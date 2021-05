Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det ble ingen rolig pinseferie, nei!

Hamars ordfører, Einar Busterud, kan konstatere at koronaen satte en effektiv stopper for planene han hadde for langhelga.

Et stort lokalt utbrudd i byen ved Mjøsas bredder førte til 57 positive koronatester i løpet pinsedagene.

Flere steder med utbrudd

Og det var ikke bare i Hamar at pinsen ble travel.

I løpet av langhelga ble det registrert 1.141 tilfeller av koronasmitte i Norge. 235 av tilfellene stammet fra de tre byene Hamar, Kristiansand og Hammerfest.

I Hammerfest ble det innrapportert 103 tilfeller fra pinseaften til og med andre pinsedag. I Kristiansand testet 75 personer positivt.

Innbyggerne i disse tre kommunene utgjør under 3 prosent av Norges samlede befolkning. Men i pinsen stod de altså for over 20 prosent av de positive covid 19-prøvene i landet.

En tankevekker

De lokale smitteutbruddene i Kristiansand, Hammerfest og Hamar kom samtidig med at store deler av Norge nå kan åpne opp igjen. Hamars ordfører mener de store lokale utbruddene den siste tiden må være en solid tankevekker for de nasjonale myndighetene.

– Vi trodde vi var på et nivå der vi var nokså robuste med tanke på ny smitte. Og så plutselig er du der, sier Busterud.

Han er spent på hva som skjer i Oslo når det nå lettes på de strenge tiltakene der.

– Jeg håper jo de unngår det vi opplever i Hamar og Innlandet nå. Men du ser jo hvor fort det går, sier Busterud.

Paradoksalt

Knut Storberget, statsforvalteren i Innlandet, liker ikke at smittetallene øker, slik de gjør både i Hamar, Gjøvik og flere andre innlandskommuner.

VÆR SNAR: Statsforvalteren i Innlandet, Knut Storberget, mener det er viktig at steder som får koronasmitte reagerer så raskt de bare kan. Foto: Knut Røsrud / NRK

– Det er jo paradoksalt at vi får dette i en tid der nasjonen som sådan driver og åpner opp, sier Storberget.

Han mener de store, lokale smitteutbruddene viser at folk fortsatt må være forsiktige.

Storberget mener situasjonen kunne vært langt verre uten den innsatsen som ordførere, kommuneoverleger og krisestabene legger ned.

– Ved å være klare og tydelige, og reagere så raskt, så slås smitteoppblomstringene raskt ned, sier Storberget.

Mange i testkø

Det skulle ha vært en pinsehelg preget av forsiktig framtidsoptimisme i Hamar. Men smitteøkningen i byen førte i stedet til at flere butikker og spisesteder stengte umiddelbart. Det var kun på teststasjonen rett utenfor Hamar at det var tilløp til kø denne pinsen.

TESTKØ: Hammerfest var en av kommunene med høyt smittetrykk gjennom pinsen, noe som førte til lange køer ved teststasjonen. Foto: Julie Kristin Karlsen Groseth / NRK

Men dersom Folkehelseinstituttet får rett, vil lange testkøer og høye, lokale smittetall snart være historie.

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad , sier til NRK at han tror det snart vil bli slutt på slike lokale utbrudd. Riktignok tror han smitten vil øke litt framover når de fleste stedene i landet letter på restriksjonene. Samtidig blir stadig flere nordmenn vaksinerte. Det gjør at Nakstad har stor tro på en høst som endelig blir tilnærmet normal.