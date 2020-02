Til tross for den rekordvarme vinteren på Østlandet, venter vinterdestinasjonene storinnrykk i vinterferien. De har nemlig snø!

– Vi har kjempemasse snø, sier Atle Hovi, administrerende direktør i Beitostølen Resort.

Han forteller at de ikke har hatt så mye snø på Beitostølen på mange år.

Nå har svenskene og danskene inntatt bakkene, og de to neste ukene er det nordmennene sin tur.

Hovi sier at de allerede nå har passert antallet bestillinger sammenlignet med hele fjorårets vinterferie.

– Snø er en viktig faktor. Man kan rett og slett måle antall besøkende med snødybden.

Ingen stengte

Med sine 200 medlemmer representerer Alpinanleggenes Landsforening 95 prosent av alpinbransjen i Norge. På nettsiden fnugg.no finnes en oversikt over alpinanleggene, og per nå er alle anleggene som er registrert der åpne.

– Til tross for en variert januar og varmegrader i lavlandet er det ingenting å frykte for dem som vil på ski, sier Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes Landsforening.

Hun forteller at det den siste uka har kommet 50 centimeter nysnø på Vestlandet, og påfyll av snø i både Gudbrandsdalen og Hallingdal. Både Myrkdalen Fjellheiser, Voss Resort, Sogn Skisenter, og Hovden Alpinsenter kan melde om at det snør i disse dager.

Sjekk snø- og skiforholdene her Ekspandér faktaboks Røldal: 38 cm snø

Voss - Myrkdalen: 260 cm snø

Narvik: 82 cm snø

Geilo: 57 cm snø

Sogndal: 78 cm snø

Folgefonna: 331 cm snø

Finse: 115 cm snø

Stryn: 33 cm snø

Haukeliseter: 128 cm snø

Røros: 52 cm snø

Tryvann: 8 cm snø

Hovden: 189 cm snø

Hemsedal: 115 cm snø

Trysil: 124 cm snø

Sjusjøen: 121 cm snø

Hafjell: 80 cm snø

Kvitfjell: 75 cm snø

Beitostølen: 86 cm snø Informasjon om snødybder er hentet inn 13.februar. Kilde: Yr/Skistar/Fnugg

Jon Lindstad er driftssjef i SkiStar Trysil. Han forteller at de har hatt en utfordrende vinter værmessig, men at det nå er gode forhold.

– Vi har veldig bra med snø. Vi har 69 centimeter nederst i bakken og 124 centimeter snø på fjellet, sier Lindstad.

Han forteller at de har en økning i antall gjester sammenlignet med i fjor.

– Det begynner å nærme seg fullt i vinterferien dersom folk vil komme og bo, men det er nok noen få ledige plasser fortsatt.

SNØMENGDE: Disse tre kartene fra NVE viser snømengde i Norge 12. februar de tre siste åra. Kartet for 2020 er til høyre. Illustrasjon: NVE

Tidlig vinter

Både i Hafjell og Kvitfjell er det økning i antall gjester sammenlignet med i fjor. De melder om en god vinter både når det gjelder snøforhold, antall skidager og booking. Vinterferiene uke 7 og 8 er så å si fulle på lik linje som fjoråret.

FREGNER: Markedssjef Veslemøy Eineteig Wedum i Alpinco sier man kan vente seg finvær, fregner, god stemning, og skikkelig vinter i Hafjell i vinterferien. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

– Vi har vært heldige. I fjor hadde vi rekordvinter, med en kjempebra snøvinter og besøksvinter. I år fikk vi snøen enda tidligere, sier markedssjef Veslemøy Eineteig Wedum i Alpinco.

– Vi har fått enda flere dager med vinter, så vi har hatt en økning i kjøp av heiskort og antall bookinger. Vinterferien er full, her og i Kvitfjell, så det er veldig bra, sier hun.

BRA VÆR: Gondolen i det gode været på Hafjell. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

– Blåswixføre

Også driftsleder ved Sjusjøen skisenter, Torjus Aaseth, melder om bra skiføre og gode snøforhold.

– Det er bare å komme seg til fjells, oppfordrer han.

– Det er blåswixføre her akkurat nå, sier han.

Han forteller om bra besøk hele sesongen og at de har hatt en generell økning i antall gjester denne vinteren.

– Det virker som om de fleste har innsett at det er gode snøforhold her. Det er betydelig forskjell hos oss sammenlignet med bare nede i Lillehammer, sier han.

– «Jätteherligt»

Carin Vangsgaard fra København er i Hafjell i vinterferien for åttende år på rad, og hun gir dagen på Hafjell maks score.

ÅTTE ÅR: Carin Vangsgaard vil bruke vinterferien sin på Hafjell fordi hun synes det er et fint område, med mulighet både for å stå på alpinski, og til å gå langrenn. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

– Å kunne nyte det gode været, slappe av, og samtidig være aktiv, det er ganske vidunderlig, sier Vangsgaard.

– Vi var litt skeptiske da vi kom, for det regnet nede i Øyer, og vi lurte på om det var snø på fjellet, sier hun.

Også Elin Enger fra Stockholm er godt fornøyd med vinterdagene sine i Hafjell.

– Det er «jätteherligt», det er mye snø, sier hun.

PAUSE: Elin Enger og familien har reist fra Stockholm for å stå på ski i Hafjell. De nyter solen i pausen mellom alle turene. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Snø til fjells

– Vi har hatt en fin sesong snømessig. Så langt denne sesongen har vi fått nærmere 2,5 meter snø. Det er veldig bra, sier Martin Letzter, destinasjonssjef i SkiStar Hemsedal.

Han forventer storinnrykk i bakken når vinterferien starter for mange neste uke.

– Vi har veldig godt belegg før vinterferien og i de kommende helgene. Det er fortsatt noe ledig, men vi har solgt mye.

Han forteller at Hemsedal er snøsikkert fordi det ligger såpass høyt.

– Vi har tidligere antatt at det må være snø i byene for at folk skal bestille vinterferie, men det stemmer ikke.