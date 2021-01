Har vært koronafast i ni måneder: Må drifte barnehjem over FaceTime

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette er den lengste perioden jeg har hatt i Norge siden videregående. Jeg merker at Norgesferien har blitt langt nå.

Det sier 34 år gamle Ole Jørgen Edna. Sammen med kona Gjertrud Ekre (28) eier og driver han tre barnehjem og ett ungdomshjem i byen Mae-Sot i Thailand.

I mars kom de til Norge for å føde sitt første barn. Men på grunn av stengte grenser har ikke paret fått satt seg på flyet tilbake.

Nå har de vært koronafaste i fjellbygda Skåbu i Nord-Fron i snart ti måneder, og må drive institusjonene over nettet.

– Jeg savner folket og det å kunne være der i vanskelige situasjoner. Jeg har hatt store forhåpninger om å dra tilbake tidligere, men jeg har blitt skuffa hver gang, sier Edna.

PÅ VIDEO: Ekteparet forsøker å holde kontakten med barna på barnehjemmet via FaceTime. Her snakker de med Bae Ye som har bodd på et av barnehjemmene i åtte år. Hun forteller at landet har beslutta å ha hjemmeskole for elevene. Foto: Mette Vollan / NRK

Avisa Dølen omtalte saken først.

Livet satt på vent

Fram til august stengte Thailand grensene helt. Nå har landet åpnet noe, men fordi arbeidstillatelsen til paret har gått ut får de ikke reise tilbake til landet de bor og jobber i.

Ole Jørgen og Gjertrud må vente til grensene åpner helt igjen. I mellomtiden bor de hos hennes foreldre i den vesle fjellbygda med rundt 600 innbyggere.

– Vi hadde tenkt at vi skulle hjem fra Thailand på sommerferie som vanlig, men i mars måtte vi legge om på planene. Thailand begynte å true med å stenge luftrom over lang tid, så vi ble usikre på om vi rakk å komme oss hjem som planlagt. Da kasta vi oss på et av de siste flyene i slutten av mars, og siden har vi vært her, sier Ekre.

VENTER PÅ AVREISE: Gjertrud og Ole Jørgen er nybakte foreldre og dro fra Thailand for å kunne føde i Norge. Nå vil de tilbake med minstemann, men det er ennå usikkert når de får vise fram den lille til barna på barnehjemmene. Foto: mette vollan / nrk

Den nybakte moren sier de er i kontakt med den Thailandske ambassaden i Oslo, men at de ikke har fått noen tidspunkt for når de kan få komme inn i landet igjen.

– Vi føler at livet er satt litt på vent. Vi skulle veldig gjerne ha vært der. Vi hopper på første fly når muligheten byr seg, sier hun.

EN STOR FAMILIE: Barnehjemmene ligger ved grensa til Myanmar. Barna her er hovedsakelig mellom 3 og 20 år. De er unger av karenfolket som er en folkegruppe fra Thailand og Myanmar. Noen her er foreldreløse. Noen har foreldre som ikke kan ta vare på dem lenger på grunn av rusavhengighet. Andre har blitt forlatt av egen familie. Her har Gjertrud og Ole Jørgen 25 ansatte fra lokalmiljøet. Institusjonene huser til sammen litt over 90 barn og unge og driftes av støtte gjennom fadderordninger. Foto: privat

Lav infeksjonsrate

Paul Midford er professor i Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Han forteller at Thailand, som andre sørøstasiatiske og østasiatiske land, har vært flinke til å håndtere viruset. Det er først nå at smitten har blusset opp.

FLEST NYLIGE TILFELLER: – Thailand har vært lik Vietnam, Kambodsja, Kina, Sør-Korea og til en viss grad Japan, ved at det har vært langt mer vellykket enn de fleste vestlige land med å kontrollere viruset. Til tross for det nåværende utbruddet i Thailand er dette fortsatt tilfelle, forteller Paul Midford. Foto: privat

Per nå har Thailand rundt 8550 aktive tilfeller av covid-19. Siden viruset kom har rundt 9300 personer blitt bekrefta smitta. Kun 66 har dødd som følge av viruset.

– Gitt at Thailand har en befolkning på i underkant av 70 millioner, har landet hatt en veldig lav infeksjonsrate. Det nåværende utbruddet begynte på et sjømatmarked sørøst for Bangkok i midten av desember.

Midford forteller at Thailand ikke har startet massevaksineringen ennå, men at landet sikter mot å vaksinere minst 50 prosent av befolkningen innen utgangen av 2021.

– Massevaksineringen er planlagt å starte i mai, sier han.

Gleder seg til klarsignal

Heldigvis har ekteparet Gjertrud Ekre og Ole Jørgen Edna, ansatte fra lokalmiljøet i Thailand som hjelper ved barne- og ungdomshjemmene ved grensa til Myanmar.

Men selv om barna klarer seg uten dem er lengselen for å komme tilbake stor.

– Det er fint å se at de som er der klarer å håndtere det. Men jeg har vært i Thailand i 14 år, så jeg savner jo folka. Det første vi skal gjøre når vi kommer tilbake er å feire, sier Edna.

– Vi gleder oss til å få klarsignal til å reise, men vi vet at ingen har hatt et år som de hadde tenkt, sier Ekre.