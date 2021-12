Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Line og Nick er klare for draumebustaden. Dei har kjøpt hus, gått saman med arkitekt og funne ut korleis det kan bli til den beste heimen, og forsøkt å få tak i handverkarar som kan gjere jobben.

Der stoppa det opp.

– Eg håpar vi ikkje kjem til å slite veldig med å finne nokon til å hjelpe oss med det her, seier Line.

Familien vi gjerne bygge på sjølve huset, og har forsøkt å legge det ut på anbod og gått direkte til fagfolk.

– Vi har to små jenter, så ønsket om meir lagringsplass er stort.

Dei har ikkje fått napp på anbodet sitt enno, og skal ein tru folk i bransjen, vil det ta tid.

Fulle lister

– Det er veldig mykje å gjere om dagen. Vi har hatt full sysselsetjing og vel så det i heile sommar og haust. Det ser òg veldig bra ut utover vinteren og våren igjen.

Det seier Erik Bratlien, som er dagleg leiar i Innlandsbygg.

Han fortel at dei nesten har fylt opp kalenderen heilt fram til hausten neste år.

SJANSE NESTE HAUST: Mange vil måtte vente heilt til hausten att, ifølgje Innlandsbygg. Foto: Elin Fossum / NRK

– Det er tilnærma fullt. Vi har litt kapasitet mellom jul og påske, men frå påska og utover er det eigentleg nesten fullt igjen gjennom sommaren, seier han.

Det er fleire grunnar til lang ventetid. Bratlien fortel om korleis koronapandemien har verka inn på byggevareprisar, utsette oppdrag frå stat og kommune, og ikkje minst arbeidskraft.

Dei manglar rett og slett folk.

– Det er jo klart at når vi ikkje har nok fagarbeidarar er det med på å bremse. Vi er òg heilt avhengig av lærlingar. Dei er rundt 10 prosent av bemanninga vår, seier han.

Arbeidsinnvandring kompenserer ikkje lenger

At det er folka det står på er Frank Ivar Andersen frå Byggmesterforbundet einig i.

– Etter pandemien fekk vi klart for oss kor mykje arbeidsinnvandring har kompensert for manglande utdanning og rekruttering.

KAN IKKJE KOMPENSERE: Med lite ny arbeidskraft frå både vidaregåande og utlandet er det vanskeleg å møte etterspurnaden. Foto: Byggmesterforbundet

Han tilrår kundar til å vere tolmodige, for verksemder over heile landet melder om at folk må stå i kø. På lengre sikt meiner han det må på plass betre ordningar rundt rekruttering til yrkesfag.

Han trekk spesielt fram talet på tømrarar, betongarbeidarar og røyrleggarar som eit stort problem.

– Dette er eit problem for heile Noreg, slår han fast.

Etterspurnaden etter desse yrkesgruppene blir i alle fall ikkje mindre.

Stor mangel i framtida

Tal frå Fafo viser at vi trenger 7000 nye fagarbeidarar kvart år. Om lag 5000 er ferdige frå vidaregåande skule i året.

Samstundes brukte folk 88,4 milliardar kroner på oppussing i 2020, og det ser ikkje ut som om det blir noko mindre i år, ifølgje prognosesenteret.

STORE TAL: Utan tiltak blir det stor mangel på folk. Dersom ein reknar med helsefagarbeidarar, personar med fagutdanning i industri, bygg og anlegg og handverk, og tenesteytande næringar, kan mangelen vere så stor som 88 000 personar innan 2035. Foto: EBA

– Vi ventar ei auke i etterspurnaden etter personar med vidaregåande fagutdanning retta mot industri, bygg og anlegg og handverk, skriv Kari Sandberg, administrerande direktør i bransjeforeininga Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA).

Ho viser til tal frå SSB som seier at mangelen i desse gruppene kan bli på rundt 50 000 personar i 2035.

– Det er ikkje nødvendigvis enkelt å erstatte denne typen arbeidskraft med personar med høgare utdanning, konstaterer Sandberg.

Enno håp

Line og Nick har enno trua på å få ordna draumebustaden, og har gjort litt av arbeidet dei kan sjølv. Men nokre ting må ein ha fagfolk til.

– Vi blir jo litt lei oss for at det verkar håplaust, men det er jo ikkje noko å gjere noko med. Så får vi håpe på det beste, seier Line.

Så få tida vise kor lenge dei må vente.

PLANA ER KLAR: Dei vil gjerne betale skikkelege fagfolk for å få jobben gjort. Foto: Alexander Nordbye / NRK