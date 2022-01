Har funnet lokaler: Midlertidig stasjon på grensa kan være klar om få måneder

Det blir omtalt som et unikt og historisk prosjekt, planene om en norsk-svensk politistasjon på grensa mellom Norge og Sverige.

Nå er prosjektet kommet ett hakk lenger, med midlertidige lokaler i sikte.

Det er et stort skritt på vegen til den permanente stasjonen, som både skal huse svenske og norsk politifolk.

– Vi har funnet lokaler som egner seg. Det er i et grensenært område. Mer kan jeg ikke si om det nå, sier Gjermund Thoresen, politistasjonssjef i Kongsvinger.

POLITISTASJONSSJEF: Gjermund Thoresen er politistasjonssjef i Kongsvinger. Nå skal han snart samarbeide enda tettere med svenske kolleger. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Han sier at han nå har fått et mandat for å undersøke mulighetene for å opprette et midlertidig tjenestested på grensa, før den endelige politistasjonen er bygd.

– Vi har ment hele tiden at det å ha mere mannskaper på grensa er viktig. Nå ser det ut som det kan bli en realitet relativt raskt, sier Thoresen.

Det var Glåmdalen som først omtalte saken.

Klarsignalet for den historiske, svensk-norske politistasjonen kom i august:

Tor André Johnsen (Frp) har jobbet mye med saken. Han sier at Frp sitt mål er ti stillinger fra norsk side.

– Det går i riktig retning. At man kommer i gang med midlertidige lokaler er bra. Jeg vil gi ros til justisminister Mehl for at trykket holdes oppe i denne saken, sier han.

Situasjon i 2020: Brakker uten toalett

Under koronapandemien ble det plutselig et stort behov for politi på grensa. Det ble satt opp noen enkle brakker uten toalett. Det måtte lånes på tollstasjonen like ved.

– Fasilitetene på Magnormoen er ikke verdens beste. Dette er midlertidig på grunn av pandemien, men det kunne helt klart ha vært bedre, sa visepolitimester Arne Hammersmark i Innlandet politidistrikt til NRK i september 2020.

Norsk politi som skal stoppe kriminalitet fortjener bedre, sa Sylvi Listhaug om disse brakkene:

Listhaug krevde fortgang i prosessen, og et knapt år etterpå kom klarsignalet.

Daværende justisminister Monica Mæland besøkte Magnormoen og bekreftet at spaden endelig kan stikkes i jorda.

Hun sa at en felles stasjon var viktig for å både forebygge og bekjempe alvorlig kriminalitet.

– Kriminaliteten kjenner ingen landegrenser. Vi tror at vi kan få gjort en mye bedre jobb enn det vi gjør i dag.

Mer kriminalitet på grensa enn de trodde

Tilstedeværelsen på grensa gjennom pandemien har gitt politiet muligheten til å dokumentere det de lenge har hatt teorier om: En stor mengde grenseoverskridende kriminalitet.

– Den har vist seg å være mer massiv enn det vi trodde i utgangspunktet, sier Thoresen.

Med dette som en del av bildet, ser han enda mer fram til en ny, felles politistasjon. I første omgang blir den altså i midlertidige lokaler, og med norsk bemanning.

Det siste er det viktige nå, ifølge Thoresen. Politistasjonssjefen anslår at å få på plass politifolk vil ta to-tre måneder, etter at formalitetene rundt lokalene er klare.

ORDFØRERE: Ordfører i Eidskog, Kamilla Thue (t.h) og ordfører i Eda, Johanna Söderberg. Bildet er fra august 2021, da det ble kunngjort at politidirektoratet gav klarsignal for en felles politistasjon. Foto: Ola Bjørlo Strnde

Og imens går arbeidet med den permanente stasjonen sin gang.

Eidskog kommune opplyste i høst at de skulle sette i gang med reguleringsarbeidet for tomta de allerede har kjøpt.

Tjenestestedet skal ligge i nærheten av Magnormoen i Eidskog kommune, som grenser inn mot Eda kommune i Sverige.

– Dette er en gledens dag. Dette betyr blant annet økt sikkerhet for innbyggerne og flere arbeidsplasser, sa ordfører Kamilla Thue.