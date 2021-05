Etter OL på Lillehammer i 1994 fikk høgskolen i byen den gjeve Olympiasamlingen i gave.

Samlingen består av over 100 kunstverk av anerkjente kunstnere som Cindy Sherman, Andres Serrano og Allan McCollum.

Tidligere har skolen fått hard kritikk for håndteringa av verkene.

Blant annet sa Åsmund Thorkildsen, som er tidligere kurator for Olympiasamlingen, at han var fortvilt over tilstanden til kunstverkene.

Kunstkritiker Mona Pahle Bjerke mente skolen burde ta seg kraftig sammen, og at verdien til mange av verkene er halvert fordi de ikke er ivaretatt.

Nå lytter skolen til kritikken, og sender flere kunstverk til restaurering.

SKIFTA FARGE: Fin Serck-Hanssen sitt bilde «Uten tittel» har skiftet farge. Verket som før var svart/hvitt er nå blast og blått etter flere år med direkte sollys. Foto: Mette Vollan / NRK KNUST: Verket «Uten tittel» henger i et auditorium på høgskolen. Glasset på bildet er knust. Verket er laget av Cindy Sherman. Foto: Mette Vollan / NRK TYGGIS: Flere av de førti bildene i kunstverket «Forty Plaster Surrogates» av Allan Mccullom har store og små skader. Her har noen festet en tyggis under det ene bildet. Foto: Mette Vollan / NRK ØDELAGT: På dette bildet, som er en del av «Forty Plaster Surrogates» er kanten knekt av. Foto: mette vollan / nrk

Sterke reaksjoner

Noen av kunstverkene som henger på skolen er bulket, noen er oppskrapa og andre er teipa eller limt sammen.

Et av verkene som har skapt mest kritikk er «The Red Box» av Sven Påhlsson. I 2010 ble verket brukt som lager. Boksen var blant annet fylt med gamle PC-skjermer og kabler.

STORE SKADER: Kunstverket «The Red Box» av Sven Påhlsson har store skader. Verket har blitt brukt til oppbevaring. Foto: Mette Vollan / NRK HULL I VEGGEN: På framsiden av verket er det et stort hull. Foto: Mette Vollan / NRK OPPBEVARING: «The Red Box» ble tidligere brukt som bøttekott. Det var også støvete og skittent på innsiden. Foto: Mette Vollan / NRK

Det har også kommet sterke reaksjoner på at bildene «Piss», «Blod» og «Milk» har hengt ved et pingpongbord på skolen, og at bildene har fått direkte sollys på seg.

BLASS: Bildet «Piss» (nærmest) av Andre Serrano er tydelig bleika av sola. Før hadde bildet en mye sterkere gulfarge. Verkene har en verdi på mellom 150.000-200.000 hver. Foto: Mette Vollan / NRK

Siden avisa Gudbrandsdølen Dagningen omtalte saken i 2019 har høgskolen oppretta et kunstutvalg som skal gi skolen råd om å best mulig ivareta og formidle kunsten.

Nå, to år etter, har det blitt laget en anbefalt prioriteringsliste for hvilke verk som trenger restaurering.

Glad for å komme i gang

I første omgang må skolen ut med en pris anslått til 125 000. Senere vil de gå nedover på prioriteringslista. Prisen for å fikse alle kunstverkene på lista ligger på 574 450 kroner pluss frakt.

Kunst av Andres Serrano og Cindy Sherman er først ut. Blant annet skal Serrano sine verk, «Piss», «Blod» og «Milk» få nye fullverdige UV-glass, etter flere år med direkte sollys.

32 andre verk vil bli konservert i løpet av 2021 og 2022. Dette innebærer blant annet «The Red Box», som skal sendes tilbake til kunstneren for restaurering.

– Vi er veldig fornøyd med å komme i gang.

Det sier leder for høgskolens kunstutvalg, Marit Torgersen.

Hun forstår mye av kritikken høgskolen har fått. Samtidig legger hun til at hovedkonklusjonen for tilstanden til verkene er at de er i relativt god stand.

– Vi kan hele tiden forbedre oss, men vi er jo ikke en kunstmuseum. Vi er en høgskole, sier Torgersen.

HØRER TIL PÅ HØGSKOLEN: – Vi er kjempeglade for at vi fikk kunstsamlingen. Vi synes den hører til her og tror det er viktig at samtidskunsten er til stede der folk er, sa Marit Torgersen, direktør for digitalisering og infrastruktur ved INN til NRK i juli. Foto: Mette Vollan / NRK

«En skandaløs historie»

Mona Pahle Bjerke er kunstkritiker. Hun har tidligere kritisert høgskolens håndtering av kunstverkene. Nå kaller hun det hele for «en skandaløs historie».

– De har jo ikke forstått hvordan kunst forvaltes og ivaretas i det hele tatt. Her har verdifulle malerier hengt bak et pingpongbord i hyppig bruk. Installasjoner er brukt som bøttekott.

Hun synes det er på høy tid at verkene nå sendes inn til restaurering.

– Det var virkelig på tide. Her fikk man en unik gave som man bare har latt forfalle.

– Har du tillit til at høgskolen kommer til å ta vare på samlingen framover?

– De har ikke vist seg dette ansvaret verdig til nå, men vi får håpe at fokuset på denne skandalen har vekket dem. Det er i hvert fall fint at de tar fatt på problemet nå. Så får vi håpe at skadene lar seg reparere, sier Bjerke.

PÅ HØY TID: Mona Pahle Bjerke mener Høgskolen i Innlandet har forvaltet kunstsamlingen svært dårlig, og kaller det hele for en skandale.–Denne kunsten burde jo vært konservert og ivaretatt gjennom alle disse 27 årene. Dette er jo en skandaløs historie, sier hun. Foto: Miriam Fosstvedt

Startet arbeidet

I løpet av våren vil verkene med skader bli forsvarlig pakket ned og sendt til konservering, skriver høgskolen på sine sider.

Kurator og kunsthistoriker Johannes Rød, og kunsttransportør Kurt Syvertsen, står for pakking og transport.

– Noen kunstverk trenger nye rammer, og får i tillegg museumsglass som sikrer verkene mot UV-stråling. Andre sendes tilbake til kunstneren for fornyelse og et ansiktsløft, sier driftsleder ved HNN, Ole Even Brynhildsvoll, som leder arbeidet.

Restaureringsperioden vil foregå i etapper i løpet av våren og forsommeren 2021.

En del av de restaurerte verkene vil få ny plassering når de kommer tilbake til studiestedet. Hvor verkene skal henge besluttes etter råd fra høgskolens kunstutvalg.