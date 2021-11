– Saken gjør sterkt inntrykk, du kjenner det i hjertet. Det er så tragisk at det er til å grine av. Men det går veldig raskt over til sinne. Det er så uverdig, det er ikke sånn mennesker skal leve og avslutte livet sitt.

Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud er rystet over Grue-saken.

NRK fortalte lørdag historien om Arnfinn Nyhagen som døde under uverdige forhold i den kommunale boligen.

Strømmen var stengt i ukevis, kjøleskapet var fullt av mark, og i senga var det avføring.

Gjentatte lovbrudd – vil ta opp i spørretimen

Og saken er ikke unik. Grue kommune i Innlandet har de siste ti årene brutt en rekke lover i sin helse- og omsorgstjeneste. NRK har gått gjennom alle tilsynssakene. I 11 av 14 tilsyn har Statsforvalteren funnet lovbrudd som blant annet er knyttet til uverdig behandling av eldre.

Hoksrud mener helseminister Ingvild Kjerkol må på banen og ta ansvar. Han vil utfordre henne i Spørretimen på Stortinget.

– Dette er så alvorlig og noe som ikke kan fortsette å skje. Da har helseministeren det overordnede ansvaret og jeg forventer at hun tar tak i dette og følger det opp.

Hoksrud legger til:

– Det handler om verdigheten til folk som skal få tjenester av kommunen, og det handler om trygg og god eldreomsorg.

Helseministeren: – Kommunenes ansvar

Helseminister Ingvild Kjerkol sier det blir en lang og trist historie når lovbruddene bare fortsetter år etter år. Hun sier kommunen har ansvaret.

– Det er veldig viktig å understreke kommunens ansvar for å gi forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Det gjelder jo alle kommuner og i kommuner hvor man har hatt saker må man jobbe ekstra med det. Det forventer jeg også at Grue gjør.

HELSEMINISTER: Ingvild Kjerkol mener det er kommunen som har ansvaret for å gi forsvarlige helsetjenester. Men hun varsler gjennomgang av tilsynsordningen. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Hun legger til at det er positivt å høre at kommunen nå har tatt tak og ønsker å snu utviklinga. Kjerkol peker også på statsforvalteren.

– Det er viktig at statsforvalteren følger opp og bistår kommunen sånn at man unngår slike hendelser i framtida.

– Har statsforvalteren reell makt til å få kommunene til å forbedre seg?

– Statsforvalteren har en viktig oppgave som tilsynsmyndighet, men skal også bistå kommunene med råd og veiledning. Det er også viktig at de kan styrke kommune på en slik måte at de har riktig kompetanse for å kunne gi forsvarlig helsehjelp.

SOFA: Slik så sofaen til Arnfinn Nyhagen ut etter han ble funnet død. De pårørende fikk sjokk av tilstanden i den kommunale leiligheten. Foto: PRIVAT

– Passivt fra statsråden

I dag er tilsyn i helsemyndighetene i all hovedsak hendelsesbasert, men ministeren er åpen for at dette kan gjøres på en annen måte, for å ta systemsvikt.

Hun har tidligere sagt at hun lover en full gjennomgang av tilsynsmyndighetene i Norge.

– Vi har sagt i forbindelse med andre saker at vi ønsker gjennomgang. Det vil regjeringa sette i gang. Det skyldes ikke saker fra Grue. Det er noe vi vil se på ut fra en helhetlig vurdering.

Bård Hoksrud er ikke fornøyd med svarene fra helseministeren.

– Jeg syns det er passivt fra statsrådens side å si at hun forventer at kommunen tar ansvar, når man har hatt gjentatte saker. Da må man følges opp fra statlige myndigheters side. Det er helseministerens ansvar å rydde opp.

AVDØD: Arnfinn Nyhagen døde sommeren 2020. De pårørende syns det er vondt at han levde under uverdige forhold i tiden før han døde. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Sånn skal man ikke risikere å måtte leve

Arnfinn Nyhagen døde 62 år gammel i fjor sommer. Ap-ordføreren i Grue er enig i at forholdene der han bodde var uverdige.

– Jeg skjønner at de pårørende synes dette er uverdig, det synes jeg som ordfører, det synes jeg som innbygger i Grue kommune, at dette var et uverdig forhold som han levde under på slutten.

Grue kommune sier de nå skal rydde opp. Men Bård Hoksrud mener det må høyere instanser inn i saken.

– Når det har skjedd gjentatte ganger er det så alvorlig at overordnede myndigheter, helsetilsyn og andre bør nøye gå inn i denne saken. Det virker jo som kommunen ikke klarer å rydde opp. Helseministeren har det øverste ansvaret i Norge.

Han sier avslutningsvis:

– Bildene taler for seg. Det er helt grusomt. Sånn skal man ikke risikere å måtte leve.