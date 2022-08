Håkon Ellingsen var 15 år gammel og gikk i tiendeklasse på ungdomsskolen.

Da lagde han en robot som fikk det til å virke som at han var med under hjemmeskolen, som foregikk gjennom digitale møter.

Men i virkeligheten jobbet han med å realisere drømmen om et konsern.

– Lærerne trodde jeg var der, men jeg drev med helt andre ting, sier Ellingsen.

15-åringen hadde nemlig en drøm om noe stort.

– Jeg visste jeg ville skape noe, men det var ikke før pandemien at det begynte å ta form.

Styrer de ansatte digitalt

Det ble mange timer foran PC-en på gutterommet i Kongsvinger. Og dette skulle til slutt gi resultater.

I dag er han 18 år gammel og konsernsjef for det teknologiske selskapet Ellingsen Group.

Selskapet jobber med programvareutvikling og digitale plattformer. De lager egne apper, samtidig som de utvikler apper for kunder som kommer med sine egne ideer.

Teamet hans er på nesten 80 personer og kommer fra store deler av verden.

Noen er faste ansatte, mens mange jobber på oppdrag. Når de ansatte sitter andre steder i Norge og verden, er det vanskelig å organisere arbeidet ansikt til ansikt.

– Det internasjonale teamet koordineres gjennom digitale løsninger som Zoom, Slack, e-post og så videre, forklarer 18-åringen.

De ansatte er i alle aldre, fra under 18 år og til godt voksne.

– Mamma fikk sjokk

Allerede høsten 2020 var konsernplanen klar. Da hadde han over flere måneder vært i kontakt med IT-spirer rundt om i verden.

Planene tok han med til Klosser Innovasjon, som blant annet hjelper folk med å komme i gang med en bedrift.

Mamma Camilla Torp måtte bli med for å signere papirene. Håkon var nemlig ikke fylt 18 år.

– Mamma fikk sjokk.

Hun kom inn på et stort møterom med flere folk. Hun hadde gjort seg opp noen tanker og tenkte at sønnen hadde lyst til å starte en bedrift.

Likevel ble hun overrasket da hun fikk se presentasjonen.

– Det var nesten så jeg datt av stolen over at den lille 16-åringen hadde kommet på noe så bra, og gjort alt dette uten at noen egentlig visst noen ting, sier moren til Håkon.

SJOKKERT: Håkon Ellingsen sier at moren ble sjokkert da hun fikk se planene hans. På bildet er foreldrene Camilla Torp og Stian Ellingsen. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Også Werner Melby i Klosser Innovasjon var imponert.

– Dette var jo helt utrolig. Han kom med ting som ingen av oss skjønte i starten. Det var en forretningsmodell som var helt ny i forhold til hva vi var vant til, sier han.

Han tror at Ellingsen kommer til å nå langt.

– Det er langt mellom sånne som han. Det blir vanvittig spennende å følge han videre.

IMPONERT: Håkon Ellingsen har fått god hjelp av Werner Melby i Klosser Innovasjon til å etablere Ellingsen Group. Melby er imponert over 18-åringen. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Droppet ut av videregående

I september i fjor droppet Håkon ut av skolen. Han hadde akkurat begynt i andreklasse på videregående. Konsernet tok stadig mer tid og det var ikke tid nok til alt.

– Vi mener at vi må sette den visjonen vi har satt i gang, over min utdanning. For det vi holder på med i konsernet er større enn meg selv, sier Håkon.

Han tar videregående som privatist. Noen eksamener har han tatt, men det er ikke skolearbeid han bruker mest tid på.

– Du dropper ut av skolen for å satse på konsernet. Tenker du det er lurt?

– Ja, jeg mener det er lurt. Og så tror jeg at jeg ville angret dersom jeg ikke gjorde det. Jeg har kjent på et kall med å gjøre dette. Jeg tror prisen man betaler ved å angre over å ikke gjøre det, er større enn prisen man betaler hvis man feiler. Da har man i alle fall prøvd.

PRIVATIST: Konsernet krevde etter hvert så mye tid at Ellingsen sluttet på videregående. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Han er heller ikke så opptatt av utdannelsen til de han rekrutterer.

– Han som laget den nyeste appen vår er faktisk bare 16 år. Jeg kunne ikke ha brydd meg mindre om de har en master- eller bachelorgrad. For meg er det viktig at de kan utføre oppgavene vi tar på oss, sier 18-åringen.

