nå er hun redd for fremtiden hundene går i møte.



– Jeg syns det er tragisk. Det med hund kommer til å bli et enda større problem når folk begynner hverdagen etter ferien. Vi ser at flere og flere hunder får separasjonsangst, sier hun.