Landbruket trenger 30.000 arbeidere: – Våronna har aldri vært viktigere

– Seinest i dag fikk vi vite at noen av arbeiderne våre ikke får visum. Dermed mister vi viktig grunnkompetanse. Her må myndighetene på banen, sier bonde Per Odd Gjestvang.

Han sier han har trua på at det skal løse seg, men at koronaviruset har skapt store utfordringer for han og andre bønder.

Han håper fortsatt på en kombinasjon av den faste, utenlandske arbeidsstokken, og permitterte nordmenn.

– Nå har folk som går hjemme en fin mulighet. Her kan de få bruke kroppen, og jobbe ute i all slags vær, sier Per Odd Gjestvang på Vang gård på Skreia.

TRENGER HENDER: Per Odd Gjestvang skal blant annet sette ut 3 millioner (!!!) purre- og løkplanter om noen få uker. Da trenger han hjelp. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ikke alle er like positive som Gjestvang. Bønder NRK har vært i kontakt med vurderer å droppe grønnsaksdyrkingen i år.

Myndighetene ber innstendig om at bøndene tar våronn som planlagt, og ber folk som er permitterte melde seg til tjeneste i landbruket.

Det trengs rundt 30.000 arbeidere for oppgavene som venter på gårder og jorder over hele landet.

Slik melder du deg til tjeneste for landbruket Ekspandér faktaboks Landbruket vil trenge rundt 30.000 «nye »folk i arbeid denne våren og sommeren på grunn av koronakrisen.

Behovet oppstår fordi det er vanskelig for arbeidere fra andre land å komme til Norge. Det er stengte grenser både inn og ut av flere land, og det er strenge smitteverntiltak for å hindre videre utbrudd av covid19.

Løsningen myndighetene nå ser for seg, er at permitterte og andre som har mulighet, melder seg til tjeneste for landbruket.

Det er opprettet flere kanaler der folk kan melde seg til tjeneste, og der bøndene kan melde fra om sine behov.

Konkret er det snakk om apper som Nyby og Arbeidsplassen, og nettsteder som NAV og kommunen sine hjemmesider. I tillegg finnes portalen Norske Landbrukstjenester.

Over 200.000 permitterte

Spredningen av koronaviruset har satt en støkk i næringslivet. Flere bedrifter har enten sendt ansatte til hjemmekontor eller satt i gang permitteringer.

Nav har nå mottatt nær 290 000 søknader om dagpenger på to uker.

Det betyr at mange går hjemme, uten arbeid å ta seg av.

Samtidig står landbruket uten den normale tilgangen på sesongarbeidere fra land som Polen, Latvia, Litauen og Vietnam.

Det er usikkert om de hele tatt kan komme til Norge, som mer eller mindre har stengt grensene. Videre må det tas hensyn til smittesituasjonen, både i landene de kommer fra og her i landet.

En hel familie mister ett års inntekt

Kestutis Paliulis hjelper sesongarbeidere fra Litauen med å finne jobb i Norge. Han organiserer kontakt og er tolk.

Han sier at for mange av disse er pengene de tjener i Norge det hele familien i Litauen skal klare seg på resten av året.

ORGANISATOR: Kestutis Paliulis er bindeledd mellom bønder og mange arbeidere fra Litauen. Han frykter situasjonen koronaviruset har skapt. Foto: privat

Han tør ikke tenke på hva som skulle skje dersom de ikke får komme til Norge for å jobbe i landbruket.

– Det er svært vanskelig å få jobb i Litauen. Jeg tør ikke annet enn bare håpe på at dette ordner seg. Det er jo slik i flere land, da får vi til slutt ikke noe å spise, sier han.

Vurderer å droppe våronna

Asbjørn Torp i Stange er en av bøndene som nå vurderer om han skal fortsette med produksjon av grønnsaker eller ikke.

Om han gjør våronn som normalt kommer den store arbeidsmengden i juni.

KOSTBAR VÅRONN: Asbjørn Torp i Stange må snart ta avgjørelsen om han vil så, uten å være sikker på om han får høstet grønnsakene. Foto: Privat

– Jeg vurderer å i alle fall kutte ned på produksjonen. Jeg kan tape mye penger om jeg setter grønnsaker nå som ingen kan ta opp. Men skal vi ha mat til vinteren så må vi handle nå, sier han.

Torp ansetter vanligvis sesongarbeidere fra blant annet Litauen og Vietnam.

Han er spent på om nordmenn kan gjøre samme jobben.

– Dette er hardt og ensformig arbeid. Er de villige til å gjøre dette for sesongarbeidertariff, spør Torp.

Administrerende direktør i Gartnerhallen, Elisabeth Morthen, bekrefter at mange av grøntprodusentene nå er usikre.

– Vi opplever at det er usikkerhet om hvordan regelverket for innreise til Norge skal tolkes. Det er nødvendig med raske avklaringer fra myndighetene for å sikre tilstrekkelig tilgang på arbeidskraft. For mange kan en kombinasjon av norske og utenlandske arbeidere bli løsningen sier hun.

– Svært viktig med norsk matproduksjon nå

Guro Angell Gimse, landbrukspolitisk talsperson i Høyre, sier det er svært viktig at bøndene tar våronna som planlagt.

– Det er grunner til å se på dette med større bekymring. Arbeidsfolk kan bli sjuke og mye kan skje. Det er svært viktig at vi opprettholder matvareproduksjonen i Norge, sier Gimse.

Hun sier at regjeringa jobber med å få løst situasjonen.

KRISE: – En av grunnene til at vi ønsket en kriselov nå, er for å raskt ordne opp i regelverk rundt dette vi nå ser i landbruket, sier landbrukspolitisk talsmann i Høyre, Guro Angell Gimse. Foto: PETER MYDSKE / PETER MYDSKE

– Nå er det viktig å få mobilisert både studenter og permitterte. Regjeringa skal sørge for at bonden får den arbeidskrafta de trenger, sier Gimse.

Gimse sier at dette vil bli basert på frivillighet og ikke på tvang.

– Jeg synes at det er fordomsfullt å tro at nordmenn ikke kan gjøre denne type arbeid, sier hun.

MINISTER: Olaug Bollestad sier det jobbes forløpende med å få på plass løsninger for landbruket. Foto: orbjørn Tandberg

Landbruksminister Olaug Bollestad sier de nå ser på alle forslag som kommer fra næringa.

– Vi oppfordrer nå både dem som mangler arbeidskraft, og de som kan ta seg en jobb i landbruket, om å bruke de kanaler som finnes. Tilbakemeldinger jeg har fått, viser at folk nå begynner å melde seg.

På Skreia på Østre Toten er bonde Per Odd Gjestvang klar på at usikkerheten er større enn på lenge.

– Har vi ikke mat blir det problemer. Det er alltid viktig med våronn, men ekstra viktig i år, sier han.