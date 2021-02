To av tungvektarane i kjøttbransjen, Jæder og Fatland, går inn med minst 60 millionar i Gudbrandsdal Slakteri AS, og sikrar dermed at det blir eit nytt slakteri på Otta.

– Hipp hurra! I dag har vi lov til å vera kjempeglade, seier styreleiar i Gudbrandsdal slakteri AS, og gardbrukar i Heidal, Terje Jonny Sveen.

TYDELEG IDENTITET: – Vi ser fram til å skapa mange nye arbeidsplassar, og gi regionen ein tydeleg identitet som kvalitetsleverandør av gode kjøttvarer, seier konsernsjef i Fatland, Terje Wester. Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

– Det enorme engasjementet i regionen, og at det nye slakteriet blir plassert midt i Austlandets spiskammers, har vore avgjerande for vårt val, seier Terje Wester som er konsernsjef i Fatland.

Det var i desember 2019 at Nortura vedtok å legga ned det einaste slakteriet i Gudbrandsdalen. Enorme demonstrasjonar nådde ikkje fram, og tilsette gret då dei fekk beskjeden. 78 menneske mista arbeidsplassen.

Sidan den gong har fleire slått ring rundt draumen om eit nytt slakteri i dalen.

Positivt til nytt slakteri

– Det handlar om stoltheit og det produktet me produserer, seier Therese Rudi.

Ho er sauebonde og skal ta over garden etter foreldra.

– Eg meiner me har ei fantastisk merkevare som me må bli flinkare til å marknadsføre.

Ho peikar utover landskapet.

– Sjå på alt dette. Alt dette du ser her, må innom eit meieri, eit slakteri eller sagbruk for å bli foredla. Kvifor må me gå utanom distriktet for å få til det?

URSAU: Therese Rudi i Ringebu satsar på ein eldre sauerase som kallast ursau. Ho sel både kjøtet og skinnet på lokale utsalsstader via REKO-ringen. Rudi er styremedlem i det nye Gudbransdal slakteri. Foto: Even Lusæter / NRK

Men det er ulike meiningar om eit privat slakteri er rett veg å gå. For det bryt med ein årelang tradisjon: Samvirket.

Nortura Ekspandér faktaboks Nortura er ein av dei største matprodusentane i Noreg.

Gilde og Prior dei største og mest kjente merkevarene Nortura har.

Nortura er bonden sitt selskap, eit samvirke som er eigd av over 17 700 norske bønder.

Nortura har fleire heil- og del-eigde dotterselskap innan beslekta næringsverksemd i Noreg, Sverige, Danmark og England.

Nortura tilbyr eit mangfald av råvarer og ferdige produkt av kjøtt og egg både til daglegvare-, industri- og storkjøkenmarknaden.

I tillegg til nærmare 17 700 aktive eigarar, har Nortura over 30 produksjonsstader og meir enn 5 000 tilsette.

Nortura omset for over 23 milliardar kroner og legg igjen 4,8 milliardar kroner til fellesskapet gjennom skattar og avgifter frå dei tilsette, eigarar og underleverandørar. Kjelde: Nortura.no

Eit fleirtal er positive til privat slakteri

Eit fleirtal av kjøttprodusentane i Gudbrandsdalen har sagt dei vil støtte eit privat tiltak. Det kjem fram av ei spørjeundersøking prosjektleiarane har leda.

Men bondelaget er skeptiske.

FOR ALLE: Leiar Elisabeth Gjems i Innlandet Bondelag understrekar at bondelaget er ein organisasjon for alle bønder, uansett kvar dei leverer varene sine. Foto: Anne Næsheim / NRK

Leiar Elisabeth Gjems i Innlandet Bondelag seier at bondelaget er urolege for at eit nytt privat slakteri i Gudbrandsdalen vil svekke slakterisamvirket Nortura.

– Det vil vere ei ulempe for alle bønder, uansett kvar dei leverer varene sine, seier Gjems.

Eit privat slakteri kan nemleg føre til at bønder melder seg ut av Nortura, og at slakteriet på Rudshøgda i Ringsaker mistar leverandørar. Det kan få følgjer.

Også bonde Marit Sletten i Lom ivrar sterkt for framleis samvirke.

– Eg meiner at de store matvarekjedene har for stor makt, og at vi kjem til å bli ein del av dette viss me forlèt samvirket, seier Sletten.

VIL PÅVERKE: Bonde Marit Sletten i Lom vil heller påverke samvirket Nortura innanfrå enn å melde seg ut. – Eg var opphavleg for ei privat løysing, men har skifta meining. Eg er ikkje einig i at samvirket har vendt oss ryggen, sjølv om slakteriverksemda er sentralisert, seier ho. Foto: Even Lusæter / NRK

Meiner samvirket har svikta

Landbruksforskar Bjørn Egil Flø ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) seier at landbrukssamvirket historisk har stått sterkt blant norske bønder, men at det i lengre tid har vore slik at mange bønder opplever at dei blir sett til sides av samvirket.

FORSKAR: Bjørn Egil Flø er landbruksforskar ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio). Foto: Henning Gulli / Henning Gulli/NRK

– Det er nok ei tillitssvikt, men også ein skuffelse. Landbruket er svært pressa på mange sektorar, og når ein då i tillegg ser at deira eige samvirke snur dei ryggen, så opplever dei at dei blir svikta, seier Flø.

Han trur at me i Noreg vil sjå framvekst av nye og små samvirke, men at private aktørar ikkje nødvendigvis klarer å tilby det bønder saknar med landbrukssamvirket no.

Mange arbeidsplassar

Det var mykje som måtte på plass for å få til eit nytt slakteri. I tillegg til at Jæder og Fatland stiller med kapital, stiller Sel kommune med tomt.

Både Sel og Vågå kommune går òg inn som aksjonær i eigedomsselskapet.

– Det blir mellom 60 til 80 arbeidsplassar ved slakteriet i første omgang, seier Sveen.

Han fortel at byggestart etter planen vil vera til sommaren.