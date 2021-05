Ekteparet fortalte i går om at de ble møtt med gjennomtenkt og planlagt hat. Nå etterpå har de blitt nær overøst med spontan kjærlighet.

Amine Bouaoud fra Marokko er på besøk hos kona Henriette Syversen på Flisa. De har vært gift siden 2017, men inntil han får permanent opphold bor de i hvert sitt land.

Tidligere denne uka tok ekteparet en tur til Kirkenær i Grue. Da de gikk av bussen hjemme på Flisa fant de bunker med rasistisk og antimuslimsk hets, direkte retta mot seg sjøl.

Amine er klar på at han ikke er redd, og at han tar hendelsen med ro. Men han er overraska.

– Det er jo ingen her som kjenner meg. Hvordan de da kan koble meg mot IS og vold er uforståelig.

Foto: Skjermdump

Henriette synes det er vondt at Amine skal oppleve rasistisk hets hjemme hos henne. For i Marokko har hun aldri kjent på hat eller fremmedskap.

– Jeg ble tatt i mot med åpne armer av Amines familie og venner. Jeg kjente meg fort hjemme, og da er det flaut at han får denne dritten i fjeset når han går av bussen.

Politiet: – Hatkriminalitet

Ekteparet tok affære og anmeldte i går saken til politiet, som umddelbart satte i gang etterforskning av det de betegner som hatkriminalitet, og en alvorlig sak.

Men det er altså flere enn politiet som tar saken på alvor.

– Jeg har fått rundt 150 kommentarer på Facebook og over 50 tekstmeldinger. Det er snart så jeg mister oversikten, sier Henriette.

Som legger til noe som er spesielt viktig for henne.

– Ingen av tilbakemeldingene har vært negative. Alle støtter oss.

Foto: Skjermdump

– Vil være en motkraft

Jon Erik Schønheyder i fra Oppdal sier til NRK at han tok telefonen fatt fordi han synes det var nødvendig å gi støtte.

– Årsaken til at jeg fyrte av en SMS til Henriette at det var behov for å vise en reaksjon som var annerledes enn den de opplevde - å være en motkraft for å bidra til balanse.

Henriette er takknemlig, og er også glad for det hun opplever som massiv støtte fra bygdefolket.

– Dette viser at bygda vår støtter oss og ikke rasistene, og at det er mye godhet i det norske folk. Jeg er egentlig ikke overraska, men det er godt å vise Amine at han er velkommen.

- Kjenner på en slags utrygghet

Henriette kjenner at varmen de får er en slags oppreisning. Hun er forbanna for hetsen, og håper at den eller de som står bak får sin straff.

Amine sier han ikke er redd for seg sjøl, men at han er urolig for å etterlate Henriette alene, når han snart drar tilbake til Marokko.

– Jeg tror jo ikke at det skjer noe, men det er likevel ubehagelig å kjenne på en slags utrygghet for henne.