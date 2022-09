Flere ganger i året opplever renovasjonsselskapet GLØR i Lillehammer branntilløp fordi folk ikke har nok kunnskaper om hva de kan kaste i søpledunken.

Mandag morgen skjedde det igjen. Plutselig sto det flammer opp i haugen av restavfall inne i sorteringshallen i Lillehammer.

– Det viste seg at det var et batteri fra en elsykkel som antente, opplyser markedssjef Elisabeth Haukaas Bjerke i GLØR til NRK.

ADVARER: Markedssjef Elisabeth Haukaas Bjerke hos GLØR, sier man aldri skal kaste elektriske "duppeditter", som inneholder batterier, i restavfallet. Foto: Alexander Nordby / NRK

På sosiale medier la selskapet ut en video av brannen der de også kommer med en sterk oppfordring til alle innbyggerne:

«Vi kan ikke si det nok ganger: ALT av batterier SKAL leveres inn for seg, til forhandler eller til en gjenvinningsstasjon. Det skal aldri kastes i avfallsbeholderen! »

– Det var jo flaks

Haukaas Bjerke forteller at det kan få svært store konsekvenser hvis det tar fyr i restavfallet. I 2020 opplevde renovasjonsselskapet i Lillehammer en storbrann.

– Da ble det skader for millioner av kroner. Denne gangen hadde vi jo flaks. En sjåfør på en hjullaster oppdaget brannen tidlig og varsler industrivernet hos oss slik at brannen ble slukket raskt, sier hun.

Etter å ha slukket brannen i sorteringshallen mandag morgen måtte elsykkelbatteriet plasseres i en stor vanntank for helt å brenne ut og kjøle seg ned.

– Litiumbatterier, slik som dette, er det verste. Men man skal ikke kaste noen elektriske duppeditter som inneholder batterier i restavfallet, sier hun.

– Eksplosjonsartet brann

Norsk brannvernforening gikk nylig ut og advarte mot å lade elsykkelbatterier innendørs. Ifølge dem er det forbundet med fare fordi litiumbatteriene kan antenne hvis de får skader eller har feil.

Avdelingsleder Mari Bræin Faaberg i Norsk brannvernforening. Foto: Audun Braastad / Audun Braastad

– Sykkelbatteriene har mye energi i seg. Hvis det skulle begynne å brenne i et elsykkelbatteri, så går det veldig fort. Du vil sannsynligvis ikke rekke å få elsykkelen ut av huset eller å slukke. Det blir ofte en eksplosjonsartet brann, nesten som et fyrverkeri, sier avdelingsleder Mari Bræin Faaberg.

Ifølge brannvernforeningen finnes det foreløpig ikke god statistikk for antall branner forårsaket av elsykkelbatterier. De mener likevel at det er en økende trend.

– Det er jo bare å ta noen enkle søk i Google, så ser man jo stadig flere tilfeller av elsparkesykler og elsykler som har tatt fyr. Det tar fyr når det lader, men det kan også ta fyr utenom at det lades. Og derfor er vi veldig opptatt av at man lader disse tingene utendørs, sier Bræin Faaberg.

Men det er ikke alle som har muligheten til å lade utendørs?

– Det har vi forståelse for. Det vi da anbefaler er å ha røykvarsler der du lader. Lad også på et sted som er rent, tørt og som ikke har brennbart underlag. Og vær våken og til stede. Ikke gå og legg deg, sier hun.

MÅTTE KJØLES NED: Elsykkelbatteriet som forårsaket brannen i Lillehammer mandag måtte plasseres i en stor vanntank for helt å brenne ut og kjøle seg ned. Foto: GLØR

Dyrere med forsikringer

De mange brannene ved ulike gjenvinningsanlegg i Norge gjør at det er blitt dyrere å tegne forsikring..

– Hele avfall- og gjenvinningsbransjen sliter med at vi har hatt mange store branner på anlegg rundt omkring i hele Norge. Vi ser at forsikringssummen har gått opp med flere hundre prosent. I tillegg så er det vanskelig å få forsikret anlegg. Vi har jo gjort veldig mange tiltak for å hindre at det oppstår. Men dette er et kjempestort problem for hele bransjen, sier Elisabeth Haukaas Bjerke.