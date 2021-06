Helseminister Bent Høie har avgjort den årelange striden om nytt hovedsjukehus i Innlandet.

Beslutningen ble lagt fram i foretaksmøte i Helse Sør-Øst i formiddag.

Helseminister Bent Høie har i dag bestemt ny sjukehusstruktur i Innlandet. Foto: NRK

Han følger opp styrevedtakene fra Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst og har bestemt at det nye hovesjukehuset for Innlandet bygges i Moelv i Ringsaker.

Det betyr at de største byene i fylket, Hamar og Gjøvik, mister sine sjukehus. Også Sanderud psykiatriske sjukehus i Stange og Reinsvoll psykiatriske sykehus i Vestre Toten legges ned.

Lillehammer beholder et stort akukttsjukehus, mens Elverum får det mindre, elektive sjukehuset med planlagt behandling, samt ny luftambulansebase.

Moelv vs Brumunddal

Etter nesten 20 års debatt har det siste halve året vært innspurten.

Først landet styret i Sykehuset Innlandet på Moelv.

I desember 2020 gikk Helse Sør-Øst inn for Brumunddal, men i mai i år vedtok et splittet styre Moelv med styreleders dobbeltstemme.

Innlandet fylkeskommune var splittet i sin høringsuttalelse, men det ble flertall for Moelv.

En samfunnsanalyse som Cowi gjennomførte på oppdrag fra Helse Sør-Øst konkluderte med at Brumunddal, eller så nær en større by som mulig, var best.

Det har hele tiden vært klart at den endelige beslutningen måtte tas i helse- og omsorgsdepartementet.

Hamar sjukehus blir lagt ned. Elverum sjukehus beholdes som elektivt sjukehus (planlagt behandling). Sanderud psykiatriske sykehus i Stange blir lagt ned. Gjøvik sykehus blir lagt ned. Lillehammer sykehus består som akuttsykehus.

Bred støtte

Helseminister Bent Høie mener den sjukehusstrukturen han nå har bestemt for Innlandet blir en god løsning.

–Selv om slike omfattende endringer sjelden møtes med støtte fra alle som berøres, vurderer jeg at strukturen og lokaliseringen vedtatt av Helse Sør-Øst RHF har bred støtte og gir best grunnlag for å utvikle en framtidsrettet spesialisthelsetjeneste for Sykehuset Innlandet HF, sier Bent Høie.

Har ikke lyttet til faglige råd

Ordfører i Hamar, Einar Busterud mener avgjørelsen er feil og har heller ikke tro på at det blir sånn til slutt.

– Det er en politisk avgjørelse på tvers av alle faglige råd.

Han hadde forventet dette utfallet, men reagerer på at argumentene fra fagfolk er tillagt mindre vekt enn politikerne og kommunenes stemmer, uavhengig av hvor mange som bor i kommunene.

– Det blir en voldsom sentralisering, men på et sted hvor det dokumentert rekrutteres dårligere. Så det er dårlig for miljøet, det er dårlig for pasientene og det er dårlig for sjukehustilbudet. Derfor tror jeg ikke det overlever konseptfasen, sier Einar Busterud.

Nullalternativet

I konseptfasen skal det også utredes et reelt nullalternativ (null-pluss alterntiv).

Det ble også vedtatt av styret i Helse Sør-Øst. Det alternativet innebærer at dagens sykehus består og at det bygges nytt sykehus i Hamar. Videre skal muligheter for trinnvis utvikling belyses.

Det har vært en lang prosess og avgjøre hvilke sjukehus som skal bestå og hvilke som skal legges ned. Foto: Grafikk / NRK

Strålende fornøyd

Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen er svært godt fornøyd med Bent Høies avgjørelse.

– Først og frems er dette en stor dag for hele Innlandet. Endelig er vi på slutten av en prosess og har fått en konklusjon. De store vinnerne i dag er alle innbyggerne i Innlandet, de som skal være pasienter ved det nye sjukehuset, sier Ihle Steen.

Hun sier det selvfølgelig også gir fantastiske muligheter og har store ringvirkninger for Moelv og for Ringsaker.

– Så for ordføreren i Ringsaker er det også en stor dag i dag, sier Ihle Steen.

Årelang diskusjon

Det har vært en lang veg. Diskusjonene har rast i alle disse årene. Og det som er oppnådd av enighet har vært skjørt.

Premissene har endret seg underveis, likeledes meningene blant befolkning og politikere.

Enigheten om Moelv var størst da det skulle bygges ett nytt storsjukehus for hele Innlandet. Da det ble bestemt at det i tillegg skulle være igjen et akuttsjukehus og et elektivt sjukehus startet drakampen på nytt.

Les alt her:

Slik blir de nye sjukehusene

Mjøssykehus med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, lokalisert til Moelv.

Stort akuttsykehus med gastrokirurgi, ortopedisk kirurgi, fødetilbud og akutt indremedisin lokalisert i Lillehammer.

Elektivt sykehus med indremedisinsk profil, dagkirurgi og skadepoliklinikk lokalisert i Elverum sammen med en samhandlingsarena og ny luftambulansebase.

Akuttsykehus på Tynset med dagens virksomhetsinnhold, styrket med mer elektiv kirurgi.

Lokalmedisinske sentra lokalisert til Nord-Gudbrandsdal, Valdres og Hadeland.

Distriktspsykiatriske sentra og polikliniske tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge lokalisert til Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Tynset, Otta, Valdres og Hadeland.

Det skal i konseptfasen utredes om det kan legges indremedisinske akuttfunksjoner til det elektive sykehuset i Elverum for opptaksområdet som i dag har sykehuset i Elverum som sitt lokalsykehus.