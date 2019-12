Rondablikk høyfjellshotell ble i løpet av en helg i 2015 omgjort til akuttmottak for asylsøkere. Etter to måneder ble mottaket lagt ned, og driftsselskapet slått konkurs.

Avisa Dølen og NRK har de siste ukene samarbeidet om flere artikler om prosessen. Nå har eier Ola Moe sendt mail til flere av de tidligere ansatte med klar beskjed om de ikke lenger er velkomne på eiendommen.

Truer med anmeldelse

Tidligere ansatte har kommet med svært hard kritikk mot personalpolitikken ved hotellet. Akuttmottaket førte også til millioninntekter, og næringsdrivende i bygda har etterlyst oppgjør.

I en mail sendt etter publisering av flere kritiske artikler fikk ansatte i avisen Dølen og tidligere hotellansatte beskjed om at de og deres familier har «privatrettslig forbud mot inntreden på eiendommen».

Ifølge en av mottakerne har hotelleieren skrevet at forbudet også vil gjelde for arrangementer som skjer på eiendommen, for eksempel musikkfestivalen Rondaståk som arrangeres ved Rondablikk høyfjellshotell hver sommer. Det understrekes at «dette gjelder for all fremtid», både inne og ute.

FIKK MAIL FRA HOTELLEIER: Arild Haugen. Foto: Sigrid Gausen / Dølen

Moe skriver også at forsøk på å omgå forbudet vil bli anmeldt.

– Jeg syns det er litt ekkelt når han også inkluderer familien i et slikt forbud, sier Arild Haugen.

Han var kokk ved hotellet under perioden med akuttmottak, og har uttalt seg kritisk i intervjuer. Selve forbudet er ikke det eneste som plager Haugen.

– Det er også ubehagelig når jeg hører at han har hengt opp bilder av meg og min familie i resepsjonen.

– Falske nyheter

INNFØRER ADGANGSFORBUD: Hotellinvestor Ola Moe fra Gjøvik. Foto: Guro Vollen / Dølen

Hotelleier Ola Moe skriver i en mail til NRK at de tidligere ansatte har kommet med «falske nyheter og drittpakke,» og at adgangsforbudet står fast. Han vil ikke kommentere nærmere om dette gjelder under arrangementer eller ikke.

«Enkelte personer er uønsket som gjester, du inviterer vel ikke hvem som helst i ditt hjem?» skriver Moe i mailen.

Redaktør: – Lite gjennomtenkt

Avisa Dølen opplyser at Moe gjennom deres journalistikk har fått en rekke muligheter til å komme med sin versjon og imøtegå påstander, uten at han har ønsket å bidra.

– Vi har forholdt oss ryddig til Ola Moe i denne saken. At han velger å reagere på denne måten nå i etterkant, får stå for hans regning, sier redaktør Tone Sidsel Sanden.

Hun påpeker videre at det er noe spesielt å komme med sanksjoner mot kilder.

– Det synes jeg lite om. Det juridiske får fagfolk uttale seg om, men jeg vil uansett tro at dette er lite gjennomtenkt.

– Lite moden reaksjon

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening sier at man skal ha forståelse for at de som blir utsatt for kritisk journalistikk noen ganger kan reagere i affekt.

REAGERER PÅ UTESTENGING: Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen. Foto: Norsk Redaktørforening

– Men når de får tenkt seg om bør de avstå fra denne type reaksjoner. Det er ikke verdig et åpent og demokratisk samfunn. Dette er en lite moden reaksjon.

Jensen sier at det er ganske sjeldent at dette skjer i Norge.

– Men det har jo hendt at arrangører av festivaler har nektet utvalgte medier adgang fordi det er rettet kritisk søkelys på arrangementet.

Han sier at alle som føler seg urettferdig behandlet i media bør ta opp dette med den enkelte redaksjon, eventuelt bringe saken videre til Pressens Faglige Utvalg (PFU),

Liker ikke adgangsforbud

Fjellfestivalen Rondaståk arrangeres på eiendommen til Rondablikk i juni.

– På generelt grunnlag syns jeg ikke noe om at våre samarbeidspartnere skal legge føringer for hvem som kan komme inn på festivalen, sier Rondaståk-arrangør Ole Jakob Grauphaugen.

Han sier at han ikke vil kommentere saken ytterligere, før han har fått grundig informasjon fra Ola Moe om hva som ligger bak.