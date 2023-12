– Skogen trenger sterke og friske trær. For å komme dit må vi over til en annen forvaltning, slik de allerede har i mange andre land.

Henri Knackstedt ser ut over nyinnkjøpt eiendom. 45.000 mål med skog i Åmot i Østerdalen, et område like stort som 6.500 fotballbaner.

Sist vår tok han eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Nå kan han kalle seg forstkandidat, for skogens folk er det en prestisjefylt yrkestittel.

Etterpå tok han med seg eksamenspapirene og nye tanker, og dro hjem til Åmot i Østerdalen. Hans nye base er rett nord for Rena, på en gard det oser gammel stolthet av.

Her skal han sette ut i praksis det han har lært, og som han tror mange kan ha godt av å tenke over.

– Når klimaet blir villere må skogen være sterkere

Siden 1950-tallet har flatehogst vært den vanlige hogstformen i Norge.

Når all skog hogges i et område, får all skog i neste generasjon lik alder. En slik måte å drive skogen på påvirker landskapet både visuelt og biologisk.

- Dessuten blir det en sårbar skog, mener Henri.

Den blir mer utsatt for vær og vind, noe som passer dårlig i en tid der været blir mer ekstremt. Derfor vil han droppe slik hogst, og heller ha skog i forskjellige aldersklasser.

NYE TANKER: Henri Knackstedt mener det er viktig å få lys og rom inn i skogen. Det gir sterkere trær. Foto: Roar Andre Berntsen / NRK

Dette er nye tanker.

Det er det også å ha permanente gater i skogen. For på en eller annen måte må maskinene ha et sted å kjøre, når trær skal hentes ut en gang i blant, i stedet for alt på en gang.

Gatene mener han blir lite synlige, men vil gi mer lys og bedre vektsmuligheter til trærne, og mer varierte levekår for vilt.

Dessuten mener han det blir bra for folk som er på tur i skogen.

Får støtte

– Dette har jeg tro på, sier Bjørn Håvard Evjen, divisjonsdirektør for skog og utmark ved NIBIO, Norsk Institutt for bioøkonomi.

Han synes prosjektet til Henri er svært spennende.

– Det er viktig å ha en sterk og robust skog når klimaendringene slår inn. Trærne som plantes nå må kunne overleve de neste 60 til 100 årene.

Evjen peker på at det er mange hensyn å ta i framtidas skogbruk. Det må tas hensyn til alt fra biologisk mangfold til produksjonsevne.

Ikke ukjente tanker i utlandet

Å droppe flatehogst er på mange måter nye tanker i Norge, men langtfra ukjent i mange andre land.

Henri Knackstedt er ikke alene om å være skeptisk til flatehugst.

– Jeg synes debatten rundt skog er lite nyansert. Det virker som det enten må vernes eller flatehugges. Men man må jo ikke verne alt, og heller ikke flatehugge alt. Man kan gjøre litt av hvert, sier bonden på Sorknes, og peker på at av hans eiendom er 60 prosent allerede vernet.

Henri har for øvrig fått mange impulser fra utlandet.

Foreldrene hans kom til Åmot for vel 20 år siden. Da kjøpte de en annen skogeiendom i kommunen.

Der driver de nå med tradisjonelt skogbruk og er store på produksjon av flis til biovarme, med blant andre Rena leir på kundelista.

I SKOGEN: Henri Knackstedt liker å være tett på det som skjer i skogen. I tre generasjoner før ham har alle drevet skogbruk, i Tyskland og Norge. Da han var ferdig forstkandidat i vår, fikk han den tyske skogbrukslederlua av sin bestefar. Foto: Roar Andre Berntsen / NRK

Begreper i skogbruket Ekspander/minimer faktaboks Flatehogst, eller bestandshogst - den mest brukte hogstformen i Norge i dag, der det meste av trærne tas ned, men det settes igjen kantsoner, nøkkelbiotoper, frøtrær og livsløpstrær.

- den mest brukte hogstformen i Norge i dag, der det meste av trærne tas ned, men det settes igjen kantsoner, nøkkelbiotoper, frøtrær og livsløpstrær. Lukket hogst/plukkhogst - Hogst som tar ut enkelttrær og lar en del trær stå igjen i ulikt omfang. Her blir det trær av alle alderstrinn i ett og samme område, som hugges etter hvert som de blir store nok.

- Hogst som tar ut enkelttrær og lar en del trær stå igjen i ulikt omfang. Her blir det trær av alle alderstrinn i ett og samme område, som hugges etter hvert som de blir store nok. Markberedning - en metode for å harve opp skogbunnen for skaffe spirebetingelser for skogfrø eller gode voksebetingelser for skogplanter. Skjer ved å fjerne det øverste laget av mose og humus, slik at frøet kommer ned i mineraljorden under.

- en metode for å harve opp skogbunnen for skaffe spirebetingelser for skogfrø eller gode voksebetingelser for skogplanter. Skjer ved å fjerne det øverste laget av mose og humus, slik at frøet kommer ned i mineraljorden under. Nøkkelbiotop - et område som er særlig viktig for bevaring av det biologiske mangfoldet, fordi det inneholder naturtyper eller plante- og dyrearter, signalarter, som er sjeldne i landskapet

- et område som er særlig viktig for bevaring av det biologiske mangfoldet, fordi det inneholder naturtyper eller plante- og dyrearter, signalarter, som er sjeldne i landskapet Livsløpstrær - trær som skal stå urørt i skogen slik at de kan gjennomføre hele sitt naturlige livsløp.

- trær som skal stå urørt i skogen slik at de kan gjennomføre hele sitt naturlige livsløp. Frøtrær - gjensatte trær har som oppgave å forsyne hogstområdet med frø slik at man slipper å plante.

- gjensatte trær har som oppgave å forsyne hogstområdet med frø slik at man slipper å plante. Kantsone - trær som settes igjen som landskapselement og skjerming for erosjon til vassdrag. fungerer også som viktige viltkorridorer, siden flere viltarter følger vassdrag der de kan gå skjult av trær og busker.

- trær som settes igjen som landskapselement og skjerming for erosjon til vassdrag. fungerer også som viktige viltkorridorer, siden flere viltarter følger vassdrag der de kan gå skjult av trær og busker. Bonitet - hvor gode vekstforhold det er for trær i et skogsområde.

- hvor gode vekstforhold det er for trær i et skogsområde. Biologisk mangfold (biomangfold) - et begrep på omfanget av levende organismer i et område, som oftest målt i antall arter.

Blir ikke arbeidsledig

Virksomheten til foreldrene har gått godt.

Så godt at de nå kunne ta spranget og hjelpe sønnen Henri da Sorknes skulle selges.

For 61 millioner kroner er mange penger. Veldig mange penger.

Det meste er lån, med pant i gården og i Brudefallet Gård, storgården til foreldrene et lite steinkast unna.

Helst var det bare skogen Henri ønsket å kjøpe, men norske konsesjonsbestemmelser ga i dette tilfellet tydelig melding: Alt eller ingenting.

Derfor har han nå 1200 kvadratmeter med boflate å boltre seg på, ballsal og 17 peiser i store stuer.

En heftig overgang fra kollektivtilværelsen i studentlivet på Ås.

Investeringen er stor, og skal i utgangspunktet finansieres av tømmersalg. Renteøkningene det siste året bekymrer imidlertid Henri.

– På ballet for skogbruksstudentene på Ås fikk jeg utmerkelsen «årets gjeldsslave», ler han.

Levebrødet på garden blir en god kombinasjon av skogsdrift, salg av jaktopplevelser og kanskje arrangementer i den store bygningsmassen.

Henri blir ikke arbeidsledig med det første.

I tillegg til skogsdrifta skal han ta seg av inventar og mange bygninger, flere godt hjemmehørende i museumsbegrepet.

Gammel storhet i en ny tid

Per Hovind var mannen som bygde opp garden på 1800-tallet. Den tida var bonden på Sorknes mer som en småkonge å regne.

Per Hovind dro til verdensutstillingen i Paris i 1867. Der kjøpte han møbler og inventar, fraktet det hjem og dro med seg de nyeste internasjonale strømninger til Østerdalen.

Slo knyttneven gjennom speilet Ekspander/minimer faktaboks Per Hovind var eier av Sorknes på 1800-tallet. I 1867 reiste han til verdensutstillingen i Paris. Der fant han mye og mangt som han kjøpte og fikk sendt hjem til Rena. Hovind var for en småkonge å regne, og var vant til å få oppmerksomhet. Det gjorde han ikke i en speilforretning i Paris, og det irriterte ham. Dermed slo han knyttneven gjennom speilet så glasset sprutet. Da fikk han betjeningens oppmerksomhet, og lagt inn bestilling. – Jeg tar 10 slike, sa Per Hovind.

Hjemme hadde han 150 ansatte på det meste.

Det er det antallet folk bygningsmassen er dimensjonert for. Den tida var det ansatte for alt fra å hogge tømmer til å fyre i ovnen.

Til det siste var det forresten ansatt to.

Nå er Henri og hunden Pan alene på Sorknes, begge i en ny tilværelse.

På nyåret vil han prøve å skaffe seg en jobb utenom garden, en jobb der han får brukt utdannelsen sin. Renteøkningene det siste året krever smart tenkning og høg arbeidsinnsats.

Men Henri er optimist. Hans synes skog er artig.

Og han mener han har gått løs på selve drømmen.

Skogbruket i Norge Ekspander/minimer faktaboks Skog og annet trebevokst areal i Norge utgjør om lag 14 millioner hektar (140 000 km2), eller 44 prosent av landarealet i Norge.

Av skogen i Norge er omtrent 8,6 millioner hektar produktivt skogareal, det vil si skogareal som kan produsere mer enn én kubikkmeter trevirke per hektar per år.

I 2016 var det cirka 130 000 skogeiendommer med minst 25 dekar skog. Privatpersoner eier 98 prosent av disse eiendommene.

Verdens skogøkosystemer lagrer store mengde karbon. Gjennom fotosyntesen tar skogene opp karbon tilsvarende om lag 25 prosent av de samlede menneskeskapte klimagassutslipp.

Flatehogst er en vanlig hogstform i Norge. Den innebærer at alle trærne hogges på et areal som er større enn ca. 2 daa. Flatehogst har stor effekt både for flora og fauna.

Plantasjeskog er plantet skog bestående av hjemmehørende (stedegne) eller fremmede (introduserte) arter. (Kilde Nibio og Store norske leksikon)