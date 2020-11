Håkon flyttet fra Oslo til Hamar for å kunne trene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg synes det er veldig kjipt at treningssentrene og svømmehallene i Oslo er stengt nå. Jeg skulle ønske de ikke var det. Man må prioritere treningen.

41 år gamle Håkon Skaarud Karlsen bor egentlig i Oslo, men har flyttet inn på et hotell, sju minutter unna Ankerskogen Svømmehall på Hamar, for å kunne trene.

Og der har han ikke planer om å sjekke ut før treningssentrene og svømmehallene åpner igjen i hjembyen.

– Det bør helst være litt kontinuitet i treningen om man skal klare å komme i god form. Svømmetrening er litt mer ferskvare enn annen type trening. Det er viktig å holde det i gang, sier han.

PÅ HOTELLET: Når Karlsen ikke er i svømmehallen sitter han på hotellrommet og jobber på PC-en. Han kjenner ingen på Hamar, men sier han ikke føler han ofrer noe ved å være der. Foto: Kristina Hågensen / NRK

Skjønner om folk er skeptiske

Karlsen er som regel innom svømmehallen på Hamar hver dag. Han har svømt siden han var liten, og har alltid likt å være i vannet. Det er ikke uten grunn at han ønsker å holde svømmekroppen i form.

Karlsen konkurrerer nemlig både innlands og utenlands. Han har satt norske rekorder og fått medaljer i både NM og VM Masters, samt tatt bronsemedalje og ett stafettgull fra NM senior.

– Jeg har aldri slutta å svømme. Det er mange ting jeg liker ved det. Det er viktig å holde seg i form, så er det jo gøy å gjøre det bra, sier han.

NØDVENDIG: – Jeg må holde treningen i gang litt også for skuldrene sin del, som ikke alltid er helt 100 prosent. Om jeg har lange svømmepauser blir det verre å komme i gang igjen, sier Karlsen. Foto: Knut Ivan Rasmussen

Karlsen skjønner om folk er skeptiske til at han drar fra en by med mye smitte kun for treningens del. Likevel tror han det er liten sjanse for at han tar med seg smitte fra Oslo.

– Det hadde vært verre om jeg hadde reist frem og tilbake hver dag. Noe av grunnen til at jeg bor på hotell her er jo nettopp for å unngå dette, sier han.

Økning i Oslo-folk

Geir Arne Bjune er daglig leder ved Spenst Lillehammer.

Han har merket trykket fra Oslo-folk som ønsker å benytte seg av treningssenteret den siste tiden.

– Vi har merket at Oslo-trafikken har økt. Men om folk pendler hit har vi sagt at de først må være i karantene. Vi har også avvist ganske mange.

HAR SAGT NEI: – Vi har sagt mye nei til folk på bakgrunn av koronasituasjonen som vi nå står i. Bjune sier de tar koronasituasjonen på alvor, men mener det blir feil at treningssentre rundt om i landet blir stengt ned. På Spenst har det ikke vært noen smittetilfeller. Foto: Privat

Bjune forteller at senteret tar koronasituasjonen på alvor. De deler ut sprayflasker og mikrofiberkluter til medlemmene sine for at de skal vaske etter seg.

Han mener likevel treningssentrene har fått et dårlig rykte, og synes det er urettferdig at noen sentre blir stengt ned.

– Vi føler oss råttent behandla av regjeringa og folkehelseinstituttet som går ut med anbefaling om at treningssentre skal stenges ned. Det henger ikke på greip. Bransjen har fått et dårlig rykte, men vi har virkelig tatt ansvar. Vi er beinharde nå, sier han.

Bent Høie: – Viser lite respekt

Helseminister Bent Høie (H) sier han ikke synes noe om at folk fra Oslo drar til andre byer for å trene.

Han sier det bidrar til økt smitte og mener det viser lite respekt for reglene som er satt i hovedstaden.

– Jeg håper at folk som bor i Oslo ikke gjør dette. Man kan trene ute i naturen eller hjemme, dersom man har mulighet til det.

ØKER SMITTEFAREN: At folk drar fra Oslo til andre byer for å trene kan bidra til å spre smitten og det undergraver respekten for de viktige reglene som nå er i Oslo, sier Høie. Foto: Ole Berg-Rusten / Ole Berg-Rusten

Anbefalingene om å stenge treningssentrene gjelder kun for de områdene som har mye smitte. Høie mener sentrene bør ha dialog med egen kommune for å se på hvordan man skal håndtere koronasituasjonen.

– Treningssentrene er et sted der folk møtes og det er lettere at det blir dråper som skvetter i luften. Det er også årsaken til at veldig mange andre land enn Norge stenger treningssentrene på tidspunktet hvor det er mye smitte i landet, sier han.