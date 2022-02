Konflikten mellom grunneiere i Tufsingdalen i Os i Østerdalen og reindriftssamer har pågått i mange år og vært gjennom flere rettsinstanser.

Nå topper det seg igjen.

Reinsdyra, som hører til Femunden vinterbeiteområde, har tråkka seg vekk fra sine egne beiteområder og inn på eiendommene til bønder og andre grunneiere.

– De tråkker og graver slik at røttene på jordene blir ødelagt og går ut av produksjon, sier lokallagsleder for Bondelaget Tine Nestvold.

Hun mener reindriftssamene gjør lite for å fjerne dyra. Derfor sender grunneiere krav om kompensasjon for ødelagt eiendom både på innmark og utmark.

– De får gjerde inn jordene sine, så er problemet løst, sier leder i Norske reindriftssamers Landsforbund Inge Even Danielsen.

Det er uaktuelt for dem å betale kravet fra grunneierne.

Flere år i rettssystemet

Konflikten er mellom 22 grunneiere i Tufsingdal, Narbuvoll og Narjordet i Hedmark og reindriftsutøvere i Røros-regionen. Vinterbeitet som brukes til reinsdyra krysser både Trøndelag og Hedmark. Noen ganger tråkkes det på privat eiendom.

Dette er beitekonflikten Ekspandér faktaboks 22 grunneiere i Tufsingdalen og Narjordet i Os kommune i Hedmark går til sak mot Femund Sijte etter vinteren 2012, da reinsdyr kommer inn på deres innmark. Videre krever de erstatning for skader på dyrket mark som de mener er forårsaket av reinsdyrene. Erstatningskravet er på ca. 1 million kroner.

Reinbeitedistriktet sier at på grunn av en vanskelig vinter med dårlige beiteforhold, var det ikke mulig å føre reinen tilbake så fort som ønskelig. Og at skadene på innmark ville skjedd uavhengig av reinsdyrene.

Saken har gått opp og ned i systemet og starter i jordskifteretten. I lagmannsretten får bøndene medhold. Denne dommen anker reindriftssamene. De mener lagmannsretten har brukt loven om skadeerstatning feil. Dette er nå en strid som er ender opp i Høyesterett.

I Høyesterett ble reinbeitedistriktet ikke frifunnet, som var den primære påstand, men saken må tilbake til Frostating lagmannsrett for ny behandling.

Det er satt av fem dager til saken. På dag fire endte det i forlik mellom partene.

Etter sju år i rettssystemet med millionkrav ble det enighet mellom grunneiere og reineiere i 2019.

Men i vinter har konflikten blusset opp for alvor igjen.

Før jul så bønder at flere hundre tamrein på jordene som skal gi mat til dyra deres til sommeren.

Bondelaget sendte en e-post til reineierne med et tydelig krav. Reinen må vekk. Og det måtte skje fort.

Fra midten av november i fjor til 18. januar 2022 har Bondelagene i Tufsingdalen og Os hatt folk ute for å telle reinsdyr.

FRUSTRERENDE: Lokallagsleder i Bondelaget i Tufsingdal Tine Nestvold sier de kommer med kravet fordi reinsdyra ikke blir fjernet. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Antall rein, område og tidsrom er loggført med bilder og video.

Varsler om rein utenfor lovlig beiteområde er gitt til ansvarlige i Femunden reinbeitedistrikt og Statsforvalteren Trøndelag.

Det er også sendt tre skriftlige krav om øyeblikkelig utdriving av rein.

Grunneierne mener reindriftssamene må betale en kompensasjon på en krone per dyr per beitedøgn for de første sju dagene. Deretter stiger prisen.

Her er loggen med kravet: Ekspandér faktaboks Uke 1: 17.11. – 23.11.2021: 2.000 rein x kr. 1,- x 7 døgn = kr. 14.000,-

Uke 2: 24.11. – 30.11.2021: 2.000 rein x kr. 2,- x 7 døgn = kr. 28.000,-

Uke 3: 01.12. – 07.12.2021: 2.000 rein x kr. 3,- x 7 døgn = kr. 42.000,-

Uke 4: 08.12. – 14.12.2021: 2.000 rein x kr. 4,- x 7 døgn = kr. 56.000,-

Uke 5: 15.12. – 21.12.2021: 2.000 rein x kr. 5,- x 7 døgn = kr. 70.000,-

Uke 6: 22.12. – 28.12.2021: 2.000 rein x kr. 6,- x 7 døgn = kr. 84.000,-

Uke 7: 29.12. – 04.01.2022: 2.000 rein x kr. 7,- x 7 døgn = kr. 98.000,-

Uke 8: 05.01. – 11.01.2022: 2.000 rein x kr. 8,- x 7 døgn = kr. 112.000,-

Uke 9: 12.01. – 18.01.2022: 2.000 rein x kr. 9,- x 7 døgn = kr. 126.000,-

630 000 kroner mener de reindriftssamene skal betale nå. Fortsetter reinen å være der utover vinteren må de betale mer.

– Det er i frustrasjon over at det ikke blir tatt tak i problemet, sier lokallagsleder i Bondelaget Tine Nestvold om hvorfor kravet er sendt.

Hun mener det er en sak statsforvalteren i Trøndelag burde ha tatt tak i men siden det ikke skjer noe kommer de med kravet selv.

Reindrift og folkeretten Ekspandér faktaboks Tiltak som berører samiske interesser må vurderes opp mot statens forpliktelser overfor samene som urfolk, herunder Grunnloven § 108, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27 og ILO-konvensjonen nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater.

Det gjelder både materielle forpliktelser til å sikre blant annet naturgrunnlaget for den samiske reindriften, og prosessuelle forpliktelser som gjelder konsultasjoner og deltakelse i beslutninger som vil kunne påvirke samiske interesser direkte.

I hvilken grad et tiltak vil være i strid med SP art. 27 om kulturvern og minoriteter, beror på en konkret vurdering av hvorvidt tiltaket innebærer nektelse av samisk reindrift som kulturutøvelse.

Et tiltak som ikke innebærer en total nektelse av kulturutøvelse, vil også være i strid med SP art. 27 dersom tiltaket innsnevrer samenes mulighet til kulturutøvelse betydelig. Kilde: Reindrift og plan- og bygningsloven

Kravet ble sendt i slutten av januar, men grunneierne har ikke hørt noe fra reindriftssamene etter de sendte kravet som de vil ha innebetalt innen 26. februar.

Uforstående til kravet

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Inge Even Danielsen, stiller seg helt uforstående til kravet fra grunneierne i Os.

Spesielt at kravet også gjelder utmark.

Noen begreper: Ekspandér faktaboks Innmark: All dyrket jord. Åker, eng, kulturbeite, hager og plantefelt. I tillegg regnes gårdsplasser, hustomter og industriarealer som innmark. Utmark: I norsk rettslig forstand i prinsippet alt areal som ikke defineres som innmark, utmark. Det betyr innsjøer, vann, strender, myr, skog og fjell. En grunneier kan eie både innmark og utmark. Reinbeitedistrikt/sijte: Et geografisk område hvor reindriftsutøvere kan drive reindrift. I denne saken er det snakk om rein som flyttes mellom Gåebrien og Fæmund reinbeitedistrikter.

– At de krever kompensasjon for at reinsdyr går på utmark har jeg aldri hørt om før, sier Danielsen.

Han forteller at grunnen til at det har blitt et problem med rein utenfor beiteområdet denne vinteren er værforholdene. De har ikke hatt mulighet til å bruke motoriserte kjøretøy til å få drevet reinen vekk fra området.

Hvis de gjør det løper bare reinsdyra tilbake igjen, fordi utmarka ligger rett ved jorder med snadder dyra liker å spise.

Han skjønner derfor ikke hvorfor ikke bøndene gjerder inn jordene sine.

VANSKELIGE DRIFTSFORHOLD: Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Inge even Danielsen, sier værforholdene med sen vinter gjør det vanskelig å drive reinen bort fra jordene. Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

– De har mulighet til å få 90 prosent ei støtte for å gjerde inn, sier Danielsen.

Han viser til at krav om erstatning er at de gjør sitt for å unngå skade. Derfor mener han gjerder er løsningen, ikke at reindriftssamene betaler.

Og det svaret skal grunneierne få innen fristen 26. februar.

– Vi får se hva vi gjør videre når fristen har gått ut, sier bondelagslederen i Tufsingdalen.

Reindriftsdirektør hos Statsforvalteren i Trøndelag Siv Merethe Belbo sier at hvis de ikke blir enige kan kravet sendes til jordskifteretten eller tingretten.

Hun sier dette er et privatrettslig forhold som det ikke er riktig at Statsforvalteren involverer seg i.

Det er planlagt et dialogmøte om konflikten mellom partene i Os 24. mars.