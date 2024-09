Både Dovrebanen og E6 gjennom Gudbrandsdalen er fortsatt stengt etter to rekordvåte døgn.

Det er kritisk, mener beredskapssjef.

Siden fylkesvegene på begge sider av Lågen også er ras- eller flomstengt, må du derfor belage deg på mange mils omkjøring.

– Vi er totalisolert for å kjøre sørover for vår del, sa ordføreren i Ringebu, Arne Fossmo til NRK tirsdag ettermiddag.

Anbefalt rute hvis du reiser mellom Oslo og Trondheim er riksveg 3 via Østerdalen.

I tillegg er Dovrebanen fortsatt stengt mellom Hunderfossen og Ringebu.

– Kritisk infrastruktur

Nedbøren som har kommet over store deler av Østlandet, har satt flere rekorder.

I Gausdal har det ifølge meteorologene kommet 110 prosent av normalen for hele september på ett døgn.

Ifølge Meteorologisk institutt har det regnet unormalt mye blant annet på Flisa, på Kongsvinger og i Engerdal kommune mellom kl. 08 mandag og kl. 08 tirsdag. Foto: Skjermdump / Meteorologisk institutt

En rekke husstander har måttet evakuere og flere steder har lokalbefolkningen mistet veitilgang til husene sine i Gausdal, Ringebu og i Øyer, som ser ut til å ha blitt hardest rammet.

Fylkesberedskapssjef i Innlandet, Asbjørn Lund, omtaler situasjonen som alvorlig.

– Det er ganske alvorlig. Både E6 og Dovrebanen er nasjonal kritisk infrastruktur. Vi er opptatt av at det skal være farbart så mye som mulig. Ikke bare for lokalsamfunnet, men også for drifta av både Innlandet og Norge.

På Fåvang måtte ca. 25 personer evakueres mandag på grunn av de store vannmassene. Her ved Tromsnesvegen, rett ovenfor E6, er veien totalskadd. Foto: Even Lusæter / NRK

NVE har nedgradert flomfaren fra oransje til gult for Innlandet og sørlige deler av Trøndelag. Jord- og flomskredfaren er fortsatt på oransje nivå på Østlandet.

– Det vi er mest bekymra for akkurat nå, er at bakken er så metta av vann at det fortsatt kan gå ras og flomskred. Det er fortsatt oransje varsel ute på det, opplyser Lund.

For farlig å åpne E6

Tirsdag morgen gikk et jordskred på mellom 30 og 40 meter over E6 ved Krekke i Ringebu kommune.

E6 ble da stengt med umiddelbar virkning. Også den gamle europaveien som går parallelt og en lokal omkjøringsvei på motsatt side av Gudbrandsdalslågen er stengt.

– I samråd med geologer er rashaugen nå altfor stor til at vi kan bevege oss inn i området og begynne å arbeide. Det er heller ikke tilrådelig å åpne noen vei her før vi har mer stabil grunn å jobbe med, forteller seniorrådgiver Bjørn Inge Holter.

Onsdag skal det gjøres en ny vurdering, i samråd med geologer.

– Vi åpner ikke noen vei før vi har et «go» fra dem, opplyser Holter.

Togtrafikken på Dovrebanen står

Togtrafikken mellom Oslo og Trondheim på Dovrebanen har vært stengt siden tirsdag . På strekningen er det nå stengt mellom Ringebu og Hunderfossen på grunn av ras og skader.

– Det er direkte knyttet til den nedbørsmengden vi har hatt det siste døgnet. Vi har hatt på flere ras som har blokkert banen i Gudbrandsdalen. Og her mellom Brumunddal og Rudshøgda har det vært en bekk som gikk ut av sine bredder, forteller forteller strekningssjef Phillippe Olivier.

Det var også stengt mellom Brumunddal og Moelv, men denne strekningen er onsdag morgen oppe igjen.

Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

Foreløpig prognose for åpning lenger nord er onsdag kl. 12, men Bane Nor gjør en ny vurdering av dette onsdag.

Strekningssjef Phillippe Olivier var tirsdag kveld på plass langs toglinja i nærheten av Rudshøgda for å inspisere arbeidet. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

Ikke første gang Dovrebanen er stengt

Det er ikke første gang trafikken gjennom Gudbrandsdalen stoppes på grunn av uvær.

Under ekstremværet Hans i august i fjor, kollapset jernbanebrua Randklev bru i Ringebu.

Togtrafikken stod i ni måneder og først i mai i år, åpnet brua igjen.