Var gravid, fikk ikke fortsette i jobben

– Jeg føler endelig rettferdighet, sier kvinnen som ønsker å være anonym.

Det var i sommer at NRK fortalte om fire varslere på tildelingskontoret i Grue kommune som varslet om det de opplevde som mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Til sammen sluttet sju personer under samme leder på kort tid.

Den ene av varslerne fikk ikke forlenget sitt vikariat etter at hun fortalte til sin leder at hun var gravid.

– Jeg følte at min leder bare sa meg opp for å være slem slik at jeg mistet foreldrepengene. Det er et av flere eksempel på hvordan jeg ble behandlet etter at jeg fortalte min leder at jeg var gravid. Det var da det eskalerte, sier kvinnen.

Kastet opp før hun skulle på jobb

VARSLET: Fire personer varslet om uverdige forhold ved arbeidsplassen i Grue. Nå har en av de fått erstatning og oppreisning på grunn av diskriminering. Foto: Mats Sparby / NRK

Kvinnen forteller om en arbeidshverdag med stort arbeidspress og at hun til slutt ble sykmeldt.

– Det var ikke uten grunn at jeg kastet opp før jeg skulle på jobb. Jeg reagerte fysisk. Spesielt når det var min leder som stod bak. En person man skal kunne gå til med slike saker. Jeg har aldri opplevd noe lignende på en arbeidsplass, sier kvinnen.

Kvinne forteller at en uke etter at hun ble sykmeldt, så fikk hun beskjed om at hun ikke fikk forlenget vikariatet.

– Det var lille julaften, det var ikke noe hyggelig. Men det bare underbygget inntrykket av at lederen ikke ville ha meg der, og ville forsøke å fryse meg ut, sier kvinnen.

Hun mener at dersom hun ikke hadde blitt gravid, så hadde hun fått fortsette i stillingen til en nytilsatt skulle begynne i jobben. Det var snakk om flere måneder.

Hun følte hele tiden at oppsigelsen ikke var riktig, og meldte fra til personalsjefen. Etter fire måneder fikk hun avslag.

Nå er saksbehandleren tilkjent erstatning og oppreisning i Diskrimineringsnemnda, fordi hun ikke fikk fortsette i vikariatet sitt på grunn av at hun var gravid.

Kvinnen fikk samlet 40.000 kroner i oppreisning og erstatning.

Grue kommune diskriminerte kvinnen

I vedtaket fra Diskrimineringsnemnda står det: «Nemnda er kommet til at det er grunn til å tro at kommunen vektla graviditeten da de sendte brevet om opphør av vikariatet i desember.»

Det var et stort sykefravær og det var behov for folk. Likevel fikk ikke kvinnen videre jobb. Nemnda vurderer det dit at det ville hun fått, dersom hun ikke var gravid.

«Nemnda har etter dette konkludert med at B kommune har diskriminert A på grunn av graviditet.»

Kommunen synes det er flaut

LEGGER SEG FLAT: Kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård sier at dette er en sak kommunen ikke ønsker å være bekjent av, og legger seg flat. Foto: Vibecke wold Haagensen / NRK

– Deltidsvikariatet det her er snakk om skulle vare til tilsetting av ny medarbeider var gjort. Når tilsettingen var gjort, ble vikariatet sagt opp selv om den nye medarbeideren enda ikke hadde startet i stillingen, sier kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård i Grue kommune.

Han sier at dette ble feil, etter at en i ettertid så helheten i saken.

Kommunedirektøren sier at han synes det både er veldig flaut og ille å bli dømt i Diskrimineringsnemnda.

– Kommunen skal fremme inkludering og likestilling, og arbeide aktivt mot diskriminering. Saken skulle vi derfor åpenbart vært foruten. Den er i strid med både regelverket og vårt eget verdigrunnlag. Så det er bare å legge seg flat for dette, sier Mikkelsgård.

Kommunen har i etterkant sett behovet for å styrke kapasiteten etter flere uheldige saker for kommunen, og har derfor styrket sin avdeling på HR i forbindelse med en nylig omorganisering.

Kvinnens tidligere leder har ikke gjort seg tilgjengelig for intervju.

– Håper ingen får oppleve det samme

Kvinnen har fått ny jobb i en annen kommune, og føler at hun endelig kan begynne å stole på en arbeidsgiver igjen.

– Jeg føler at jeg har verdens beste jobb og kolleger. Jeg føler jeg blir bygget opp hver dag jeg går på jobb. Men det har tatt tid, sier kvinnen.

Hun er først og fremst glad hun endelig er ferdig med saken, og har fått den på avstand. Nå håper hun Grue kommune har lært av dette, og at ingen skal oppleve det samme.

– Det er veldig trist at jeg og flere kolleger har måttet gå gjennom det vi har gjort, sier kvinnen.