Har funnet skipsvrak på bunnen av Mjøsa

I to uker har Forsvarets forskningsinstitutt og NTNU kartlagt utvalgte områder, på jakt etter dumpeplasser for ammunisjon i Mjøsa.

Undersøkelsene har i hovedsak foregått på vestsiden av Helgøya og utenfor Toten-vika.

Men ubåten Hugin fant også noe helt annet.

Skipsvraket som nå er oppdaget kan være 700 år gammelt.

– Ut ifra det arkeologene våre sier, og ut fra utseendet på båten kan båten dateres til et sted mellom 1300-tallet og 1800-tallet. Så det kan potensielt være den eldste båten vi noen gang har funnet i Mjøsa.

Det sier Gro Kvanli Dæhlin, viserektor ved NTNU i Gjøvik.

ELDST: Arkeologene daterer vraket til et sted mellom 1300 og 1800-tallet og det kan dermed være det eldste som noen gang er funnet i Mjøsa. Foto: FFI og NTNU

Miljøbomber og skipsvrak

Målet med undersøkelsene var egentlig å finne ammunisjon og eksplosiver som ble dumpet i Mjøsa i en årrekke etter krigen. Store mengder krigsetterlatenskaper fra tyskerne havnet i Norges største innsjø.

Også i tiårene etter ble Mjøsa brukt til dette formålet, blant annet av Raufoss Ammunisjonsfabrikk.

– Vi vet jo at det er dumpet en del ammunisjon i Mjøsa. Vi vet at vi har avrenning fra landbruk og da er det sånn at vi tenker; hvordan går dette i et langtidsperspektiv. Hvordan skal vi klare å opprettholde gode vannverdier i Mjøsa til kommende generasjoner.

Det var bakgrunnen for Oppdrag Mjøsa, forteller Gro Kvanli Dæhlin.

Kulturminner under vann

Men det er altså mye mer enn ammunisjon å finne på Mjøsas bunn.

Innsjøen har også blitt brukt som dumpeplass for både bilvrak, industriavfall og mye annet.

Det dumpede materialet er dårlig kartlagt, og det er potensielt farlig. Derfor er jobben som gjøres nå med å kartlegge hva som finnes på bunnen så viktig.

Det innbefatter også mulige kulturminner, som båtvrak.

Siden man har visst at båter helt fra vikingtida kan være delvis bevart har også arkeologer vært med i arbeidet som har pågått de siste ukene.

Gro Kvanli Dæhlin ved NTNU er begeistret over funnet av det spesielle skipsvraket.

– Det er veldig spennende at vi nå har funnet kulturminner i Mjøsa.

Flere båter på dypt vann

Også vraket av DS Lillehammer som ble bygd i 1908 og senket på dypt vann i 1975 er nå funnet.

SENKET: Vraket av DS Lillehammer er også funnet nå. Denne båten ble senket på 70-tallet. Foto: FFI og NTNU

– Det visste vi sånn cirka hvor var gått ned, men nå har de funnet det, sier Kvanli Dæhlin.

Og det kan tenkes at de finner flere båter også. Mjøsmuseet har kjennskap til flere.

– Ja det kan hende vi finner mer. For Mjøsa er jo egentlig et skattkammer.

Ubåten Hugin har samler data ved hjelp av avansert sonarteknologi som gir detaljerte bilder av alt som ligger på bunnen.

Når data fra Hugin viser funn, kan forskerne fra NTNU og FFI gå ned med undervannskamera og innhente mer data.