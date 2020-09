Har kontroll over smitteutbrudd – opphever alle ekstra tiltak

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Alle de ekstraordinære tiltakene som ble innført i Hamar, Ringsaker, Stange og Løten den 31. august oppheves.

– Vi har nå tilstrekkelig oversikt over situasjonen, sier kommuneoverlege Ketil Egge.

Det betyr at alle kommunene nå har de samme retningslinjene som resten av landet igjen.

Kommuneoverlege i Hamar, Ketil Egge, sier de har kontroll over situasjonen. Foto: Frode Meskau

– Etter en stor innsats fra alle innbyggerne og ansatte i Hamar kommune har smittesituasjonen hatt en positiv utvikling denne uken. Kommunen er à jour med testing og smittesporing, melder kommunen.

Men, for å hindre mer smittespredning minner kommuneoverlegene om at det er avgjørende viktig, at alle som er satt i karantene og isolasjon overholder reglene i den perioden de er pålagt.

Får ros for smittearbeidet

Helseminister Bent Høie og Folkehelseinstituttett roser kommunene som har hatt lokale utbrudd for deres håndtering av situasjonen.

ROS: Helseminister Bent Høie roste kommunene med lokale smitteutbrudd for håndteringen av utbruddene. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Erfaringene fra de siste ukene er at kommunene er veldig flinke til å håndtere de lokale utbruddene, sier helseminister Bent Høie.

Nå lover også regjeringen at de skal dekke alle nødvendige kostnader i kommunene ved testing, isolering, sporing og karantene.

Folkehelseinstituttet (FHI) håper Hamar kommune vil oppsummere sine erfaringer slik at andre kommuner kan lære av dem.

– Andre kommuner kan lære at det er viktig å oppdage utbrudd tidlig, og det er viktig at kommunens ledelse og kommunelegen reagerer raskt for å skaffe oversikt og sette inn tiltak, sier overlege i FHI, Preben Aavitsland til NRK.

Hamar-ordfører Einar Busterud mener lærdommen må være at man skal gjøre ting raskt og effektiv, ikke vente og se an. For da kan det fort eskalere.

– Det er hyggelig å få ros, men det er enda hyggeligere å lykkes i praksis så klart, sier Busterud.

Smitteutbruddet

I alt 22 personer er registrert smittet i Hamar den siste uka. De fleste av dem er tilknyttet utbruddet ved Ridabu skole. I alt er det registrert 115 smittetilfeller i Hamar siden pandemien startet.

UTBRUDD: De fleste av de smittede i Hamar har tilknytning til utbruddet ved Ridabu skole. Foto: Vibeke Cederkvist

Det var torsdag i forrige uke det ble kjent at en lærer ved skolen hadde testet positivt for covid-19. 52 elever og ansatte ble satt i karantene . Deretter fikk flere av dem påvist smitte.

Det gjaldt blant annet flere unge som spiller fotball og ishockey, og som hadde trent og spilt kamper mot andre lag i regionen.

Det førte til at alle de fire kommunene på Hedmarken (Hamar, Stange, Løten og Ringsaker) valgte å innføre strenge, lokale tiltak for å stoppe smitteutbruddet.

Ja til skole og fritidsaktriviteter

Nå oppheves alle de ekstraordinære tiltakene.

Skoler og barnehager reduserer nivå for smittevern fra «rødt» til «gult».

Alle fritidsaktiviteter for barn og unge åpner.

Treningssentre, svømmehall og aktivitetsparker åpner.

Restriksjoner for arrangement er tilbake til nasjonale retningslinjer: maks 200 personer kan være samlet til arrangement på offentlig sted. For private samlinger er grensen 20 personer.

Besøksforbud i sykehjem og omsorgsboliger oppheves. Tidligere begrensninger videreføres.

Elevene som har hatt digital hjemmeundervisning skal tilbake på skolen fra mandag.

Usynlig fiende

Einar Busterud berømmer alle i og rundt Hamar som har forholdt seg til retningslinjene og bidratt til at utviklingen snudde så raskt.

Ordfører i Hamar, Einar Busterud, berømmer alle i og rundt Hamar for at de kunne få kontroll på smitteutbruddet. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

– Vi håper at denne situasjonen fortsetter. Og da er det viktig å minne om at de generelle smittevernreglene fortsatt gjelder.

Han forteller om en stri uke.

– Du kjemper jo mot noe du ikke ser. Det er utfordrende.

Det var stor frustrasjon over at de ikke fikk svar på prøvene før etter tre dager i starten av utbruddet. Det førte til at kommunen hang etter i smittesporingen.

– Du tester mange hundre, og så er spørsmålet, hvor mange av dem er smitta. Så det har vært utfordrende å få oversikten og å vite hvor mange smittede vi egentlig har, sier Einar Busterud.