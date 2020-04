Her kan politiet være maktesløse

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Politiet får mange telefoner fra folk som vil de skal jage vekk samlinger på mer enn fem personer.

På Hamar endte det med at friluftsområdet Koigen ved Mjøsa ble stengt i forrige uke, fordi 200 mennesker var der samtidig i flere store grupper.

Stenger populært friluftsområde

Men hvis det ikke er noe bråk er det egentlig ingenting politiet får gjort annet enn å gi gode smittevernråd. Justisdepartementet ser ingen grunn til å gå lenger enn det.

Kan ikke straffes

Stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt bekrefter at politiet har en utfordring.

– Hadde vi hatt noe å henge pålegget på hadde det vært lettere. Men vi håper folk hører på oss når vi ber dem spre seg, sier stabssjef for politiet i Innlandet. Pål Erik Teigen.

Etter påske har helse og omsorgsdepartementet opprettholdt anbefalingen om at mer enn fem personer ikke bør være samlet i en gruppe. Og at de bør holde to meters avstand for å unngå smitte av covid 19.

Det er en generell anbefaling. Departementet skriver i rundskrivet som ble sendt ut 17. april at brudd på anbefalingen ikke er brudd på covid-19-forskriften.

«Det kan ikke straffes og det er dermed ikke ulovlig», står det i rundskrivet.

Utfordringen til politiet er at publikum har forventninger til at de kan løse opp i store ansamlinger. Men smittevernloven gir ikke politiet lov til å gå inn. De må bruke politiloven, men det skjer kun ved bråk.

Utfordrende for politiet

Politiet i Innlandet har merket en stor økning i antall personer som ringer inn for å fortelle at de ser en samling av mer enn fem personer. De vil at politiet skal komme og løse opp i det. Stabssjef Pål Erik Teigen sier at selv om mange forventer at de kommer og ordner opp har de ikke har mulighet til å rykke ut på alt.

FLERE RINGER: Stabssjef for politiet i Innlandet, Pål Erik Teigen, merker en økning av telefoner fra publikum som vil at de skal løse opp større forsamlinger. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

– Hvis det ikke er forstyrrelse av ro og orden får vi ikke gjort noe annet enn å oppfordre til at de sprer seg og ta hensyn til smittevernreglene som myndighetene har bestemt, sier Teigen.

Men han sier at terskelen for hva som tolereres av bråk kan være lavere nå enn ellers på grunn av smittefaren.

Avdelingsdirektør i Politidirektoratet (POD) Kristin Kvigne sier at politiet kan gripe inn med pålegg om at folk fjerner seg hvis offentlig ro og orden forstyrres.

– Brudd på pålegg kan straffes, sier hun.

Politiet kan gripe inn hvis smittefarlig oppførsel går ut over andre eller sårbare grupper.

Statssekretær i Justisdepartementet, Tor Kleppen Sættem, sier de ikke har sett noe behov for en egen lovhjemmel som gir politiet mulighet til å bøtelegge. Han sier de aller fleste er lojale overfor anbefalingene.

– Tilbakemeldingene vi har fått er at det fungerer veldig bra med at politiet snakker med dem som er i større grupper, sier han.

Kristin Kvigne i POD viser til at det er flere andre enn politiet som har en rolle i å forebygge ordensforstyrrelse og smittespredning.

I flere kommuner er det nå utekontakter for ungdom ute for å snakke med ungdom. I Vennesla kommune på Sørlandet er nå natteravner erstatta med «avstandsravner».

