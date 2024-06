Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Heggspinnmøll er en sommerfugl der larvene spinner et garn rundt greiner og blader på trær for å beskytte seg.

Det har vært en økning i forekomsten av heggspinnmøll i år, selv om det ikke finnes noen statistikk over hvor mye det er.

Spinnet fra heggspinnmøll kan skade bladene på trær, men de fleste trær overlever et angrep.

Det er lite man kan gjøre for å forebygge angrep fra heggspinnmøll, men hvis angrepet først skjer kan man forsøke å fjerne spinnet.

Forsker Paal Krokene oppfordrer folk til å registrere skadede trær på nettsiden skogskader.no. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Et tynt nett omkranser greiner og blader på treet. Det spesielle fenomenet skyldes angrep fra et insektet heggspinnmøll.

– Dette er en sommerfugl, og dens larver spinner et slags garn.

Det sier Paal Krokene, han forsker på plantehelse og er ansatt hos Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio).

Han forklarer at larvene bruker nettet for å beskytte seg.

– Dette spinnet er en beskyttelse for fugler og andre dyr, som gjør at de kan spise blader i fred, sier forskeren.

Hegg er et løvtre som kan bli opp til 15 meter høyt. Treet finnes på hele fastlandet. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Sjeldent mye

– Det finnes ikke noen statistikk over hvor mye heggspinnmøll det er, men jeg har inntrykk av at det er minst 15 år siden det var like mye møll som i år.

Forskeren ser ingen god forklaring på hvorfor det er så stor forekomst av heggspinnmøll akkurat i år.

På nettsiden skogskader.no der publikum kan melde innskader, har det så langt i år blitt meldt inn 45 tilfeller av heggspinnmøll i både Innlandet, Oslo, Buskerud, Vestfold, Bergen og Viken. I fjor ble det ikke meldt inn noen liknende tilfeller. 9 2009 ble det meldt inn 19 tilfeller.

Dette er heggspinnmøll Ekspander/minimer faktaboks En sommerfugl-art

Larvene lever i hegg-trær

Angriper kun hegg

Lever i hele landet opp til Trøndelag, enkelte tilfeller observert i Nordland.

– Jeg har ingen anelse om årsaken til at det har blitt så mye av denne møllen i år. Vi hadde en kald vinter, og det er hvert fall ikke positivt for denne møllen, sier Krokene.

Det er imidlertid sjelden at det går så mye som 15 år mellom hver gang det er heggspinnmøll-år.

Spinnet fra heggspinnmøllen pakker inn bladene på treet. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Heggspinnmøll er ikke det eneste værfenomenet som har vært synlig den siste tiden.

Bladene blir ødelagt

Spinnet gjør at bladene til treet blir ødelagt, men likevel overlever de fleste trær et heggspinnmøll-angrep.

– Larvene begynner prosessen med å bli sommerfugler i overgangen juni-juli, og da kvitter heggen seg med de ødelagte bladene og får nye, forklarer Paal Krokene.

Planteforsker Paal Krokene ved Nibio forteller at det går mange år mellom hver gang forekomsten av heggspinnmøll er like kraftig som i år. Foto: Erling Fløistad / Nibio

– Min erfaring er at man ikke ser så mye til angrepene når man kommer ut i august, fortsetter han.

Likevel er det enkelt trær som dør.

– Ved veldig kraftige eller gjentatte angrep år etter kan nok noen trær bukke under, sier Krokene.

Ønsker at folk melder ifra

For å holde oversikt over mengden med skadede trær oppfordrer Paal Krokene å registrere skadede trær på nettsiden skogskader.no.

– Der kan man enkelt laste opp et bilde for å dokumentere, sier Krokene.

Han forteller at det ikke har blitt innrapportert veldig mange skademeldinger som omhandler angrep fra heggspinnmøll.

– Vi har fått noen meldinger fra ulike steder i landet, men jeg husker at det var langt flere meldinger forrige gang da det var stor forekomst av denne for 15 år siden, utdyper forskeren.

Har du sett Hegg som er angrepet av Heggspinnmøll? Ja, jeg er ganske sikker på at jeg har sett det! Veldig usikker🤔. Nei, det tror jeg ikke. Vis resultat

Ikke nødvendig å gjøre tiltak

Paal Krokene forteller at det er lite man kan gjøre for å forebygge angrep fra heggspinnmøll, dersom man har et slikt tre på eiendommen sin.

– Det er ikke noe man kan gjøre for å unngå angrep, dersom angrepet først skjer kan man forsøke å ta av spinnet, eller spyle det av, sier han.

Krokene mener imidlertid ikke er nødvendig å bruke tid på.

– Dette er en naturlig prosess, og det er svært få trær som dør. I tillegg tror jeg man skal ha veldig god tid om man skal fjerne spinnet, mener Krokene.