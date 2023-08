Her flyr helikopteret samtidig som villreinen sliter med å trekke sørover

Det har den siste tiden vært mye fokus på at villreinen i Rondane sliter med å trekke sørover til sommerbeitet. Derfor har Grimsdalsvegen, som krysser Rondane, vært nattestengt i to perioder den siste tiden.

Samtidig satte Rondane-Dovre nasjonalparkstyre denne uken i gang med utbedring av en sti mellom Grimsdalshytta og Hageseter. Blant annet ble det i starten av denne uka brukt helikopter til å fly inn og ut minigraver, utstyr og stein.

Det fikk ordfører i Dovre kommune, Astrid Skomakerstuen (uavhengig), til å si fra.

– Jeg reagerer på at nasjonalparkstyret fortsetter med stiutbedring i et sårbart område og hvor villreinen har oppholdt seg en hel uke, samtidig som bygdefolket gjør en dugnad for å prøve å ivareta villreinen, sier hun.

Det var avisa GD som omtalte denne saken først.

AVMAKT: – Vi har mindre og mindre vi skulle ha sagt over fjellområdene våre og hvis vi ikke nå begynner å vise at vi er villige til å ta ansvar så frykter jeg at vi mister enda mer, sier ordfører i Dovre, Astrid Skomakerstuen. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Mener arbeidet ikke forstyrret villreinen

Ordføreren hevder det finnes bilde og GPS-bevis på at dette er et område som villreinen har oppholdt seg i over en uke.

– Samtidig er det symboleffekten av at oss andre gjør noe, men nasjonalparkstyret de går stikk imot, sier hun.

Leder for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre er Sp-ordfører i Sør-Fron, Ole Tvete Muriteigen. Han understreker at villreinen sto langt unna det området som arbeidet har foregått i.

– Vår vurdering er at arbeidet ikke har noen konsekvens eller betydning for villreinen. Hvis det viste seg at det ville ha det, da ville arbeidet blitt stanset umiddelbart, sier han.

Muriteigen understreker at nasjonalparkstyrets oppgave er å tenke på villreinen og ta hensyn til den i alt de gjør.

Utbedringen av stien har vært planlagt i over et år og er et prosjekt som nasjonalparkstyret har fått midler og tillatelse av Miljødirektoratet til å gjennomføre.

Tiltaksplaner for villrein Ekspander/minimer faktaboks Statsforvalterne i de ulike fylkene har fått i oppgave å komme med forslag til tiltaksplaner for villrein.

For Snøhetta villreinområde er det Statsforvalter i Trøndelag som utarbeider dette.

Det er en åpen høringsrunde frem til 1. juni og innen 1. desember 2023 skal Statsforvalteren levere sitt forslag til regjeringen.

Utkastene til tiltaksplaner fra alle landets villreinområder skal munne ut i en Stortingsmelding om villrein neste år.

Les også: Villreinutvalg vil fjerne moskusen fra Dovrefjell. Henger ikke på greip

Per Jordhøy er nå pensjonist, men jobbet over 40 år i Norsk institutt for naturforskning med villrein som spesialfelt.

Han reagerer på at stien i det hele tatt blir utbedret.

– Det henger ikke helt på greip at de skal tilrettelegge for enda mer ferdsel over dette viktige trekkområdet for reinen, sier han.

At arbeidet skjer samtidig som Grimsdalsveien blir nattestengt, mener han vitner om veldig dårlig samhandling.

– Det er så motstridende. Dette syntes jeg nesten er flaut altså, sier han.

INFORMASJON: Dette skiltet informerer de gående i området om stiarbeidet. Foto: Bente Langvik Olsen

Samtidig roser han ordføreren i Dovre for å være tydelig.

– Nå er det virkelig en politiker som er såpass modig at hun tør å si fra. Det syntes jeg er svært oppsiktsvekkende. Det gir et signal om at det er en holdningsendring på gang om fjellforvaltning i lokalmiljøene, sier Jordhøy.

Jan Olav Solstad er leder i Villreinforum Rondane-Sølnkletten. Han mener man burde ha ventet med å sette i gang arbeidet på stien så lenge Grimsdalsvegen var nattestengt.

– Det er beklagelig at dette ble satt i gang når såpass mange krefter lokalt har vært med på å holde vegen nattestengt. Dette kunne vært satt på vent, sier han.

REINFLOKK: Villreinen i Norge er en såkalt ansvarsart, og myndighetene har et særskilt ansvar for å ta vare på den. Foto: Geir Olav Slåen

Vil evaluere

Det er Rondane-Dovre nasjonalparkstyre som er eier av prosjektet, mens Statens Naturoppsyn (SNO) har hatt ansvar for å gjennomføre det i felt.

– På mandag var vi inne og så om det var villrein i området. Det så vi ikke. Så vi gjorde den vurdering at dette var forsvarlig i forhold til den kunnskapen vi hadde da, sier naturoppsyn Finn Bjormyr i SNO.

Han forklarer at helikoptertransporten foregikk 2 kilometer inn fra Grimsdalshytta og at de kjente observasjonene av villrein var relativt langt unna.

– Jeg ser at disse tingene blir satt opp imot hverandre og at en i etterkant bør ha en skikkelig evaluering og i forhold til de vurderingene vi har gjort, sier Bjormyr.

Helikopterflygingen og arbeidet på stien ble avsluttet denne uken, selv om arbeidet var planlagt å kunne holde på til 20 august.

Foto: SKJERMDUMP/RAPPORT FRA NINA

Les også: Regjeringa vil ha Stortinget med på ny villreinpolitikk