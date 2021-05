Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den siste uka er det meldt om 81 nye smittetilfeller i Hamarregionen.

Lørdag morgen ble det meldt om 24 nye - 17 i Hamar, fem i Stange og to i Ringsaker.

– Vi ser at smitten øker raskt, spesielt blant unge voksne i regionen, sier kommuneoverlege og leder for Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen, Ketil Egge.

– Mange har et stort antall nærkontakter, og kapasiteten for smittesporing og testing er overskredet, sier Egge.

Nå får kommunene hjelp fra Lillehammer til å få testet flere.

– Det blir kapasitetsutfordringer når så mange kan ha vært eksponert. Vi får nå hjelp fra Lillehammer for å få testet flere. Det gjør at vi kan holde på til midnatt, sier kommunedirektør i Hamar, Christ Kvam til Hamar Arbeiderblad.

Blant dem som skal testes er alle gjestene på flere utesteder og restauranter.

Ber russen ta pause

Tiltakene og rådene som ble innført natt til lørdag skal i første omgang gjelde til 1. juni. For fullvaksinerte er det unntak.

Se oversikt over alle tiltakene her.

– Vi ser et stort potensial for at smitten akselererer ytterligere, derfor ønsker vi igjen å være føre var, sier kommuneoverlege Egge.

Kommuneoverlege i Hamar, Ketil Egge, sier det er nødvendig med nye tiltak i hele Hamarregionen på grunn av økt smitte. Foto: Frode Meskau

Blant tiltakene er full skjenkestopp, stans i innendørs fritidsaktiviteter for personer over 16 år, strengere restriksjoner for arrangementer samt rødt nivå på videregående skoler.

I tillegg til de nye reglene, kommer også en rekke anbefalinger for å begrense kontakt mellom folk.

– Blant annet er vi bekymret for russen, sier kommuneoverlegen. Det er smitte på videregående, og vi oppfordrer russen sterk om å utsette feiringen.

Fredag ble 200 elever og ansatte ved Hamar Katedralskole satt i karantene eller ventekarantene.

Smitte på restauranter

Det er påvist smitte på flere restauranter i Hamar den siste uka. Gjester som har vært på disse stedene kan ha blitt utsatt for smitte og blir bedt om å gå i karantene og teste seg.

Stortorvet Gjestgiveri 16., 17. og 18. mai.

Il Teatro 15., 16. og 17. mai.

Docile 16. mai kl. 22–23 og 18. mai kl. 21–23

Ballroom karaokebar 15., 16. og 17. mai. Her gjelder spesielle regler fordi alle gjester er nærkontakter. De skal uansett i 10 dagers karantene fra den dagen de var der.

På grunn av mutert virus, ønsker samfunnsmedisinsk enhet å teste alle nærkontakter, og hele husstanden til nærkontaktene skal holde seg i ventekarantene til testsvaret foreligger.

Økende smitte i mange kommuner

Det har vært smitteutbrudd i en rekke kommuner i Innlandet den siste tiden. Svært mange kommuner melder om smittetilfeller daglig nå.

Det største utbruddet så langt har vært i Nord-Østerdal, i kommuner som har vært tilnærmet smittefrie til nå under pandemien.

I Gjøvik sier kommuneoverlege Siri Fuglem Berg at situasjonen er uoversiktlig. Ti personer har fått påvist smitte etter å ha vært på utestedet Fahlstrøm 17. mai.

– Alle som var innom Fahlstrøm denne dagen skal i karantene og må teste seg, sier Fuglem Berg

Lørdag ble det meldt om tre nye tilfeller i Gjøvik.

Nå er det også påvist smitte i Stor-Elvdal. Der er 70 personer i karantene, mens 230 er i ventekarantene. Det skriver Østlendingen.

Kommunen venter nå på flere prøvesvar.