– Jeg kunne ikke tro det.

Det sier Hamar-gründer Nils Helset. Han fikk en litt større julegave enn han hadde regna med.

Selskapet hans Digifarm er ett av flere norske firma som får støtte av EIC-Accelerator. Det er ei finansieringsordning i EU der små og mellomstore bedrifter kan søke om tilskudd.

Frisker opp datasett over hele verden

Eventyret starta da gründeren tok over gården til foreldrene i 2014. Han oppdaget at jordskiftegrensene var unøyaktige.

Det gjorde at han utviklet nye nettverksmodeller ved bruk av satellittbilder.

– Jeg så muligheten til å optimalisere min egen drift, sier han.

Nå vil gründeren at alle som har behov for tjenesten skal kunne kjøpe den.

Helset forteller at nøyaktige jordskiftegrenser er en forutsetning for prestasjonslandbruk.

Digifarm bruker både satellittbilder og kunstig intelligens for å identifisere jordbruksgrenser.

– I dag er datasettet for jordskiftegrenser ganske utdatert, så vi frisker opp datasettene.

Riktige landbruksgrenser kan hjelpe til med riktig dose av f.eks gjødse og kjemikalier, noe som er et vikrig miljøtiltak. Og det kan også være til hjelp når f.eks naturskade skal takseres.

OPTIMALISERER DRIFTA: Helset mener at Digifarm sine tjenester har optimalisert drifta på gården. Foto: ANKI N GROETHE / ANKI N GROETHE

Fikk du med deg denne saken? Melkebonden Nora får sju øre mindre per liter melk de leverer til Tine Råvare neste år.

Et trangt nåløye

I starten av 2021 bestemte Helset seg for å prøve å kvalifisere til EIC Accelerator. Der kan du få inntil 2,5 milioner Euro i tilskudd, og inntil 15 millioner Euro i egenkapital.

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli. kaller konkurransen om midlene for Europamesterskapet i Innovasjon

Med det får selskapet tildelt 60 millioner kroner.

Det er fantastiske nyheter for alle som jobber med innovasjon og landbruk, mener EU-rådgiver Linn Dybdahl. Hun har hjulpet Helset og Digifarm gjennom søknadsprosessen.

For EIC Accelerator deler ut penger til de bedriftene som har banebrytende innovasjoner med stor positiv effekt på miljø og samfunn.

– Det er kun for de med størst potensial i Europa. Man konkurrerer med andre bedrifter, uavhengig av tema og bransje. Sier EU-rådgiver Linn Dybdahl i Hamar-selskapet NCE Heidner Biocluster. Dybdahl roser Helset både for produktet og for hvor proff han har vært i søkeproesessen.

– At jeg fikk så mye, var en overraskelse som faktisk ikke har landa helt ennå, sier Helset.

VIL VIDERE: Helset vil bruke premien til å ekspandere selskapet til hele verden. Foto: ANKI N GROETHE / ANKI N GROETHE

Vil ekspandere Digifarm

Premien for å nå gjennom i EIC Accelerator er 60 millioner kroner. Det er gründeren godt fornøyd med.

– Det er helt utrolig. Det gir oss det vi trenger for å kunne kommersialisere og ekspandere.

Helset forteller at det er veldig spennende å ha muligheten til å kunne levere presisjonslandbrukstjenester over hele verden.

– Dette betyr at vi kan gå ut til Europa, USA, Latin-Amerika og virkelig få modellen vår ut dit.

Og dette er jo også ett av de andre krava EU stiller til de som søker, at prosjektene kan vokse internasjonalt.

Europamesterskap



Siden 2014 har norske bedrifter mottatt totalt 1,6 milliarder kroner i tilskudd og 531 millioner kroner i egenkapital fra EU.

Tidligere i høst fikk Asker-bedrifte N2 Applied full pott med 15o milloner i egentkapital. Deres ide er å gjøre husdyrmøkk om til fullverdig gjødsel gjennom en maskin der det blir tilført nitrogen som hentes fra lufta.