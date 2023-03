– Vi har gjort en kjempefeil, sier konstituert kommunalsjef for by, miljø og arbeid i Hamar kommune Lars Rostad.

Det var i oktober 2022 at Hamar kommune begynte å tappe Nybusjøen i Vang i Hamar for vann. Dette skulle vise seg å være ulovlig – et brudd på vannressursloven (§8).

Ole Nashoug i Vang jakt- og fiskeforening er ansvarlig for forvaltningen av noen av fiskevannene i Vang Almenning.

Han oppdaget den ulovlige tappingen ved en kontroll av vannet ved årsskiftet.

– Noe slikt har jeg aldri opplevd uten at vi blir varslet om det. Særlig med den kultiveringen og kalkingen av sjøen vi gjør for å få et bra fiskevann, sier 79-åringen.

FISKEVANN: Det finnes ikke mange sjøer i Vang Almenning av betydelig størrelse, og Nybusjøen er derfor en av få. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Han ser på inngrepet med bekymring, og har anmeldt både kommunen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til politiet.

Politiadvokat hos Innlandet politidistrikt Einar Gausaa Bergem bekrefter at de har mottatt anmeldelsen fra fiskeforeninga.

– Vi har opprettet sak på forholdet, men ikke startet etterforskning, sier han.

Bekymret for fisken

Omtrent 5 millioner kvadratkilometer av jordens overflate er dekt av naturlige og kunstige innsjøer. Og disse bugner av unikt liv.

Nybusjøen er én av tre større sjøer i Vang almenning, og fiskeforeninga har i rundt 25 år prøvd å legge til rette for godt fiskehold der.

Ut fra Nybusjøen renner også Flagstadelva. Den er en viktig gyteplass for mjøsørreten.

For to år siden fylte de elva med 66 tonn med gytegrus som skulle berge den populære og store mjøsørreten.

– Her skjer det tapping av en sjø, med biologiske konsekvenser. Dette er miljøkriminalitet på det verste, mener Nashoug.

BORET: Ole Nashoug og Arne Hagen tok med seg isboret for å måle vannstanden i Nybusjøen. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Undersøkelser til sommeren vil kunne vise hva det har betydd for sjøen.

– Noe av fisken har kanskje dødd, og noe har trolig sluppet seg nedover vassdraget, sier han.

NRK var med da Nashoug og sjø-nabo Arne Hagen viste undersøkte sjøens vannstand.

På det aktuelle stedet de boret var det kun rundt 20 centimeter med vann mellom isen og bunnen.

– Vi anslår at cirka 50 prosent av sjøarealet er tørrlagt, sier Nashoug.

GRUMS: Vannet som kom opp av hullet bar preg av mye grums fra bunnen. På stedet de boret var det rundt 20 centimeter mellom isen og bunnen. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Ville unngå skade

Hamar kommune ønsket å tappe sjøen fordi en rapport viste at trykk fra isen kunne ødelegge sjøens demning.

Kommunen informerte deretter NVE sommeren 2022 om at de ønsket å tappe innsjøen med bakgrunn i dette.

– Man ønsket ikke en situasjon hvor demningen skulle gå i oppløsning og at det skulle flomme nedover elva, sier Rostad.

DEMNING: Kommunen var redd for at trykk fra isen skulle gjøre at demningen kollapset, og vannet skulle flomme nedover elva. Foto: Reidar Gregersen / NRK

NVE varslet Hamar kommune om at sjøen var konsesjonspliktig, og at det derfor måtte søkes om tillatelse før man kunne tappe den.

Hamar kommune søkte ikke om dette, og tappet sjøen uten tillatelse.

– De satset på at de skulle få en hurtigtillatelse på noen dagers varsel, men det ble aldri sendt inn søknad om dette til oss. At de hadde startet nedtappingen, kom som lyn fra klar himmel, sier seniorrådgiver hos NVE Region øst, Arne Hamarsland.

NVE oppdaget nemlig ikke lovbruddet før anmeldelsen til Nashoug tikket inn.

UKJENT: Arne Hamarsland i NVE visste ikke om lovbruddet før Nashoug anmeldte både kommunen og NVE. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Hamar kommune synes det som har skjedd er beklagelig.

– Det er en feil hos oss som vi legger oss helt flate for. Vi har gjort en feil i vår saksbehandling, sier Rostad

Han beklager i tillegg at ingen andre enn NVE var informert om inngrepet på forhånd.

– Det har beklageligvis også glippet i kommunikasjonen til fiskeforeninga og Vang almenning. Dialogen har ikke vært god nok, sier Rostad.

BEKLAGER: Lars Rostad i Hamar kommune beklager inngrepet, og sier de skal jobbe med den interne saksbehandlingen og kvalitetssikre den. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Lovbruddet vil bli ettergått

Nå prøver NVE å ta hensyn til demningssikkerheten, samtidig som de reduserer nedtappingen for å unngå skader.

– Vi har vurdert hvor langt isen må senkes med tanke på trykket på dammen, og samtidig holde det på et nivå som gjør at man unngår mer skade på miljøet, sier Hammersland hos NVE.

LUKA: Etter det NRK kjenner til har det vært trøbbel med å få stengt av åpningen helt. Foto: Reidar Gregersen / NRK

– Hvilke konsekvenser kan dette hatt?

– Det har hatt konsekvenser i en eller annen form, når isen legger seg ned på bunnen og vannvolumet i sjøen reduseres. Det er en grunn til at man trenger tillatelse til sånne inngrep. Som oftest må det til en etterundersøkelse for å se effekten av tappingen, sier han.

Kommunens lovbrudd vil nå bli ettergått av NVE, som vil vurdere hva slags reaksjon som er aktuelt.

Et overtredelsesgebyr er aktuelt i slike saker, informerer Hammersland.

Hamar kommune har planer om å søke om konsesjon før sommeren 2023.

Nashoug mener de skulle stengt av tappingen helt og umiddelbart, siden ingen har fått tillatelse til å gjøre det i utgangspunktet.

– Slik at vi hadde fått hevet vannstanden, og fått mer tilfredsstillende forhold for fisken. Vi ønsker ikke å forlenge den dramatiske situasjonen vi har i dag, sier han.